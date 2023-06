Karina nổi tiếng với body siêu thực nhưng vẫn chưa hài lòng 1 điểm

Không chỉ có visual đỉnh như đồ họa, Karina (aespa) còn là cái tên liên tục gây bão với body. Cô nàng nổi tiếng sở hữu thân hình mảnh mai, tỷ lệ cơ thể lý tưởng với đôi chân dài và thẳng. Mỗi lần Karina diện váy/quần shorts ngắn lẫn đồ ôm sát, lợi thế body của nàng idol sẽ lại khiến netizen hết lời khen ngợi.

Sở hữu body đẹp đỉnh là vậy, nhưng Karina vẫn có điểm chưa hài lòng về cơ thể mình. Điều này đã được cô nàng tiết lộ trong 1 show Hàn Quốc mới đây. Cụ thể, Karina trong thử thách ''Idol Complaint Manager Box'' trên kênh YouTube HANBAM đã chia sẻ rằng: ''Cơ bắp của em không hề lộ ra ngay cả khi em tập luyện rất chăm chỉ...''.

Trên chương trình "Omniscient Interfering View" của đài MBC vào năm ngoái, Karina đã tiết lộ khá nhiều về thói quen tập luyện hàng ngày của mình. Thời điểm đó, cô nàng rất chăm chỉ tập các bài tập hông và eo với mong muốn có được đường cong hình thể lẫn cơ bụng đẹp giống như nhiều idol Kpop khác.

Karina chia sẻ: "Mình mơ ước có được cơ bụng săn chắc và nổi lên rõ ràng. Nhưng mình thực sự chưa từng sở hữu nó, ngay cả khi tập luyện rất nhiều". Heo Young Ji - host của kênh YouTube an ủi Karina: ''Chị tin rằng đó là do quá trình trao đổi chất tự nhiên của em. Vì vậy, em đừng căng thẳng vì điều này. Thay vào đó, em hãy rèn luyện vì sức khỏe của bản thân em. Cơ bụng của em có thể không lộ ra là do màu da và cơ địa của em. Có những người dễ nổi cơ bụng hơn người khác mà''.

Vậy mới thấy, trời không cho ai tất cả và dù có là idol gen 4 hàng đầu Kpop thì cũng vẫn khó mà vừa ý hoàn toàn với cơ thể mình. Karina sở hữu thân hình có tỷ lệ lý tưởng: đầu nhỏ, thân trên ngắn, thân dưới dài... nhưng đổi lại cô nàng có cơ địa khó lên cơ. Dù chăm chỉ tập luyện bao lâu thì đây vẫn là đặc điểm cơ thể khó thay đổi của Karina.

Tuy nhiên, netizen sẽ không vì điều này mà trở nên tiêu cực với cô nàng. Không có cơ bụng ư? Không sao cả, Karina vẫn rất đẹp, xinh và tài năng trong mắt khán giả.