K-Pop công phá BXH Album bán chạy nhất nước Mỹ

Công ty theo dõi dữ liệu âm nhạc của Mỹ Luminate đã công bố danh sách những album bán chạy nhất nửa đầu năm 2023 tại thị trường âm nhạc này. Trong đó, điều đáng ngạc nhiên nhất là 6 trên 10 album thuộc về các nghệ sĩ K-Pop.

Album The Name Chapter: TEMPTATION của TXT đứng ở vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng này, xếp sau album Midnights của Taylor Swift. Nhóm nhạc nam của K-Pop đã bán được 399.000 bản album. Như vậy, TXT cũng trở thành nghệ sĩ K-Pop bán chạy nhất tại thị trường Mỹ trong nửa đầu năm nay.

Nhóm nhạc nam TXT (Ảnh: HYBE)

Tiếp theo trong danh sách là album 5-STAR của Stray Kids với 327.000 bản. Trong khi đó, TWICE là nhóm nhạc nữ duy nhất lọt vào danh sách này và chiếm vị trí thứ 4 với mini album mới nhất Ready To Be. Album này trước đó cũng từng làm nên lịch sử khi trở thành album có doanh số cao nhất tại Mỹ trong tuần của bất kì nghệ sĩ K-Pop nào tính đến thời điểm hiện tại.



TWICE là nhóm nhạc nữ duy nhất có mặt trong danh sách Album bán chạy nhất nước Mỹ nửa đầu năm 2023. (Ảnh: JYP Entertainment)

FML của SEVENTEEN cũng lọt vào danh sách và đứng ở vị trí thứ 6. Đây cũng là album giúp SEVENTEEN trở thành nghệ sĩ K-Pop đầu tiên "tẩu tán" 6 triệu bản album toàn cầu.

Cuối cùng, hai thành viên của BTS cũng mang về cho mình những dấu ấn cá nhân riêng biệt với album solo. Album solo chính thức đầu tiên của thành viên Suga mang tên D-DAY xếp hạng 8 với 200.000 bản và album FACE của Jimin xếp ở vị trí thứ 9 với 196.000 bản.

Top 10 album bán chạy nhất nước Mỹ nửa đầu năm 2023:

1. Taylor Swift - "Midnights" (607,000)

2. TXT - "The Name Chapter: TEMPTATION" (399,000)

3. Stray Kids - "★★★★★ (5-STAR)" (327,000)

4. TWICE - "READY TO BE" (286,000)

5. Morgan Wallen - "One Thing at a Time" (242,000)

6. SEVENTEEN - "FML" (236,000)

7. Metallica - "72 Seasons" (215,000)

8. Suga (BTS) - "D-DAY" (200,000)

9. Jimin (BTS) - "FACE" (196,000)

10. Melanie Martinez - "PORTALS" (194,000)