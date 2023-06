Sana (TWICE) sụt cân đáng báo động, ngã ngay trên sân khấu khi vừa hết show

Những tháng qua, TWICE thực hiện tour thế giới cộng với lịch trình công việc dày đặc, không khó để fan nhận thấy sự mệt mỏi, vất cả của các thành viên. Hình ảnh mới đây của Sana càng làm fan xót xa, cô nàng lộ thân hình gầy gò, sụt cân thấy rõ. Đỉnh điểm chính là đêm concert Ready To Be vừa diễn ra của TWICE tại Chicago, Mỹ, Sana không đứng vững, ngã quỵ ngay khi đèn sân khấu vụt tắt khiến fan vô cùng lo lắng cho trình trạng sức khoẻ của nữ idol.

Sana ngã trên sân khấu khi ánh đèn vừa tắt

Trong hơn 2 tiếng diễn ra concert, Sana vẫn hoàn thành tốt các phần trình diễn. Nhưng theo hình ảnh được fan ghi lại, cô nàng lộ rõ nét mặt mệt mỏi, không tràn đầy năng lượng như mọi khi. Kết thúc đêm diễn, Sana đứng chào fan, ngay khi ánh đèn sân khấu tắt, nữ idol ngã gục trong sự hoang mang của khán giả và các thành viên. Nhiều fan cho rằng Sana đã kiệt sức vì phải cố gắng biểu diễn, do đó không trụ nổi ngã xuống khi đêm diễn kết thúc.

Sana lộ rõ vẻ mệt mỏi trong đêm concert Chicago

Trước đó, fan nhận ra Sana gần đây đã tuột cân khá nhiều. Cô nàng vốn có body thon gọn chuẩn chỉnh nhất nhì nhóm, nên không cần phải giảm cân. Người hâm mộ cho rằng nữ idol sụt cân nhanh, lộ rõ vẻ gầy gò là bởi lịch trình dày đặc, ít có thời gian nghỉ ngơi. Sana hiện tại không chỉ chạy tour cùng nhóm mà còn quảng bá album mới Mastepiece cùng nhóm nhỏ MiSaMo (unit của 3 thành viên người Nhật Mina - Sana - Momo). Xót xa cho tình trạng sức khoẻ thần tượng, fan TWICE đồng loạt gửi đến JYP yêu cầu sắp xếp quãng nghỉ hợp lý, chăm lo cẩn thận sức khoẻ của các thành viên.

Không khó để nhận ra Sana đã tuột cân khá nhiều do lịch trình dày đặc