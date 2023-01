Joo Ji Hoon tái xuất, cùng Park Sung Woong rượt đuổi báo thù nghẹt thở dịp Tết

Được cầm trịch bởi đạo diễn Kim Kyung Won, Gentleman (tựa Việt: Quý Ông Số "Đỏ") thuộc thể loại hành động - tội phạm, vốn là một thế mạnh của điện ảnh xứ kim chi. Không chỉ vậy, phim kết hợp thêm các yếu tố hài hước cùng những cú ngoặt bất ngờ, tạo nên tác phẩm giải trí hoàn hảo cho những ngày đầu năm mới.

Joo Ji Hoon tái xuất màn ảnh rộng.

Ji Hyun Soo (Joo Ji Hoon thủ vai) là giám đốc điều hành của một công ty thám tử tư. Trong một phi vụ, anh bị vu cáo tội bắt cóc khách hàng. Trên đường bị áp giải, một vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng xảy ra khiến mọi người hiểu nhầm Hyun Soo là công tố viên thay vì nghi phạm. Trong quá trình sống dưới thân phận công tố viên, anh đã gặp Hwa Jin (Choi Sung Eun thủ vai), một nữ công tố ưu tú bị giáng chức khi cố gắng truy bắt luật sư ranh ma Kwon Do Hoon (Park Sung Woong thủ vai). Cả hai bắt đầu hợp tác với nhau, từng bước lật mở những bí mật kinh hoàng đằng sau tội ác.



Gentleman đánh dấu lần thứ hai Joo Ji Hoon và Park Sung Woong hợp tác trên màn ảnh, sau bộ phim The Spy Gone North năm 2018. Với thực lực đã được công nhận, hai tài tử của điện ảnh Hàn Quốc tiếp tục có màn trình diễn vô cùng ấn tượng. Nét quyến rũ riêng của thám tử Hyun Soo và gã luật sư lõi đời Do Hoon được cả Joo Ji Hoon và Park Sung Woong thể hiện trọn vẹn, đúng với kỳ vọng của khán giả. Đặc biệt, nét phong trần, cuốn hút của Joo Ji Hoon trong bộ suit khi phá án là hiện thân hoàn hảo của tựa đề bộ phim - Gentleman.

Gentleman đánh dấu lần thứ hai Joo Ji Hoon và Park Sung Woong hợp tác trên màn ảnh.

Vai nữ chính được trao cho nữ diễn viên trẻ Choi Sung Eun, sau khi ngọc nữ Han So Hee rút lui khỏi bộ phim vì lí do sức khỏe. Mang đến sự trẻ trung, tươi mới trên màn ảnh, Choi Sung Eun hóa thân rất ngọt vào vai nữ công tố viên tài năng, tự tin Hwa Jin. Là một nữ chính mạnh mẽ, hình tượng Hwa Jin của Choi Sung Eun thậm chí cũng rất phù hợp với chủ đề của bộ phim.



Nữ diễn viên trẻ Choi Sung Eun

Gentleman sẽ mang đến một màn rượt đuổi vô cùng thú vị trên màn ảnh, khi một thám tử tư vô tình trở thành công tố viên và phải bằng mọi giá tóm được tên tội phạm gây sóng gió trên thương trường. Những phân đoạn rượt đuổi, hành động giật gân cùng những màn đấu trí căng như dây đàn khiến khán giả không thể rời mắt khỏi màn hình. Đặc biệt, hai cú “twist chồng twist” của Gentleman như một lời khẳng định, những gì ta thấy chưa hẳn đã là sự thật ta kiếm tìm.



Phim sẽ chính thức ra rạp vào ngày 27/1 (Mùng 6 Tết)./.