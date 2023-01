"Bật ngửa" với nhan sắc như trai trẻ của sao nam U60 này: Diễn 30 năm chưa chịu già, còn đóng con của bạn đồng niên

Sinh năm 1964, Tào Vĩnh Liêm bén duyên với diễn xuất khá trễ so với các sao nam khác. Đến 29 tuổi anh mới có vai diễn đầu tay trong dự án Twilight Tubes do TVB sản xuất. Đây cũng là thời điểm mà Tào Vĩnh Liêm chính thức về với nhà đài hàng đầu màn ảnh Hoa ngữ này. Đây là quyết định to lớn thay đổi cuộc đời sao nam sau khi anh không tìm thấy thành công với con đường ca hát.



Tào Vĩnh Liêm thời mới vào nghề.

Với vẻ ngoài nam tính, phong độ đúng "chuẩn gu" khán giả thời ấy, Tào Vĩnh Liêm liên tục góp mặt trong các dự án trọng điểm của TVB như Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Bằng Chứng Thép, Bàn Tay Nhân Ái 2, Đại Thái Giám... Dưới mái nhà TVB, anh gặp gỡ và kết thân với nhiều diễn viên khác, trong đó có màn tái ngộ cùng người bạn "nối khố" đã lâu không gặp Ngô Khải Hoa.

Anh tham gia nhiều phim nổi nhưng với vai phụ.

Điều đáng nói là Tào Vĩnh Liêm rất hiếm khi đóng vai chính. Anh cũng thuộc lứa diễn viên "lá xanh", tức chuyên đóng vai thứ chính hoặc phụ chứ không có cơ hội trở thành nhân vật trung tâm. Tuy nhiên khác với phần lớn những đồng nghiệp gạo cội "dứt áo ra đi" không chút lưu luyến, Tào Vĩnh Lâm lại khá an phận, luôn biết ơn TVB và không bao giờ kêu ca. Anh chấp nhận sự ổn định, luôn làm tốt mỗi vai diễn dù là rất nhỏ suốt 3 thập kỷ sự nghiệp.

Tào Vĩnh Liêm luôn kiên trì với TVB.

Có lẽ nhờ tinh thần sảng khoái, lạc quan mà cuộc sống của Tào Vĩnh Liêm rất viên mãn. Nhan sắc "bất biến", trẻ trung dài hạn chính là một trong những kết quả của lối sống lành mạnh mà anh luôn theo đuổi. Đã 30 năm trôi qua nhưng Tào Vĩnh Liêm của những năm 2022 - 2023 vẫn trẻ trung, phong độ như thuở mới vào nghề. Thậm chí anh còn mạnh dạn đóng vai con trai của đồng nghiệp Trương Triệu Huy, người chỉ hơn anh 1 tuổi trong Đồn Cảnh Sát Số 7.

Tào Vĩnh Liêm giữ phong độ theo thời gian.

Vừa qua Tào Vĩnh Liêm đã đăng tải hình ảnh chúc mừng năm mới 2023, khiến khán giả bất ngờ với nhan sắc không hề già đi. Ở tuổi 59, Tào Vĩnh Liêm có sự nghiệp vững bền tại TVB, có gia đình nhỏ hạnh phúc gồm 2 đứa con ngoan ngoãn và người vợ tinh tế, cũng là con gái cưng của đạo diễn nổi tiếng Khương Đại Vệ.

Tào Vĩnh Liêm bên gia đình nhỏ.

Hình ảnh mới nhất của anh khiến khán giả bất ngờ vì quá trẻ.

Ảnh: Sina, TVB