Johnson’s Baby: 132 năm dịu nhẹ - Hành trình yêu thương mới bắt đầu với “sữa & gạo”

Từ sáng sớm một số vị khách mời đã đưa con trẻ theo cùng trong chuyến hành trình khám phá 132 năm của JOHNSON’S BABY.

Những căn phòng "dịu nhẹ" nơi mẹ và bé cùng lớn lên

Diễn ra tại Thisky Hall - TP.HCM, sự kiện là dịp đặc biệt để tôn vinh giá trị "dịu nhẹ từ ngày đầu" - lời hứa kiên định mà JOHNSON’S BABY luôn giữ trọn với các bậc cha mẹ. Từ tiết mục Ballet nhí mở màn một cách êm đềm như hơi thở tình mẫu tử, đến chuỗi không gian trải nghiệm cảm xúc theo từng căn phòng, khách mời như được đưa vào hành trình chạm đến trái tim - nơi tình yêu thương và sự chăm sóc dành cho con được khơi gợi mạnh mẽ.

Đặc biệt, sự góp mặt của dàn khách mời nổi tiếng như siêu mẫu Võ Hoàng Yến - đại sứ thương hiệu, MC Liêu Hà Trinh, blogger Trinh Phạm, các TikToker nổi tiếng Gon Pink và Tuấn Dương đã cùng khuấy động không khí của ngày hội. Hơn ai hết họ đều là những ông bố bà mẹ đang mang tâm tư của người có con trẻ ở lứa tuổi đầu đời, cùng rất nhiều gia đình tham dự - tất cả đã có những chia sẻ, trải nghiệm gần gũi và chân thật.

Đại sứ thương hiệu Võ Hoàng Yến xuất hiện rạng ngời chúc mừng JOHNSON’S BABY.

Tuấn Dương, Trinh Phạm và Gon Pink là những gương mặt "hot mom, hot dad" nổi bật nhất hiện nay cũng có mặt trên hàng ghế đầu sự kiện.

Trinh Phạm chăm chú lắng nghe những chuyên gia của chương trình chia sẻ về hành trình các bậc cha mẹ phát triển cùng con.

Ra mắt bộ đôi đột phá: Sữa & Gạo – Chăm sóc làn da bé từ lần tắm đầu tiên

Tiên phong xu hướng chăm sóc da an toàn – dịu nhẹ – hiệu quả, bộ đôi Sữa Tắm Gội & Kem Dưỡng Ẩm JOHNSON’S Baby Sữa & Gạo là minh chứng rõ nét cho cam kết của thương hiệu: mang đến sản phẩm tốt nhất từ những gì tinh túy nhất. Công thức chứa 10 lần tinh chất dưỡng ẩm từ sữa và gạo, giàu protein và vitamin E & B5 tự nhiên, giúp nuôi khỏe làn da, làm dịu mẩn ngứa và ngăn ngừa các tác nhân gây hại từ môi trường. Các sản phẩm sữa tắm gội JOHNSON’S Baby lâu nay còn độc quyền với công thức No More Tears không gây cay mắt bé từ lần tắm đầu tiên.

Ngoài ra, công nghệ đột phá Intelligentle Micelle - làm sạch nhẹ nhàng mà không bào mòn hàng rào sinh học của da bé được minh chứng rõ qua thí nghiệm "ngâm cánh hoa hồng" gây xúc động mạnh. Cánh hoa vẫn mềm mại trong dung dịch JOHNSON’S Baby, khác biệt hoàn toàn với sản phẩm thông thường dù cùng ở điều kiện độ pH 5.5.

MC Liêu Hà Trinh và Blogger Trinh Phạm cùng làm thí nghiệm về công nghệ Intelligentle trên cánh hoa hồng.

"Vì một làn da sơ sinh Việt Nam khỏe mạnh hơn"

Khép lại sự kiện, nghi thức đồng lòng giơ cao chai sữa tắm JOHNSON’S Baby Sữa & Gạo cùng hàng trăm khách mời trở thành biểu tượng xúc động cho hành trình lan tỏa yêu thương. Đây không chỉ là lời chúc phúc dành cho thế hệ trẻ thơ, mà còn là cam kết mạnh mẽ về tương lai khỏe mạnh, hạnh phúc hơn cho làn da trẻ em Việt.

JOHNSON’S Baby đã chuẩn bị bất ngờ cho các khách mời đến cuối chương trình chính là những "hộp mù" chứa bên trong sản phẩm sữa tắm gội Sữa & Gạo mới.

Các vị khách của "Mommy in New Gentle Land" là những khách hàng đầu tiên có trên tay sữa tắm JOHNSON’S Baby Sữa & Gạo.

