Mailisa khánh thành 40 căn nhà tình thương tại Cao Bằng: Mỗi mái ấm là một hành trình hồi sinh

Lễ khánh thành và bàn giao 40 căn nhà tình thương tại xóm Bản Riềng – xã Sơn Lộ – huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, sáng 20/4/2025.

Sự kiện ý nghĩa, ghi dấu hành trình trao đi trọn vẹn

Buổi lễ được tổ chức trong không gian trang trọng, ấm áp, có sự tham dự của:

- Doanh nhân Hoàng Kim Khánh và bà Phan Thị Mai – Tổng Giám Đốc Mailisa, người trực tiếp khởi xướng và theo sát toàn bộ dự án.

- Đại diện UBND tỉnh Cao Bằng, lãnh đạo huyện Bảo Lạc, xã Sơn Lộ.

- Cùng đông đảo bà con địa phương và 40 hộ gia đình được nhận nhà.

Tại buổi lễ, đại diện Mailisa đã chính thức trao chìa khóa nhà cho từng hộ dân, kèm theo phần nội thất được chuẩn bị chu đáo. Bà Phan Thị Mai xúc động chia sẻ: "Chúng tôi từng trải qua những tháng ngày không nhà, nên hiểu rằng: giúp người không phải là ban phát – mà là tạo dựng cơ hội để sống tử tế hơn."

Bà Phan Thị Mai – Tổng Giám đốc Mailisa – chia sẻ thông điệp "giúp người không phải là ban phát, mà là tạo dựng cơ hội để sống tử tế hơn" tại lễ khánh thành.

Mỗi căn nhà – một tổ ấm được trao bằng tất cả sự chân thành

Khác với nhiều chương trình hỗ trợ thông thường, 40 căn nhà tại làng Khánh Mailisa được đầu tư bài bản – chỉn chu – đầy đủ, cả về kiến trúc lẫn trang thiết bị sinh hoạt:

- Vật liệu xây dựng kiên cố, mái ngói đỏ, sơn sáng sạch sẽ.

- Trang bị nội thất đầy đủ: giường, tủ, chăn ga nệm, quạt, máy nước nóng, bàn ghế, bếp gas.

- Không gian tâm linh được tôn trọng: bàn thờ tổ tiên, ảnh Bác Hồ được đặt trang trọng.

- 10 tấn gạo được chia cho 210 nhân khẩu, đảm bảo bà con có lương thực trong 6 tháng đầu.

Tất cả được bố trí sạch sẽ, lau chùi cẩn thận – thể hiện sự trân trọng tuyệt đối dành cho người nhận.

TGĐ Điều hành Hoàng Kim Khánh trao "sổ đỏ" cho các hộ dân trong dự án Làng tình nghĩa Khánh Mailisa.

Một ngày trước lễ khánh thành, Mailisa đã tổ chức Pháp Hội cầu an với sự tham gia tụng kinh của 50 vị sư thầy, cầu cho quốc thái dân an và sự khởi đầu an yên cho từng căn nhà.

"Chúng tôi tin rằng, một khởi đầu tốt lành nên được bắt đầu bằng chữ Tâm. Mỗi căn nhà không chỉ cần vững vàng về vật chất, mà còn cần an trú trong tinh thần." - Bà Phan Thị Mai chia sẻ.

Mailisa tổ chức Pháp Hội cầu an với sự tham gia của 50 vị sư thầy – cầu nguyện quốc thái dân an và khởi đầu tốt lành cho các hộ dân.

Tại buổi lễ, nhiều bà con đã không giấu được xúc động. Ông Lý Văn Khang chia sẻ: "Chúng tôi từng sống trong túp lều tạm bợ. Không nghĩ sẽ có ngày bước vào căn nhà sạch sẽ, có bàn thờ, có giường nệm như thế này."

Cụ bà Triệu Thị Nhị – 85 tuổi đã thắp nén nhang đầu tiên trong căn nhà mới, rồi nghẹn ngào: "Tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ được sống trong nhà thật sự…"

Mỗi căn nhà được trang bị đầy đủ vật dụng sinh hoạt – từ giường nệm đến bàn ghế và máy nước nóng…

Đại diện UBND tỉnh Cao Bằng cũng phát biểu tại buổi lễ: "Mailisa không chỉ xây nhà. Họ đang tạo dựng những hình mẫu đẹp về trách nhiệm xã hội – đúng bản sắc văn hóa, đúng tinh thần tử tế."

Đại diện chính quyền địa phương phát biểu tại lễ khánh thành, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Mailisa vì đã tài trợ 40 căn nhà tình thương tại Cao Bằng.

TGĐ Điều hành Lê Mỹ Duyên cùng các hộ dân xóm Bản Riềng hạnh phúc khi được cầm trong tay "ngôi nhà" của chính mình

Kết: Một dự án – Nhiều giá trị

"Làng tình nghĩa Khánh Mailisa" hôm nay không chỉ là cụm nhà mới giữa rừng núi. Đó là nơi:

- Người dân có thể bắt đầu một cuộc sống ổn định.

- Trẻ nhỏ có giường học bài, người già có bàn thờ thắp hương tổ tiên.

- Mỗi mái nhà là một thông điệp âm thầm nhưng sâu sắc: Tử tế – thật lòng – và đủ đầy.

Thông tin dự án:

"Làng tình nghĩa Khánh Mailisa" là dự án từ thiện do hệ thống Thẩm mỹ viện Mailisa tài trợ với tổng kinh phí 20 tỷ đồng, nhằm xây dựng 40 căn nhà tình thương tại xóm Bản Riềng – xã Sơn Lộ – huyện Bảo Lạc – tỉnh Cao Bằng cho các hộ bị mất nhà do sạt lở hoặc đang sống trong điều kiện tạm bợ.

Dự án bao gồm: xây nhà, tặng nội thất đầy đủ, chuẩn bị 10 tấn gạo hỗ trợ 210 nhân khẩu và tổ chức Pháp Hội cầu an trước lễ khánh thành.