Giải mã phong cách tài chính Gen Z: Từ xu hướng đến bí quyết làm chủ thẻ tín dụng

Thẻ tín dụng, từ một công cụ từng bị e dè, đang dần trở thành một phần không thể thiếu trong ví của nhiều người trẻ. Vậy, Gen Z đang sử dụng thẻ tín dụng như thế nào? Và làm sao để biến công cụ này thành đòn bẩy tài chính hiệu quả, thay vì gánh nặng nợ nần?

Gen Z chi tiêu qua thẻ tín dụng, đâu là xu hướng?

Khác với các thế hệ trước, Gen Z có xu hướng ưu tiên trải nghiệm, sự tiện lợi và các giá trị cá nhân. Điều này thể hiện rõ qua cách họ sử dụng thẻ tín dụng. Theo khảo sát, tỷ lệ người trẻ Việt Nam sở hữu thẻ tín dụng đang ngày càng tăng lên, đặc biệt là ở nhóm dân số thành thị. Sự tiện lợi trong thanh toán trực tuyến và tại điểm bán hàng trực tiếp là yếu tố thúc đẩy chính.

Dữ liệu giao dịch cũng cho thấy bức tranh chi tiêu thú vị: phần lớn giao dịch thẻ tín dụng của Gen Z tập trung vào các lĩnh vực như: mua sắm online (thời trang, mỹ phẩm, đồ công nghệ), dịch vụ ăn uống, giải trí (vé xem phim, concert), du lịch và đặt phòng khách sạn. Họ sẵn sàng chi trả cho những gì mang lại giá trị tinh thần và sự thuận tiện. Rõ ràng, đối với Gen Z, thẻ tín dụng không chỉ là phương tiện thanh toán, mà còn là công cụ phục vụ phong cách sống năng động và kết nối không ngừng.

Thẻ tín dụng trong tay Gen Z - Công cụ linh hoạt hay nền tảng tương lai

Một trong những lợi ích cơ bản nhưng thường bị bỏ qua của thẻ tín dụng là khả năng hỗ trợ quản lý dòng tiền cá nhân hiệu quả, nhờ vào thời gian miễn lãi (thường kéo dài 45-55 ngày). Nghĩa là, nếu bạn quẹt thẻ hôm nay, thì phải đến 55 ngày sau (từ ngày đầu của kỳ sao kê đến ngày đến hạn thanh toán), bạn mới cần trả lại số tiền đó cho ngân hàng. Chìa khóa ở đây là "kỷ luật thanh toán". Miễn là bạn trả đầy đủ dư nợ đúng hạn, bạn sẽ không phải chịu bất kỳ khoản lãi suất nào trên số tiền đã chi tiêu đó. Đây là cách thông minh để duy trì sự linh hoạt tài chính mà không phát sinh chi phí không mong muốn.

Việc xây dựng lịch sử tín dụng tốt ngay từ khi còn trẻ là cực kỳ quan trọng. Bởi sau này, khi bạn muốn thực hiện những kế hoạch lớn hơn như vay tiền mua xe, mua nhà, thậm chí là đi du học ở một số quốc gia, một điểm tín dụng tốt sẽ giúp bạn được duyệt hồ sơ dễ dàng hơn, với lãi suất ưu đãi hơn.

Tiết kiệm kiểu Gen Z, không chỉ săn sale, phải biết thẻ "xịn" hoàn tiền

Gen Z nổi tiếng là thế hệ tiêu dùng thông thái. Trước khi "xuống tiền", họ thường dành thời gian tìm hiểu, so sánh giá, săn lùng deal hời và tận dụng tối đa các chương trình khuyến mãi. Họ hiểu rằng, tiết kiệm không có nghĩa là thắt lưng buộc bụng, mà là chi tiêu một cách thông minh để tối đa hóa giá trị nhận được. Thẻ tín dụng chính là trợ thủ đắc lực trong việc này với các chương trình ưu đãi đa dạng như hoàn tiền, tích điểm đổi quà, giảm giá trực tiếp hay trả góp 0% lãi suất. Việc lựa chọn đúng loại thẻ và tận dụng các ưu đãi này giúp mỗi đồng chi tiêu trở nên "đáng tiền" hơn.

Nắm bắt tâm lý và nhu cầu thực tế của người dùng trẻ, KBank Cashback Plus được thiết kế như một người bạn đồng hành tài chính lý tưởng, mang đến giải pháp chi tiêu thông minh và tối ưu lợi ích. Điểm "ăn tiền" nhất của chiếc thẻ tín dụng này là cơ chế hoàn tiền hấp dẫn, bất kể ngày đêm, biến mọi khoản chi tiêu thành cơ hội "gom lúa" hiệu quả với mức hoàn tiền lên đến 1 triệu đồng mỗi tháng. Đặc biệt, từ nay đến hết ngày 31/05/2025, khách hàng lần đầu mở thẻ tín dụng KBank Cashback Plus sẽ có cơ hội nhận quà tặng chào mừng là tiền hoàn 1.5 triệu đồng khi thỏa mãn điều kiện chi tiêu bên cạnh mức hoàn tiền lên đến 1 triệu đồng mỗi tháng. Ngoài ra, chính sách trả góp 0% lãi suất chính là "cứu cánh" tuyệt vời, cho phép bạn linh hoạt kế hoạch chi tiêu và sở hữu những món đồ giá trị mà không quá áp lực. Cộng hưởng cùng các tiện ích khác như miễn phí phát hành, miễn phí thường niên, đặc quyền miễn phí sử dụng ATM khi rút tiền mặt tại ATM KBank Thái Lan cùng vô vàn ưu đãi đặc quyền tại các đối tác của KBank tại Việt Nam và cả Thái Lan, KBank Cashback Plus xứng đáng là item không thể thiếu trong hành trang của mọi Gen Z hiện đại, nhất là hội mê dịch chuyển.

Với KBank Cashback Plus, bạn không chỉ chi tiêu mà còn đang "level up" kỹ năng quản lý tài chính, biến mỗi giao dịch thành một quyết định thông minh và xứng đáng. Thay vì nhìn nhận thẻ tín dụng như một rủi ro, hãy xem đây là một công cụ tài chính mạnh mẽ, có thể giúp bạn quản lý dòng tiền linh hoạt, tận hưởng nhiều ưu đãi và xây dựng nền tảng tài chính vững chắc.

Để tìm hiểu chi tiết về thẻ tín dụng KBank Cashback Plus và chương trình ưu đãi mở mới thẻ hoàn tiền 1.5 triệu đồng, bạn có thể truy cập tại đây .