Ji Soo lộ video công khai tán tỉnh người khác giới tại bãi biển?

Sau khi "hết cửa" hoạt động tại làng giải trí Hàn Quốc vì ồn ào bạo lực học đường, nam diễn viên Ji Soo chuyển hướng sang showbiz Philippines. Mới đây nhất, Ji Soo gây chú ý khi đăng tải video học tiếng Tagalog cùng 1 người phụ nữ lạ tên Bey tại bãi biển, làm dấy lên tin đồn hẹn hò.

Trong video này, Ji Soo cởi trần, cười tươi rạng rỡ khi học tiếng từ Bey. Theo nhiều khán giả cả 2 tỏa ra năng lượng "ngọt ngào và tán tỉnh", làm dấy lên suy đoán họ có mối quan hệ thân thiết hơn bạn học ngôn ngữ. Đây cũng không phải lần đầu tiên họ quay video cùng nhau. Vào tháng 12 năm ngoái, bộ đôi này từng cùng nhau biểu diễn và nhảy theo bản hit APT. của Rosé (BLACKPINK) và có "phản ứng hóa học" tràn màn hình.

Ji Soo và Bey đăng tải video cùng học tiếng Tagalog ở bãi biển

Bộ đôi này từng biểu diễn và nhảy cùng nhau từ năm ngoái

Đối với người hâm mộ quốc tế, Bey là 1 gương mặt xa lạ. Nhưng trên thực tế, cô cũng đang hoạt động tại làng giải trí. Cô có tên đầy đủ là Isabella Pascua, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Philippines, hoạt động tại Los Angeles, Mỹ. Hiện tại, cả Ji Soo và Bey Pascua đều chưa lên tiếng về tin đồn hẹn hò.

Còn nhớ hồi tháng 3/2021, Ji Soo bị tố bắt nạt bạn học, quấy rối tình dục bạn gái, thậm chí tiểu bậy ngay trong lớp học. 1 ngày sau đó, nam diễn viên viết 1 bức thư dài, thừa nhận mọi lỗi lầm trong quá khứ. Hậu quả là tài tử sinh năm 1993 ngay lập tức bị cắt vai khỏi tác phẩm Sông Đón Trăng Lên và phải hủy hàng loạt dự án khác. Tới tháng 5/2021, công ty quản lý KeyEast tuyên bố chấm dứt hợp đồng với Ji Soo, khiến sự nghiệp nam nghệ sĩ càng thêm lao đao.

Ji Soo chính thức bước chân vào làng giải trí Kbiz vào năm 2009 khi vừa tròn 16 tuổi. Trong thời gian còn hoạt động ở quê nhà Hàn Quốc, nam diễn viên góp mặt trong nhiều tác phẩm gây tiếng vang như Strong Woman Do Bong Soon, The Doctors, Moon Lovers... Sau ồn ào bạo lực học đường, Ji Soo đã chuyển đến sinh sống và hoạt động nghệ thuật tại Philippines. Nam diễn viên nhận được sự đón nhận nồng nhiệt tại đây, nhanh chóng lọt top sao nổi tiếng.

Ji Soo đã đóng băng hoạt động ở Hàn, hiện nam diễn viên chuyển sang Philippines để phát triển sự nghiệp

Nguồn: Kbizoom