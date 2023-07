Đến trễ phỏng vấn trong trạng thái say xỉn, huỷ hoại cả sự nghiệp của Ảnh hậu nữ thần Ji Soo

Nữ diễn viên Kim Ji Soo vốn được biết đến là Ảnh hậu đình đám của thập niên 1990. Cô trở thành tên tuổi nổi đình nổi đám, quen thuộc với khán giả xứ Hàn sau khi xuất hiện trong bộ phim Female Detective 8080 . Năm 2005, nữ diễn viên này ra mắt trong bộ phim điện ảnh đầu tay This Charming Girl và trở thành nữ thần màn ảnh với độ nổi tiếng không vừa, được mời tham gia loạt chương trình thực tế và đóng MV của ca sĩ. Cô còn giành giải Daesang, trở thành Ảnh hậu nhờ bộ phim See and See Again. Tuy nhiên 1 vụ bê bối đã xảy ra và khiến danh tiếng, sự nghiệp của Kim Ji Soo tuột dốc không phanh.

Còn nhớ năm 2018, nữ diễn viên tham gia bộ phim Intimate Strangers cùng toàn cái tên quyền lực, thành công bậc nhất làng điện ảnh Hàn gồm Yoo Hae Jin, Cho Jin Woong và Á hậu kiêm minh tinh Yum Jung Ah. Tham gia loạt sự kiện và buổi phỏng vấn để quảng bá phim, Kim Ji Soo lại mắc phải lỗi thiếu chuyên nghiệp. Ngày 17/10 năm đó, Kim Ji Soo đáng lẽ phải xuất hiện lúc 10h nhưng sau cùng lại vắng mặt. 40 phút sau, nữ diễn viên mới lộ diện, và cô đã khiến phóng viên có mặt tại sự kiện này sốc nặng vì lộ dáng vẻ... say xỉn.

Từ minh tinh đình đám, Kim Ji Soo sa đà vì thói rượu chè bê tha, còn thể hiện thái độ thiếu chuyên nghiệp ở sự kiện

Theo phóng viên tường thuật lại hôm đó, Kim Ji Soo phải đứng lên xin lỗi vì sự chậm trễ. Nhưng vì quá say, nữ diễn viên đã không thể giữ được tỉnh táo, thậm chí chẳng thể mở mắt nổi trước phóng viên. Kim Ji Soo còn thừa nhận đi chơi muộn suốt đêm trước đó nên mới rơi vào tình trạng này. Đáng nói, nữ diễn viên đình đám một thời lại chia sẻ trước truyền thông:

"Vâng, (tôi say đó ạ). Chuyện đó có khiến anh/chị khó chịu không? Tôi vẫn có thể trả lời câu hỏi từ mọi người, hỏi tôi đi. Bữa tối của chúng tôi hôm qua kết thúc muộn hơn dự kiến. Cuối cùng, chúng tôi đã uống rượu đến tận tối muộn, vừa uống vừa chia sẻ về khó khăn của bản thân".

Kim Ji Soo lộ dáng vẻ thiếu tỉnh táo ở sự kiện phỏng vấn năm 2018, và phải xin lỗi sau đó vì bê bối

10 phút sau đó, buổi phỏng vấn kết thúc, quản lý đã phải can thiệp để đưa nữ nghệ sĩ ra khỏi sự kiện. Chỉ sau thời gian ngắn sau đó, nữ diễn viên đã lên tiếng xin lỗi, bày tỏ sự hối hận vì hành động bột phát. Hành động vô trách nhiệm, thiếu chuyên nghiệp của nữ diễn viên đã khiến phóng viên, truyền thông và cả người hâm mộ cảm thấy vô cùng bức xúc. Không ít khán giả tẩy chay Kim Ji Soo sau vụ bê bối say xỉn này. Tuy nhiên, lý do bởi vì đây không phải là lần đầu nữ diễn viên này gặp scandal say xỉn. Năm 2000 và 2010, Kim Ji Soo đã từng dính líu tới 2 vụ tai nạn xe vì say xỉn, bị công chúng lên án mạnh mẽ nhưng sau cùng vẫn tái phạm.

Sau vụ việc trong buổi phỏng vấn hôm đó, Kim Ji Soo đã phải ở ẩn 2 năm để tránh khỏi làn sóng tẩy chay từ công chúng. Đến năm 2020, nữ diễn viên mới trở lại cùng tác phẩm của đài MBC và đến nay chỉ tham gia thêm duy nhất 1 bộ phim. Tháng 11/2022, Kim Ji Soo ký hợp đồng với IOK Company nhưng danh tiếng sụt giảm. Mới đây, nữ diễn viên cập nhật tình hình hiện tại lên Instagram cá nhân, trong đó đáng chú ý nhất là hình ảnh cô tiếp tục chăm chỉ diễn xuất ở phim trường. Song, hiện giờ cô chỉ còn là cái tên mờ nhạt trong showbiz Hàn, sụt giảm danh tiếng hẳn so với các nữ diễn viên cùng lứa.

Từ minh tinh đình đám với loạt tác phẩm gây tiếng vang và thậm chí đạt giải Ảnh hậu, Kim Ji Soo tuột dốc không phanh

Hiện giờ tuy vẫn đóng phim, Kim Ji Soo vẫn không thể lấy lại được phong độ năm xưa và trở thành cái tên mờ nhạt trong làng điện ảnh Hàn

Nguồn: Koreaboo