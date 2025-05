Jeon So Min sau 2 năm rời Running Man: Lần đầu hé lộ về bình luận thù ghét, thậm chí thay đổi cả 1 điều

Jeon So Min đã có 6 năm dài đồng hành với chương trình Running Man. Nữ diễn viên được nhiều khán giả yêu thích, song cũng vấp phải làn sóng bình luận chê bai ác ý. Đến nay, "nàng ếch" mới lần đầu mở lòng về vấn đề này qua chương trình Huh Young Man's Food Travel.

Jeon So Min cho biết với cách thức hoạt động của chương trình giải trí, cô đã được giao cho 1 hình tượng nhân vật. Với cô, đó là nơi hạnh phúc, nơi làm việc rất tuyệt vời. Tuy nhiên sự ghét bỏ vô cớ đã khiến nữ diễn viên bị kiệt sức: "Tôi nhận được rất nhiều tình yêu, nhưng cũng có rất nhiều bình luận ghét bỏ. Tất nhiên những người khác cũng nhận được bình luận ghét bỏ, nhưng nếu có lý do đằng sau thì tôi sẽ suy ngẫm sâu sắc. Trong trường hợp của tôi, sự ghét bỏ không có lý do rõ ràng, chỉ cảm thấy vô căn cứ".

Jeon So Min lần đầu trải lòng về những bình luận ác ý cô gặp phải thời tham gia Running Man

Thậm chí điều này còn tác động sâu sắc đến suy nghĩ của Jeon So Min về tương lai. "Sau khi trải qua những trải nghiệm như vậy nhiều lần, tôi nhận ra rằng mình cần 1 ai đó, 1 nơi nào đó để dựa vào. 1 nơi nào đó để nghỉ ngơi. Điều đó khiến tôi muốn kết hôn sớm hơn, tôi muốn có 1 người mà tôi thực sự có thể tin cậy" - Jeon So Min trải lòng.

Những tâm sự của "nàng ếch" đã chạm đến trái tim của nhiều khán giả. Thời gian đầu tham gia chương trình, Jeon So Min gây tranh cãi vì những hành động bị cho là quá lố, vô duyên. Nhưng theo thời gian, nữ diễn viên sinh năm 1986 dần nhận được nhiều tình cảm của khán giả, trở thành gương mặt không thể thiếu của chương trình. Đến ngày cô thông báo rời khỏi Running Man, nhiều khán giả đã vô cùng hụt hẫng.

Thậm chí việc phải nhận quá nhiều sự ghét bỏ khiến Jeon So Min muốn tìm 1 chỗ dựa, kết hôn sớm hơn

Jeon So Min sinh năm 1986 và bắt đầu diễn xuất từ năm 2004. Cô đã miệt mài xây dựng sự nghiệp của mình qua nhiều vai diễn đa dạng. Cô không đóng khung bản thân trong bất kỳ hình tượng nào, mà liên tục biến hóa, từ những cô gái trong sáng, đáng yêu đến những nhân vật mạnh mẽ, cá tính, thậm chí cả những vai phản diện đầy ấn tượng. Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp diễn xuất của cô đến vào năm 2013 với bộ phim truyền hình Princess Aurora. Vai diễn này không chỉ mang về cho Jeon So Min sự công nhận từ giới chuyên môn với giải thưởng Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại MBC Drama Awards mà còn khẳng định khả năng diễn xuất đầy tiềm năng của cô.

Tiếp nối thành công, Jeon So Min tiếp tục ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua nhiều bộ phim truyền hình khác như Something About 1%, Cross, Top Star U-back và gần đây nhất là Show Window: The Queen's House, nơi cô thể hiện một vai diễn phức tạp, đầy chiều sâu và nhận được nhiều lời khen ngợi. Tuy nhiên, bước ngoặt mang tính đột phá trong sự nghiệp của Jeon So Min lại đến từ lĩnh vực truyền hình thực tế. Năm 2017, cô gia nhập đội hình chính thức của Running Man và gắn bó với chương trình trong 6 năm.

Jeon So Min là nữ diễn viên đa tài của Kbiz

Nguồn: Koreaboo