Jennie "nổ phát súng" đầu tiên tại Met Gala: Sexy xịt máu thế này ai chịu nổi!

Cuộc đổ bộ của những "nữ hoàng Kpop" BLACKPINK tại New York đang khiến truyền thông quốc tế chao đảo hơn bao giờ hết. Sau nhiều ngày đồn đoán, vào chiều ngày 3/5 (giờ Việt Nam), một "cơn địa chấn" thực sự đã nổ ra khi các nguồn tin uy tín xác nhận toàn bộ 4 thành viên BLACKPINK sẽ cùng xuất hiện tại Met Gala. Và không để người hâm mộ phải chờ lâu, Jennie đã chính thức "khai hỏa" cho chuỗi sự kiện này bằng một diện mạo đầy táo bạo, mở màn cho một mùa Met Gala lịch sử.

Màn "chào sân" đầy khiêu khích tại bữa tiệc của Teyana Taylor

Trước thềm đại tiệc thời trang lớn nhất hành tinh chính thức bắt đầu, New York đã thực sự "thất thủ" trước sức nóng của các ngôi sao. Jennie - biểu tượng thời trang chưa bao giờ khiến công chúng thất vọng - vừa có màn xuất hiện đầy lôi cuốn tại bữa tiệc tiền Met Gala (pre-party) do nữ nghệ sĩ Teyana Taylor tổ chức.

Không chọn lối an toàn hay kín đáo, Jennie ngay lập tức chiếm trọn tâm điểm khi xuất hiện trong bộ trang phục gợi cảm và thu hút. Nữ thần tượng diện một chiếc váy đen ngắn với chi tiết tua rua đầy ngẫu hứng. Điểm nhấn đắt giá nhất chính là phần cổ khoét sâu táo bạo, giúp Jennie khoe khéo vòng một gợi cảm và bờ vai "móc áo" chuẩn mực trứ danh.

Cô kết hợp bộ váy cùng đôi kính râm dáng nhỏ cực ngầu – phụ kiện gắn liền với phong cách "Futuristic" đang cực thịnh. Dưới ánh đèn flash của cánh săn ảnh, Jennie toát lên phong thái tự tin, cuốn hút chuẩn ngôi sao toàn cầu. Mỗi bước đi của Jennie đều trở thành khoảnh khắc đẹp, nhanh chóng gây sốt mạng xã hội toàn cầu.

"Tứ đại mỹ nhân" BLACKPINK hội ngộ: Khoảnh khắc lịch sử

Việc Jennie xuất hiện sớm tại các bữa tiệc pre-party chỉ là khởi đầu cho một kế hoạch lớn hơn. Thông tin cả 4 thành viên BLACKPINK cùng tham dự Met Gala 2026 đã tạo nên một cú nổ truyền thông. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, công chúng mới được thấy cả Jennie, Lisa, Rosé và Jisoo cùng xuất hiện tại một sự kiện thời trang tầm cỡ như Met Gala. Với việc Lisa nằm trong hội đồng Host, sự xuất hiện của Jennie và các thành viên còn lại giống như một sự ủng hộ mạnh mẽ cho người chị em cùng nhóm, đồng thời khẳng định sự thống trị tuyệt đối của BLACKPINK trong giới xa xỉ.

Tại sao Jennie luôn là cái tên được mong đợi nhất mỗi mùa Met Gala? Câu trả lời nằm ở tầm ảnh hưởng sâu rộng của cô. Ngay từ khi mới ra mắt, Jennie đã là "thánh sold out", người khởi xướng phong cách của Kpop. Dần dần, cô trở thành fashionista toàn cầu, gương mặt quen thuộc qua nhiều mùa Met Gala. Mỗi khi Jennie xuất hiện, công chúng đều nín thở chờ đợi cô sẽ đem đến diện mạo gì.

Dưới trướng công ty riêng ODD ATELIER (OA), Jennie càng có nhiều không gian để thể hiện cá tính riêng biệt, không bị gò bó bởi bất kỳ khuôn khổ nào. Cô không chỉ mặc đồ của nhà mốt, cô biến trang phục đó thành "hơi thở" của chính mình. "Phát súng" đầu tiên của Jennie tại New York đã quá rực rỡ và thành công. Nó không chỉ là màn khoe sắc vóc đốt mắt, mà còn là lời khẳng định vị thế của một biểu tượng thời trang không thể thay thế.

Met Gala 2026 sẽ diễn ra vào tối 4/5 (giờ Mỹ) với chủ đề “Costume Art” và dress code “Fashion is Art” – tôn vinh mối liên kết giữa thời trang và nghệ thuật. Sự kiện không chỉ là đêm tiệc thời trang mà còn là nơi tôn vinh mối quan hệ giữa trang phục và nghệ thuật, quy tụ dàn sao Hollywood, người mẫu và influencer hàng đầu thế giới. Trong số đó BLACKPINK được dự đoán sẽ tạo nên khoảnh khắc lịch sử khi cả nhóm cùng góp mặt.

