Jennie còn có thể ăn chơi đến mức nào?

Một sân khấu được khen đủ tầm sánh với Coachella nhưng cũng khiến nhiều người lo lắng vì mức độ táo bạo ngày càng tăng của Jennie.

Cuối tuần qua, giới mộ điệu và người hâm mộ âm nhạc toàn cầu lại một lần nữa chấn động trước màn đổ bộ của Jennie (BLACKPINK) tại đại nhạc hội Governors Ball Music Festival 2026 diễn ra ở New York. Giữa thời hoàng kim của sự nghiệp solo, "công chúa YG" ngày nào giờ đây đã là một ngôi sao độc lập hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Sân khấu của cô tại New York được khán giả quốc tế đánh giá là hoành tráng và bùng nổ đủ tầm để đặt lên bàn cân so sánh trực tiếp với thánh đường Coachella năm nào.

Tại Governors Ball Music Festival 2026 - lễ hội âm nhạc mùa hè lớn nhất New York quy tụ hàng loạt tên tuổi đình đám của hip-hop, pop, rock và EDM - Jennie mang đến set diễn gồm 15 ca khúc, bao gồm cả phần intro. Sự cuồng nhiệt của hàng vạn khán giả Mỹ đã minh chứng cho sức hút không thể chối cãi của nữ thần tượng ở trời Tây. Âm nhạc bắt tai, vũ đạo hút mắt, khả năng làm chủ đám đông, năng lượng biểu diễn cho đến độ đầu tư về hình ảnh, mọi thứ đều cho thấy nữ ca sĩ đang ở giai đoạn thăng hoa nhất kể từ khi tách khỏi mô hình hoạt động thần tượng K-pop truyền thống.

Cũng như mọi sân khấu lớn trước đó, thời trang tiếp tục là một phần quan trọng trong câu chuyện của Jennie Kim. Không thể phủ nhận tư duy thời trang của nữ idol luôn đi trước thời đại khi mang đến một bản phối maximalism đậm chất festival Mỹ: phóng khoáng, ngổ ngáo, có phần ngẫu hứng nhưng vẫn được tính toán kỹ lưỡng.

Lần này Jennie tạo điểm nhấn đẳng cấp bằng chiếc vòng cổ nạm kín kim cương lấp lánh đến từ thương hiệu trang sức cao cấp của Mỹ MARLI New York với mức giá ấn tượng lên tới khoảng 70 triệu KRW (hơn 1.2 tỷ VND). Cô tăng độ kịch tính cho layout bằng cách kết hợp nhiều chất liệu và họa tiết bra top khác nhau từ lấp lánh cho đến kẻ sọc, tạo nên một tổng thể vô cùng bắt mắt.

Sự nổi loạn của Jennie còn được bảo chứng bằng chiếc thắt lưng đến từ AWGE - thương hiệu được thành lập bởi rapper đình đám A$AP Rocky vào giữa thập niên 2010, vốn nổi tiếng với những thiết kế đồ họa táo bạo và thái độ bất cần.

Ở phần thân dưới, bộ trang phục khéo léo kết hợp chiếc áo sơ mi kẻ caro buộc hờ, đôi bốt cao cổ nhăn bụi bặm và chiếc kính mát dáng pilot thời thượng của Rayban để hoàn thiện vẻ ngoài cá tính, gai góc mang đậm tinh thần streetwear đương đại. Không khó để nhận ra đây là hình ảnh Jennie đã theo đuổi suốt thời gian qua: ít K-pop hơn, nhiều gia vị "pop star" hơn.

Cũng từ bộ trang phục được khen ngợi vì tính thời trang cao và những video đang lan truyền chóng mặt trên internet, một quan ngại đang được nhìn thấy về tính hình tượng và độ an toàn cho nữ idol, khi bộ cánh này dường như đang quá mong manh trước nguồn năng lượng bùng nổ mà cô mang lên sân khấu.



Trong nhiều video do khán giả ghi lại từ bên dưới khán đài, Jennie liên tục thực hiện những động tác vũ đạo mạnh trong khi tương tác gần với các dancer nam. Điều đó vô tình tạo ra không ít góc máy nhạy cảm khi chiếc chân váy denim ngắn chẳng tày gang gần như không còn khả năng che phủ trong quá trình biểu diễn, để lộ những khung hình khá nhạy cảm.

Một bộ phận khán giả cho rằng đây hoàn toàn không phải sự cố trang phục. Boxer shorts vốn được stylist đưa vào như một phần của tổng thể outfit và Jennie hoàn toàn ý thức được điều mình đang mặc. Tuy nhiên cũng có những ý kiến bày tỏ sự lo lắng, cho rằng hình ảnh của nữ ca sĩ ngày càng táo bạo, nhất là khi bản thân luôn được ví như "thỏi nam châm" khổng lồ hút drama và tranh cãi.

Nếu nhìn lại vài năm gần đây, có thể thấy Jennie liên tục mở rộng giới hạn hình ảnh của bản thân. Từ The Idol, các chiến dịch của Calvin Klein, Met Gala cho đến Coachella và kỷ nguyên solo hiện tại, nữ ca sĩ ngày càng thoải mái với việc thể hiện cơ thể, phô diễn tính nữ và sự gợi cảm theo cách trực diện hơn bao giờ hết. Đó là hướng đi quen thuộc với nhiều ngôi sao pop phương Tây, nhưng lại luôn tạo ra tranh cãi khi đặt cạnh xuất thân thần tượng K-pop của Jennie nói riêng hay BLACKPINK nói chung.

Thực tế, vấn đề không nằm ở việc những bộ trang phục hở hay kín đến mức nào. Điều khiến công chúng luôn tranh luận và không thể bắt kịp chính là tốc độ thay đổi của Jennie. Người hâm mộ chứng kiến cô chuyển mình từ một thành viên BLACKPINK được xây dựng hình ảnh khá chặt chẽ sang một nghệ sĩ toàn cầu gần như không còn bị giới hạn bởi các quy tắc cũ. Và mỗi lần Jennie bước thêm một bước, tranh cãi cũng theo đó xuất hiện.

Việc rũ bỏ hình tượng idol khuôn phép để theo đuổi nét phóng khoáng, "chơi bời" kiểu Mỹ là quyền tự do cá nhân và tư duy nghệ thuật của Jennie khi hoạt động tại thị trường quốc tế. Tuy nhiên, ranh giới giữa sự quyến rũ, bốc lửa với phô phang, nhạy cảm vốn dĩ rất mong manh. Việc liên tục thử thách giới hạn bằng những outfit dễ mất kiểm soát, khiến nhiều người hâm mộ không khỏi lo lắng, liệu cô có đang vô tình tự rước thêm những làn sóng chỉ trích tiêu cực không đáng có hay không.

Ảnh: X, Instagram, Getty Images.