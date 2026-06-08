Hot hình ảnh Kim Ji Won mặc giản dị như nhân viên phục vụ nhưng vẫn sáng bừng trong đám cưới bạn thân

Nhan sắc của Kim Ji Won một lần nữa được bảo chứng qua 1 khoảnh khắc đời thường.

Là một trong những mỹ nhân được săn đón nhất màn ảnh Hàn Quốc hiện nay, Kim Ji Won sở hữu nhan sắc được công chúng và truyền thông đồng loạt công nhận. Vẻ đẹp của nữ diễn viên không chỉ tỏa sáng trong những bộ ảnh thời trang hay tại các sự kiện hào nhoáng, mà còn được "bảo chứng" qua loạt khoảnh khắc đời thường đầy bình dị.

Mới đây, đoạn video ghi lại cảnh Kim Ji Won tham dự đám cưới một người bạn bất ngờ lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Không váy áo lộng lẫy, không trang điểm cầu kỳ, minh tinh xứ Hàn chỉ diện trang phục đơn giản với tông màu nhã nhặn, thế nhưng vẫn trở thành tâm điểm giữa đám đông. Làn da trắng sáng, đường nét thanh tú cùng thần thái dịu dàng giúp ngôi sao Queen Of Tears nổi bần bật trong từng khung hình.

Kim Ji Won với visual sáng bừng khi xuất hiện tại đám cưới của người quen. (Nguồn: Instagram)

Giữa đám đông khách mời diện trang phục tối màu, Kim Ji Won vẫn dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn nhờ khí chất thanh lịch và nhan sắc nổi bật. Nữ diễn viên lựa chọn công thức ăn mặc tối giản với chiếc sơ mi lụa màu xanh tím than có độ bóng nhẹ, kết hợp cùng quần âu đen ống suông. Set đồ không cầu kỳ về kiểu dáng hay màu sắc nhưng không dìm nổi vẻ đẹp sang trọng, tinh tế đặc trưng của mỹ nhân sinh năm 1992. Mái tóc đen dài được buông tự nhiên, rẽ ngôi lệch nhẹ càng làm nổi bật gương mặt nhỏ nhắn cùng đường nét thanh tú. Làn da trắng sáng như phát quang dưới ánh đèn, kết hợp với lớp trang điểm trong trẻo, nhấn nhẹ vào đôi mắt và đôi môi hồng tự nhiên giúp minh tinh xứ Hàn toát lên vẻ dịu dàng đầy cuốn hút. Ngay cả trong những khoảnh khắc quay vội bằng camera thường, nữ diễn viên vẫn giữ được visual nổi bật chẳng khác gì một thước phim điện ảnh.

Kim Ji Won nổi bật giữa đám đông dù diện trang phục giản dị nhất.

Ngay cả khoảnh khắc đèn tắt, nữ diễn viên vẫn sáng bừng khung hình.

Đây không phải lần đầu tiên Kim Ji Won khiến mạng xã hội bàn tán với những khoảnh khắc mộc mạc đời thường. Trước đó, nữ diễn viên từng nhiều lần gây sốt với những bức hình chụp vội, chất lượng thấp khi xuất hiện tại đám cưới bạn bè nhưng vẫn ghi điểm nhờ nhan sắc quá đỗi kiều diễm. Mỹ nhân sinh năm 1992 khiến mọi ánh nhìn đều phải đổ dồn về nhờ gương mặt thanh tú cùng khí chất sang trọng, thanh lịch đặc trưng. Góc nghiêng của nữ diễn viên được khen ngợi hết lời với sống mũi cao thẳng, đường viền hàm gọn gàng và tỷ lệ khuôn mặt hài hòa. Đôi mắt sáng, thần thái điềm tĩnh cùng nụ cười nhẹ nhàng càng khiến cô trở nên cuốn hút. Bên cạnh đó, cô đều thể hiện sự tinh tế khi xuất hiện giản dị nhất có thể, từ tóc tai, makeup đến phục trang nhưng hào quang minh tinh vẫn khiến người nhìn khó rời mắt.