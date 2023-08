Jennie (BLACKPINK) sắp trở lại quảng bá solo sau 5 năm?

Ngày 8/8 vừa qua, BLACKPINK đã chính thức kỷ niệm 7 năm thành lập nhóm. Cột mốc này đối với mỗi nhóm nhạc đều vô cùng quan trọng, được ví von như “lời nguyền Kpop" vì là thời điểm quyết định tái ký hay không với công ty chủ quản.

Đến hiện tại, tình hình hợp đồng giữa BLACKPINK và YG vẫn là chủ đề được quan tâm nhất, truyền thông Hàn đồn đoán đến tháng 9 mới có cập nhật mới. Nhưng đa số các fan đều có niềm tin BLACKPINK sẽ tiếp tục tái ký và nhiều tiết lộ đang hướng đến Jennie sẽ trở lại solo trong thời gian tới.

Kể từ SOLO - MV đầu tiên của Jennie, tính đến hiện tại đã là 5 năm cô nàng chưa quảng bá cá nhân

Xuyên suốt World Tour Born Pink, Jennie khiến fan nức nở khi mang đến bài hát mới toanh You&Me, biến sân khấu solo trở thành điểm nhấn đặc biệt cho mỗi đêm concert. Cô nàng không chỉ tạo nên cơn sốt âm nhạc mà còn lăng xê thành công phong cách balletcore gắn liền với ca khúc này. Thế nhưng, You&Me chưa được phát hành, do đó muốn thưởng thức chỉ có thể xem qua các clip ghi lại sân khấu.

You&Me đã được đăng ký bản quyền, hé lộ khả năng bài hát sắp phát hành chính thức

Mới đây, fan tinh ý phát hiện You&Me đã được đăng ký bản quyền, hé lộ khả năng bài hát sắp phát hành chính thức. Cụ thể, vào ngày 9/8, You&Me xuất hiện trên trang web Hiệp hội các nhà soạn nhạc, tác giả và nhà xuất bản Hoa Kỳ (ASCAP), với đầy đủ thông tin bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Jennie gần đây tự mình khoe ảnh nghe nhạc, check-in studio của YGX càng khiến fan kỳ vọng vào sản phẩm solo sắp tới

Cộng với việc Jennie gần đây hay được fan bắt gặp ở trụ sở YG, mang đồ tập nhảy, dân tình cho rằng nữ idol đang gấp rút luyện tập. Cô nàng cũng tự mình khoe ảnh nghe nhạc, check-in studio của YGX. Mùa hè năm nay, Jennie “phá đảo" MXH khi góp giọng trong ca khúc One Of The Girls - nhạc phim The Idol cùng The Weeknd và Lily Rose-Depp. Loạt “hint” càng khiến fan kì vọng vào sản phẩm solo sắp tới của Jennie, rất có thể là một album hoàn chỉnh sau khi BLACKPINK hoàn thành World Tour Born Pink.