Jennie bị bóc trần "sống ảo", kéo chân đến phi thực tế trong đêm Halloween?

Đây không phải lần đầu tiên Jennie (BLACKPINK) vướng phải tranh cãi này.

Trong dịp Halloween vừa qua, Jennie (BLACKPINK) đã khiến mạng xã hội bùng nổ khi hóa thân thành "girl phố" Suki (Devon Aoki) trong loạt phim Fast & Furious. Tuy nhiên, nhiều netizen trên mạng xã hội cho rằng Jennie "sống ảo" chỉnh ảnh kéo dài chân trước khi đăng lên mạng xã hội. Những người này đã so sánh ảnh trên Instagram của Jennie với bức ảnh được paparazzi chụp lại.

Tuy nhiên, người hâm mộ đã phản bác lại những lời cáo buộc, chỉ ra rằng cả 2 bức ảnh đều bị chỉnh sửa. Ảnh Jennie tự đăng bị kéo dài chân hơn, còn ảnh paparazzi chụp thì thu ngắn lại. Trên thực tế, đôi chân và chiều cao của Jennie trong 2 bức ảnh thật đều rất tự nhiên và hợp lý. Không có chuyện cô kéo dài chân vô lý trước khi đăng ảnh lên trang cá nhân, tất cả chỉ là sản phẩm antifan làm ra để bôi nhọ mỹ nhân BLACKPINK.

Cư dân mạng so sánh, chỉ trích Jennie "sống ảo", kéo chân. Tuy nhiên, đây là hình ảnh chỉnh sửa ác ý. Ảnh: X

Đây mới là ảnh Jennie tự đăng. Ảnh: Instagram

Trên thực tế, đôi chân và chiều cao của Jennie trong 2 bức ảnh thật đều rất tự nhiên và hợp lý. Ảnh: X

Trên thực tế, nữ idol chưa bao giờ chối bỏ mình không có lợi thế chiều cao. Trong cuộc phỏng vấn với Cosmopolitan hồi tháng Tám, Jennie nói cô từng rất tự ti với vóc dáng nhỏ bé, nhưng giờ đây đã thoải mái hơn. Và dù Jennie có thể không cao, nhưng ai cũng phải ngước nhìn khi cô có thành tựu sự nghiệp đồ sộ ở tuổi 30.

Jennie Kim sinh ngày 16/1/1996 tại Hàn Quốc. Cô từng có nhiều năm học tập tại New Zealand trước khi trở về quê hương để theo đuổi giấc mơ ca hát. Năm 2010, Jennie gia nhập YG Entertainment với tư cách thực tập sinh và trải qua gần 6 năm rèn luyện trước khi chính thức ra mắt.

Năm 2016, Jennie debut cùng BLACKPINK bên cạnh Jisoo, Rosé và Lisa. Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm đã vươn lên trở thành hiện tượng toàn cầu với hàng loạt bản hit như Boombayah, Whistle, DDU-DU DDU-DU, Kill This Love, How You Like That, Pink Venom, Shut Down... Jennie đảm nhận vai trò rapper chính, đồng thời là một trong những thành viên có sức hút lớn nhất của nhóm. Năm 2018, cô phát hành ca khúc solo đầu tay SOLO, đạt thành tích ấn tượng cả trong và ngoài Hàn Quốc. Những năm tiếp theo, Jennie tiếp tục khẳng định vị thế nghệ sĩ solo với nhiều sản phẩm âm nhạc và màn hợp tác quốc tế, đồng thời tham gia diễn xuất trong series Hollywood The Idol.

Ảnh: Cosmopolitan

Jennie có sự nghiệp vô cùng thành công. Ảnh: X

Cô cũng thường xuyên góp mặt tại các sự kiện thời trang danh giá và là gương mặt được nhiều thương hiệu xa xỉ săn đón. Không quá lời khi nói Jennie là một trong những biểu tượng thời trang có sức ảnh hưởng lớn nhất châu Á hiện nay. Mỗi món đồ cô mặc đều có khả năng tạo nên xu hướng và nhanh chóng "cháy hàng". Phong cách của Jennie liên tục biến hóa giữa nữ tính, cá tính, cổ điển và gợi cảm nhưng luôn giữ được dấu ấn riêng.

Bên cạnh sự nghiệp rực rỡ, đời tư của Jennie cũng luôn là đề tài thu hút sự chú ý. Trong suốt sự nghiệp, cô đã hẹn hò với Kai (EXO), G-Dragon và V (BTS). Sau 1 thập kỷ hoạt động, Jennie vẫn duy trì sức hút hiếm có trong làng giải trí. Mỗi lần xuất hiện đều đủ để tạo nên xu hướng mới, mỗi bộ ảnh đều trở thành chủ đề bàn luận và mỗi màn trình diễn đều khiến công chúng không thể rời mắt.

Ảnh: Cosmopolitan

Sau 1 thập kỷ hoạt động, Jennie vẫn duy trì sức hút hiếm có trong làng giải trí. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo