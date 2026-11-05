Chẳng mấy khi thấy MCK như thế này!

MCK hiếm hoi xuất hiện tại buổi công chiếu phim, thái độ với người hâm mộ gây chú ý.

Mỗi khi có phim điện ảnh mới ra mắt, thảm đỏ thường trở thành nơi quy tụ đông đảo nghệ sĩ với những màn lên đồ chỉn chu, lộng lẫy. Tuy nhiên, MCK lại chọn một cách xuất hiện khá khác biệt khi góp mặt tại buổi công chiếu Bò Sữa Bay mới đây. Nam rapper ăn mặc giản dị, đeo khẩu trang kín mặt và lặng lẽ hòa mình vào đám đông khán giả.

Đáng chú ý, đây cũng là lần hiếm hoi MCK xuất hiện tại một sự kiện công chiếu phim điện ảnh. Không phô trương hay cố gắng trở thành tâm điểm, nam rapper thoải mái có mặt giữa những người tham dự. Chính hình ảnh có phần đời thường này khiến nhiều khán giả bất ngờ và thích thú.

Clip: MCK giản dị xuất hiện tại buổi công chiếu phim (Nguồn: @cheni.tt)

Chẳng mấy khi thấy MCK "review" phim điện ảnh

Bên cạnh diện mạo giản dị, thái độ của MCK khi được người hâm mộ nhận ra cũng trở thành chủ đề được chú ý. Khi bắt gặp ánh nhìn từ mọi người, anh vui vẻ gật đầu chào hỏi, giữ thái độ nhẹ nhàng và thân thiện. Đặc biệt, khi có khán giả ngỏ ý xin chữ ký, nam rapper còn chủ động lùi lại để ký tặng, dành thời gian giao lưu khá thoải mái.

Những khoảnh khắc đời thường nhanh chóng nhận được phản ứng tích cực trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ trước hình ảnh gần gũi của MCK, đồng thời dành lời khen cho cách anh tương tác với người hâm mộ. Có thể thấy, không cần một màn xuất hiện quá cầu kỳ, nam rapper vẫn đủ sức thu hút sự chú ý theo cách riêng.

Clip: MCK vui vẻ ký tặng cho người hâm mộ (Nguồn: @cheni.tt)

Sự giản dị và thái độ thân thiện của MCK được khen

MCK tên thật là Nghiêm Vũ Hoàng Long, sinh năm 1999 tại Hà Nội. Anh được đông đảo khán giả biết đến sau khi trở thành một trong những thí sinh nổi bật nhất tại Rap Việt mùa 1 (2020). Dù không giành ngôi vị Quán quân, MCK vẫn tạo dấu ấn mạnh mẽ nhờ khả năng khai thác melo-rap, kỹ năng sử dụng autotune đặc trưng cùng phong cách trình diễn phóng khoáng, có phần ngông nghênh trên sân khấu.

Sau chương trình, nam rapper nhanh chóng vươn lên hàng ngũ nghệ sĩ Gen Z được chú ý với loạt ca khúc đình đám như Chìm Sâu, Tại Vì Sao, Anh Đã Ổn Hơn... Đặc biệt, album đầu tay 99% phát hành năm 2023 đã giúp MCK giành tới 5 giải thưởng tại WeChoice Awards 2023, đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp âm nhạc.

Sau thành công ở Rap Việt, MCK có lượng người hâm mộ đông đảo

Gần đây, MV Không Cần Lo Cho Tao tiếp tục ghi nhận thành tích đáng chú ý khi vươn lên vị trí #1 thịnh hành trên YouTube Charts Việt Nam sau gần 5 ngày phát hành. Ca khúc vốn từng xuất hiện trong album HVL, sau đó được tái phát hành với phần ca từ chỉnh sửa. Thành tích này phần nào cho thấy sức hút của MCK vẫn được duy trì qua những sản phẩm âm nhạc mới.

Chia sẻ với chúng tôi về sự chuyển biến trong tâm thế làm nghề giữa hai cột mốc âm nhạc 99% và HVL, MCK từng bộc bạch: "Tôi không có cảm giác muốn mang 99% đi diễn. Nhưng HVL thì khác, tôi muốn được chia sẻ những cảm xúc này với các fan của mình. Có thể vì 99% mang đến cho tôi những cảm xúc của một giai đoạn khá tăm tối về mọi khía cạnh của cuộc sống. Với HVL, tôi tận hưởng những ký ức, những câu chuyện mà cả hành trình đó mang đến”.

MCK tự tạo hình tượng cá tính riêng giữa showbiz

Ảnh: FBNV