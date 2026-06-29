JBL ra mắt thế hệ tai nghe gaming mới: Âm thanh sống động, sở hữu tính năng pin thay nóng độc đáo

Thương hiệu âm thanh JBL chính thức khuấy động cộng đồng game thủ Việt khi trình làng bộ ba tai nghe gaming thế hệ mới: JBL Quantum 950, JBL Quantum 650 và JBL Quantum 250.

Thương hiệu âm thanh JBL vừa chính thức giới thiệu ba mẫu tai nghe gaming mới thuộc dòng Quantum Series tại thị trường Việt Nam, bao gồm JBL Quantum 950, Quantum 650 và Quantum 250. Bộ sưu tập này được tối ưu hóa về mặt thiết kế công thái học và trang bị công nghệ âm thanh không gian nhằm đáp ứng nhu cầu thi đấu thực tế của nhiều nhóm người chơi.

Trang bị cốt lõi trên dòng JBL Quantum Series thế hệ mới là hệ thống driver carbon dynamic 50mm. Phần cứng này được tinh chỉnh để tái tạo chi tiết các âm thanh trong môi trường game như tiếng bước chân hay tiếng nạp đạn. Khi kết hợp cùng công nghệ JBL Quantum Spatial Sound, người dùng có thể định vị không gian đa chiều, từ đó cải thiện khả năng phản xạ trong các tình huống giao tranh.

JBL Quantum 950: Hỗ trợ chống ồn chủ động và thay pin trực tiếp

Quantum 950 là mẫu tai nghe cao cấp nhất trong đợt ra mắt lần này, hướng đến nhóm game thủ và streamer chuyên nghiệp. Thiết bị sử dụng driver carbon dynamic 50mm đạt chứng nhận Hi-Res Audio, mang lại khả năng tái tạo dải âm cao và giảm thiểu độ méo tiếng. Thông qua phần mềm JBL QuantumENGINE, Quantum 950 hỗ trợ công nghệ theo dõi chuyển động đầu 3D Head Tracking cùng tính năng chống ồn chủ động thích ứng Adaptive Noise Cancelling.

Khả năng đàm thoại cũng được chú trọng với microphone boom 6mm tích hợp công nghệ khử ồn AI, đi kèm tính năng Call Equalizer và Sound Level Optimizer giúp tối ưu hóa giọng nói trong nhiều môi trường. Đặc biệt, phiên bản này sở hữu hệ thống pin kép cho phép thay nóng (Hot-Swappable Battery), giúp người dùng đổi pin trực tiếp mà không làm gián đoạn kết nối. Sản phẩm đi kèm dock sạc Base Station, đóng vai trò như bộ thu phát 2.4GHz độ trễ thấp và là trung tâm điều khiển âm lượng, đèn RGB.

JBL Quantum 650 và 250: Đa dạng kết nối, tối ưu chi phí

Hai phiên bản Quantum 650 và 250 được thiết kế để mang đến hiệu năng ổn định với mức chi phí dễ tiếp cận hơn. Mẫu không dây Quantum 650 sử dụng công nghệ JBL Quantum Spatial Sound cùng driver carbon dynamic 50mm. Thiết bị hỗ trợ đa dạng kết nối bao gồm 2.4GHz độ trễ thấp, Bluetooth 5.3 và kết nối có dây, giúp tương thích tốt với PC, console và thiết bị di động. Sản phẩm cung cấp thời lượng pin lên đến 45 giờ và cũng hỗ trợ khả năng thay pin.

Đối với người dùng chuộng sự đơn giản, Quantum 250 cung cấp kết nối có dây 3.5mm truyền thống. Thiết bị vẫn được trang bị driver 50mm và tương thích với phần mềm QuantumENGINE, đảm bảo chất lượng âm thanh tiêu chuẩn trên nhiều nền tảng.

Thiết kế module linh hoạt, tăng độ thoải mái

Dòng tai nghe mới được JBL thay đổi thiết kế nhằm tăng sự thoải mái khi đeo liên tục. Hệ thống hammock headband sử dụng một lớp lưới treo bên trong để phân bổ đều trọng lượng, giúp giảm áp lực lên đỉnh đầu. Kết hợp với đệm tai bằng cao su non bọc vải thoáng khí, thiết bị hạn chế được tình trạng bí bách cho người dùng. Ngoài ra, các sản phẩm mới áp dụng thiết kế dạng module, cho phép người dùng tự tháo rời và thay thế các bộ phận như đệm tai, microphone, cáp kết nối hay phần băng đô để kéo dài tuổi thọ thiết bị.

Mức giá niêm yết cụ thể cho từng dòng sản phẩm như sau:

JBL Quantum 250: 1.990.000 VNĐ.

JBL Quantum 650: 3.990.000 VNĐ.

JBL Quantum 950: 8.990.000 VNĐ.

Các dòng tai nghe JBL Quantum Series sẽ chính thức lên kệ tại Việt Nam từ ngày 01/07/2026.