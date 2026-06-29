Người dùng đợi mua iPhone 18 Pro Max có tin vui

Sau nhiều năm bị đánh giá là nâng cấp nhỏ giọt, Apple được cho là sẽ "chơi lớn" tại sự kiện iPhone tháng 9.

Không chỉ lần đầu bước chân vào thị trường smartphone màn hình gập, hãng còn được kỳ vọng mang đến iPhone 18 Pro Max với loạt nâng cấp đủ sức tạo ra cuộc đua mới ở phân khúc smartphone cao cấp.

Thông tin được chia sẻ bởi nhà báo Mark Gurman của Bloomberg. Theo ông, Apple nhiều khả năng vẫn giữ thông lệ tổ chức sự kiện vào thứ Ba hoặc thứ Tư đầu tiên sau kỳ nghỉ Labor Day tại Mỹ. Dựa trên lịch năm nay, ngày 8/9 được đánh giá là thời điểm có khả năng cao nhất để Apple công bố loạt iPhone mới, trong khi ngày 9/9 cũng là một phương án được cân nhắc.

Nếu sự kiện diễn ra vào ngày 9/9, hoạt động mở bán trước nhiều khả năng sẽ bắt đầu từ ngày 10/9, trước khi các thiết bị chính thức lên kệ vào cuối tháng. (Ảnh minh hoạ)

Bên cạnh chiếc iPhone màn hình gập, được đồn đoán sẽ mang tên iPhone Ultra, tâm điểm của sự kiện năm nay được cho là iPhone 18 Pro Max, mẫu flagship được kỳ vọng sẽ có bước nhảy vọt về thiết kế và công nghệ.

Theo các thông tin rò rỉ, iPhone 18 Pro Max có thể là mẫu iPhone đầu tiên được trang bị chip A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2 nm của TSMC. Công nghệ bán dẫn mới được kỳ vọng mang đến hiệu năng mạnh hơn, khả năng xử lý AI nhanh hơn, đồng thời cải thiện đáng kể thời lượng pin nhờ mức tiêu thụ điện năng thấp hơn.

Camera cũng được cho là lĩnh vực Apple sẽ tập trung nâng cấp mạnh. Một số nguồn tin cho biết iPhone 18 Pro Max có thể sở hữu cảm biến lớn hơn, hỗ trợ khẩu độ biến thiên (Variable Aperture) giúp tự động điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào cảm biến. Đây là tính năng vốn chỉ xuất hiện trên một số smartphone Android cao cấp và máy ảnh chuyên nghiệp, hứa hẹn cải thiện chất lượng ảnh chân dung lẫn ảnh chụp thiếu sáng.

Ngoài ra, Apple được cho là đang phát triển thế hệ Face ID mới với nhiều cảm biến được đưa xuống dưới màn hình. Nếu thành công, Dynamic Island trên iPhone 18 Pro Max sẽ được thu gọn đáng kể, mang lại không gian hiển thị lớn hơn và tạo tiền đề cho thiết kế toàn màn hình trong những năm tới.

Thời lượng pin cũng được kỳ vọng là điểm nâng cấp đáng chú ý. Một số báo cáo cho biết iPhone 18 Pro Max có thể sở hữu viên pin lớn nhất từ trước đến nay trên một chiếc iPhone, kết hợp với chip 2 nm để mang lại thời gian sử dụng dài hơn đáng kể so với iPhone 17 Pro Max.

Trong khi đó, chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple được cho là sẽ có thiết kế dạng quyển sách với màn hình chính khoảng 7,8 inch và màn hình phụ khoảng 5,5 inch. Sản phẩm được định vị ở phân khúc siêu cao cấp, hướng đến nhóm người dùng muốn trải nghiệm thiết bị lai giữa điện thoại và máy tính bảng.

Apple gần đây cũng đã điều chỉnh tăng giá bán của một số sản phẩm. Vì vậy, nhiều chuyên gia dự đoán cả iPhone 18 Pro Max lẫn mẫu iPhone màn hình gập sẽ có giá bán cao hơn thế hệ tiền nhiệm, đặc biệt khi cả hai đều được trang bị nhiều công nghệ hoàn toàn mới.

Nếu những thông tin rò rỉ trở thành hiện thực, sự kiện tháng 9 năm nay không chỉ đánh dấu màn ra mắt của chiếc iPhone gập đầu tiên trong lịch sử Apple mà còn có thể mang đến một trong những bản nâng cấp lớn nhất của dòng iPhone Pro Max trong nhiều năm qua.

Theo GSM Arena