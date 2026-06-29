Tất cả người dân đang nhận lương hưu chú ý thông báo khẩn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị người dân cần kiểm tra ngay thời hạn văn bản ủy quyền nhận lương hưu hiện tại trước ngày 30/6 đế tránh bị gián đoạn quyền lợi.

Theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, kể từ ngày 1/7/2026, theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, mọi văn bản ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng sẽ chỉ có giá trị không quá 12 tháng kể từ ngày ký.

Người hưởng cần hết sức lưu ý để chủ động làm lại thủ tục, tránh gián đoạn quyền lợi.

Thời hạn ủy quyền không quá 12 tháng

Theo quy định hiện hành, người thụ hưởng được ủy quyền bằng văn bản cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp BHXH. Tuy nhiên, văn bản ủy quyền này chỉ có hiệu lực tối đa 12 tháng kể từ ngày xác lập.

Những văn bản ủy quyền được ký trước ngày 1/7/2026 sẽ tiếp tục được sử dụng đến hết ngày 30/6/2026. Sau mốc này, nếu vẫn có nhu cầu nhờ người khác nhận thay, người hưởng bắt buộc phải lập lại văn bản ủy quyền theo đúng quy định mới.

Điều kiện ủy quyền chặt chẽ hơn

Theo quy định mới, không phải mọi trường hợp đều được ủy quyền như trước đây. Việc ủy quyền chỉ được chấp thuận khi thực sự cần thiết

Ví dụ: Người hưởng tuổi cao, sức khỏe yếu, khó khăn trong đi lại, cư trú xa địa điểm chi trả hoặc các trường hợp đặc biệt khác. Quy định này nhằm hạn chế tình trạng lạm dụng ủy quyền, chiếm dụng tiền của người già neo đơn, hoặc cố tình nhận thay khi người hưởng đã qua đời.

Cơ quan BHXH sẽ định kỳ rà soát, đối chiếu thông tin người hưởng và người được ủy quyền. Trong một số trường hợp, người hưởng có thể được yêu cầu xác nhận lại tình trạng còn sống, còn đủ điều kiện hưởng chế độ. Những hồ sơ ủy quyền kéo dài sẽ bị kiểm tra kỹ lưỡng hơn; nếu phát hiện dấu hiệu bất thường, cơ quan chức năng có quyền tạm dừng chi trả để xác minh.

Khuyến khích nhận qua tài khoản cá nhân

Để hạn chế rắc rối từ thủ tục ủy quyền phải gia hạn hằng năm, cơ quan BHXH khuyến khích người hưởng chuyển sang nhận lương hưu, trợ cấp qua tài khoản ngân hàng cá nhân. Đây là phương thức an toàn, tiện lợi, giúp nhận tiền nhanh chóng, minh bạch, không phụ thuộc vào người nhận thay và không cần làm thủ tục ủy quyền định kỳ.

Người dân cần làm gì ngay từ bây giờ?

Kiểm tra ngay thời hạn văn bản ủy quyền hiện tại, không đợi đến sát 30/6/2026 mới thực hiện.

Khi cần lập lại văn bản ủy quyền hoặc thay đổi phương thức nhận, hãy liên hệ trực tiếp cơ quan BHXH, bưu điện chi trả, trung tâm hành chính công hoặc chính quyền địa phương để được hướng dẫn.

Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân qua các đường link lạ, mạng xã hội hay ứng dụng nhắn tin không rõ nguồn gốc để tránh bị lừa đảo.

Trong bối cảnh mốc thời gian 1/7 đang đến gần, BHXH các tỉnh, thành phố đang đẩy nhanh tiến độ rà soát, hỗ trợ người dân. Tuy nhiên, để quyền lợi không bị ảnh hưởng, mỗi người vẫn cần chủ động phối hợp, hoàn thiện thủ tục đúng quy định, góp phần bảo đảm an sinh bền vững.

Tăng 8% lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng từ 1/7

Chính phủ đã ban hành nghị định 162/2026 quy định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng.

Theo khoản 1 điều 2 nghị định này, từ ngày /7, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng sẽ được điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức hưởng của tháng 6/2026.

Khoản 2 điều 2 nghị định trên quy định đối với các trường hợp nghỉ hưởng lương hưu, trợ cấp trước ngày 1/1/1995, sau khi tăng 8% mà mức hưởng vẫn thấp hơn 3.800.000 đồng/tháng thì tiếp tục được điều chỉnh tăng thêm.

Cụ thể, người có mức hưởng bằng hoặc thấp hơn 3.500.000 đồng/tháng sẽ được tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng; trường hợp có mức hưởng trên 3.500.000 đồng/tháng nhưng thấp hơn 3.800.000 đồng/tháng thì được nâng lên bằng 3.800.000 đồng/tháng.

Khoản 3 điều 2 nghị định này cũng nêu rõ mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng sau điều chỉnh sẽ là căn cứ để tiếp tục tính các lần điều chỉnh tiếp theo theo quy định.