Tất cả người dân sở hữu ô tô cần kiểm tra và làm ngay điều này nếu không có thể bị phạt tới 12 triệu đồng

Đó là gì?

Câu hỏi 1/5: Chủ xe ô tô cần kiểm tra ngay loại giấy tờ nào để tránh bị phạt nặng?

A. Giấy phép lái xe

B. Giấy chứng nhận kiểm định (tem đăng kiểm)

C. Bảo hiểm thân vỏ

D. Giấy đăng ký xe (cà vẹt)

Đáp án đúng: B. Giấy chứng nhận kiểm định (tem đăng kiểm)

Giải thích: Tất cả chủ xe ô tô cần kiểm tra ngay giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (tem đăng kiểm). Nếu hết hạn hoặc không có, mức phạt có thể rất nặng, lên đến hàng chục triệu đồng tùy theo trường hợp. Đây là giấy tờ quan trọng mà chủ xe cần kiểm tra định kỳ.

Câu hỏi 2/5: Mức phạt cao nhất cho tổ chức (doanh nghiệp) không có giấy chứng nhận kiểm định (tem đăng kiểm) là bao nhiêu?

A. 12 triệu đồng

B. 16 triệu đồng

C. 24 triệu đồng

D. 30 triệu đồng

Đáp án đúng: C. 24 triệu đồng

Giải thích: Theo quy định hiện hành, tổ chức (doanh nghiệp) sở hữu xe ô tô không có giấy chứng nhận kiểm định hoặc để quá hạn có thể bị phạt lên đến 24 triệu đồng. Đây là mức phạt cao nhất trong nhóm vi phạm liên quan đến giấy tờ kiểm định xe.

Câu hỏi 3/5: Chủ xe cá nhân để xe quá hạn kiểm định dưới 1 tháng sẽ bị phạt bao nhiêu?

A. Từ 4 - 6 triệu đồng

B. Từ 8 - 12 triệu đồng

C. Từ 16 - 18 triệu đồng

D. Không bị phạt

Đáp án đúng: A. Từ 4 - 6 triệu đồng

Giải thích: Với cá nhân, nếu xe quá hạn kiểm định dưới 1 tháng, mức phạt là từ 4 - 6 triệu đồng. Nếu quá hạn từ 1 tháng trở lên, mức phạt sẽ cao hơn, từ 8 - 12 triệu đồng. Chủ xe cần kiểm tra tem đăng kiểm định kỳ để tránh vi phạm.

Câu hỏi 4/5: Ngoài phạt tiền, tài xế vi phạm còn bị trừ bao nhiêu điểm GPLX?

A. 02 điểm

B. 06 điểm

C. 04 điểm

D. 08 điểm

Đáp án đúng: B. 06 điểm

Giải thích: Khi vi phạm lỗi không có hoặc quá hạn giấy chứng nhận kiểm định, tài xế (nếu kiêm chủ xe) sẽ bị trừ 06 điểm giấy phép lái xe theo quy định hiện hành. Đây là một trong những lỗi bị trừ điểm cao.

Câu hỏi 5/5: Chủ xe nên làm gì để tránh bị phạt liên quan đến giấy tờ xe?

A. Kiểm tra định kỳ tem đăng kiểm và gia hạn trước khi hết hạn

B. Chỉ kiểm tra khi bị dừng xe

C. Không cần quan tâm vì có VNeID

D. Chỉ gia hạn khi bị phạt

Đáp án đúng: A. Kiểm tra định kỳ tem đăng kiểm và gia hạn trước khi hết hạn

Giải thích: Khuyến cáo tất cả chủ xe cần chủ động kiểm tra giấy tờ xe (đặc biệt tem đăng kiểm) và làm thủ tục gia hạn trước khi hết hạn để tránh bị phạt nặng. Kiểm tra định kỳ giúp tránh rủi ro bị phạt hoặc bị dừng xe xử phạt.