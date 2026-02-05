JBL Soundgear Frames: Một chiếc kính đẹp đủ để lên đồ, đeo lên là có nhạc, chuẩn phụ kiện bật mood cá tính

Trong làn sóng thiết bị đeo thông minh, kính nghe nhạc đang dần trở thành “món mới” được giới trẻ chú ý. JBL Soundgear Frames xuất hiện đúng điểm giao giữa thời trang và âm thanh, khi một chiếc kính đủ đẹp để phối đồ cũng đồng thời mang đến trải nghiệm nghe nhạc riêng tư, gọn gàng. Không còn cảm giác đem thêm phụ kiện công nghệ rườm rà, JBL Soundgear Frames hướng đến những fashionista yêu âm nhạc, muốn giữ trọn phong cách nhưng vẫn bật mood mọi lúc.

Ngôn ngữ thời trang với "visual" trong suốt cá tính làm nổi bật một phụ kiện công nghệ

Model này tạo thiện cảm ngay từ thiết kế. Gọng vuông quen thuộc, dễ đeo và hợp nhiều dáng mặt, mang lại cảm giác hiện đại nhưng không quá phô trương. Chất liệu nhựa TR90 giúp kính nhẹ (khoảng 520g) và đeo lâu không bị nặng sống mũi hay cấn tai. Đổi lại, bề mặt gọng khá dễ xước dăm nếu sử dụng hằng ngày mà không giữ kỹ.

Chi tiết đáng chú ý nằm ở phần gọng bán trong suốt, để lộ các linh kiện bên trong đối xứng gần như tuyệt đối, tạo điểm nhấn công nghệ đặc sắc. Bản lề kim loại tuy chắc chắn, các thành phần như loa hay cổng sạc được bố trí kín đáo, giúp Soundgear Frames trông không khác nhiều so với một chiếc kính mát thông thường nếu không bật nhạc.

Về công năng, tròng kính đi kèm có khả năng chống tia UV A/B, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng ngoài trời. JBL cũng để ngỏ khả năng thay tròng, phù hợp với người dùng bị cận hoặc viễn thị. Nhờ đó, Soundgear Frames không chỉ dừng ở vai trò phụ kiện công nghệ, mà còn đủ linh hoạt để trở thành một chiếc kính đeo hằng ngày, kết hợp nghe nhạc và bảo vệ mắt trong cùng một thiết kế.

Thanh âm mở, chạm vào nhịp sống phố thị

Điều khiến JBL Soundgear Frames thực sự khác biệt so với những chiếc tai nghe in-ear hay headphone truyền thống chính là công nghệ âm thanh mở. Thay vì bít kín lỗ tai, gây cảm giác bí bách và tách biệt hoàn toàn với môi trường xung quanh, Soundgear Frames cho phép người dùng tận hưởng âm nhạc một cách thoải mái.

Các loa siêu mỏng với kích thước lớn được tích hợp tinh vi bên trong hai gọng kính, hướng thẳng sóng âm vào ống tai một cách chính xác nhất bằng thuật toán xử lý âm thanh. Trải nghiệm này thực sự rất khó tả bằng lời, nó giống như việc đang có một dàn loa cá nhân bay lơ lửng ngay cạnh tai vậy, thanh âm sống động và bao trùm lấy không gian.

Người có thể vừa phiêu theo những bản phối EDM sôi động khi đang dạo phố, vừa có thể nghe rõ tiếng xe cộ hay lời chào của người quen một cách tự nhiên nhất mà không cần phải tháo kính hay tạm dừng nhạc. Đây là điểm cộng cực lớn khi hoạt động ngoài trời, hay ở nơi công cộng như sân bay, công viên… giúp bạn luôn duy trì được sự kết nối với thế giới thực trong khi vẫn chìm đắm trong không gian âm thanh riêng tư.

Tuy vậy, mức âm lượng tối đa khoảng 90 dB cũng bộc lộ giới hạn trong một số tình huống thực tế. Khi sử dụng ở môi trường cực kỳ ồn ào như đường phố đông xe, công trường hay khu vực nhiều gió, âm thanh từ Soundgear Frames có thể bị tiếng nền lấn át, khiến việc nghe nhạc hoặc theo dõi nội dung trở nên kém trọn vẹn hơn.

Bên cạnh đó, nhiều người thường lo lắng về việc âm thanh bị rò rỉ ra ngoài gây ảnh hưởng đến người xung quanh, nhưng hãng đã xử lý cực tốt vấn đề này. Nhờ thiết kế hướng âm thông minh, âm nhạc chỉ tập trung vào tai người đeo và ngay cả khi bạn ngồi cạnh người khác ở khoảng cách gần, họ cũng khó lòng nghe thấy bạn đang nghe gì trừ khi bạn bật âm lượng ở mức tối đa.

Chưa kể, dù sở hữu thiết kế mở hoàn toàn, song, chất âm của Soundgear Frames vẫn mang đậm bản sắc của JBL với dải trầm có độ nảy và lực nhất định, không hề bị mỏng như nhiều đối thủ cùng phân khúc. Dải trung âm được tái hiện mượt mà và trong trẻo, đặc biệt là khi nghe các bản vocal hay podcast, giọng nói của ca sĩ hiện lên vô cùng sống động và gần gũi như đang thì thầm bên tai. Dải cao cũng được xử lý khéo léo, mang lại sự chi tiết cần thiết mà không gây cảm giác chói gắt.

Rất dễ dùng, điều khiển tối giản

Một điểm nhỏ nhưng tạo khác biệt trên JBL Soundgear Frames nằm ở cách thiết bị khởi động. Kính loại bỏ hoàn toàn nút nguồn vật lý và thay bằng cảm biến đặt ngay bản lề. Nhờ đó, chỉ cần mở càng kính và đeo lên, Soundgear Frames tự bật và kết nối với điện thoại gần như tức thì. Khi gập kính lại, thiết bị cũng tự ngắt nguồn. Trải nghiệm này liền mạch hơn so với nhiều mẫu kính âm thanh khác vẫn yêu cầu chạm giữ hoặc bật thủ công. Cách vận hành này đặc biệt phù hợp với sinh hoạt hằng ngày, nơi mọi thao tác cần diễn ra nhanh và tự nhiên.

Sự tiện lợi tiếp tục được thể hiện ở thời lượng pin. Sản phẩm có thể hoạt động liên tục khoảng 8 giờ sau mỗi lần sạc, đủ đáp ứng trọn vẹn một ngày làm việc hoặc di chuyển dài. Con số này nhỉnh hơn không ít đối thủ cùng phân khúc chỉ dừng ở mức 5 đến 6 giờ. Khi cần gấp, sạc nhanh trở thành lợi thế rõ rệt. Chỉ 10 phút nạp điện đã mang lại thêm khoảng 2 giờ sử dụng, giúp trải nghiệm không bị gián đoạn.

Để hỗ trợ quá trình sạc, JBL chọn cáp USB-C dạng chữ Y, cho phép nạp điện đồng thời cho cả hai bên gọng kính. Cách làm này gọn gàng và đồng bộ hơn so với kiểu phải cắm từng bên vốn khá phổ biến trên thị trường. Tuy vậy, việc phụ thuộc vào cáp chuyên dụng cũng đồng nghĩa cần có thêm cáp dự phòng hoặc chấp nhận sạc lần lượt khi không mang theo, khiến trải nghiệm đôi lúc kém linh hoạt hơn mong đợi.

Ở khía cạnh cá nhân hóa, Soundgear Frames vẫn giữ cách tiếp cận quen thuộc thông qua ứng dụng JBL Headphones. EQ có thể tinh chỉnh theo gu nghe nhạc và các thao tác chạm cũng được gán lại cho phù hợp thói quen sử dụng. So với một số mẫu kính âm thanh thiên nhiều về yếu tố thời trang, phần mềm của JBL cho cảm giác đủ dùng và dễ hiểu. Chuẩn kháng nước, bụi IP54 cũng giúp kính yên tâm hơn khi tập luyện hoặc gặp mưa nhẹ, điều mà không phải model nào trong phân khúc cũng làm tốt.

Tổng thể, JBL Soundgear Frames không đặt mục tiêu vượt trội ở mọi khía cạnh nhưng lại ghi điểm nhờ sự cân bằng. So với các lựa chọn cùng tầm giá 4 triệu đồng, sản phẩm tỏ ra thực tế hơn trong cách vận hành, pin đủ dài, thao tác gọn gàng và ít gây phiền toái khi dùng mỗi ngày. Đây là kiểu thiết bị hướng đến trải nghiệm đeo là dùng, thay vì buộc người dùng phải đánh đổi sự tiện lợi để đổi lấy yếu tố thời trang đơn thuần.