Một loại giấy tờ hàng triệu người đang dùng sẽ hết hạn vào 1/7

Những người đang sở hữu loại giấy tờ này cần chú ý khi đến hạn đổi, thay mới.

Theo thông báo từ hệ thống xe buýt Hà Nội, từ ngày 1/7/2026, toàn bộ vé tháng giấy sẽ không còn được chấp nhận trên các tuyến xe buýt.

Tiếp đó, từ ngày 1/8/2026, thẻ miễn phí bằng nhựa không gắn chip cũng sẽ hết hiệu lực. Đây là lộ trình chuyển đổi sang hệ thống vé điện tử trong quá trình số hóa giao thông công cộng của thành phố.

Từ ngày 1/7/2026, vé tháng giấy xe buýt tại Hà Nội chính thức hết hiệu lực. Người dân cần chuyển sang thẻ vé giao thông điện tử để tiếp tục sử dụng. (Ảnh minh hoạ)

Quy định mới tác động trực tiếp đến nhóm hành khách thường xuyên sử dụng xe buýt bằng vé tháng giấy, gồm học sinh, sinh viên, người lao động, công nhân và nhiều người dân có nhu cầu di chuyển hằng ngày bằng phương tiện công cộng. Sau thời điểm 1/7, nếu chưa chuyển đổi sang thẻ mới, hành khách sẽ không thể tiếp tục sử dụng vé tháng giấy khi lên xe.

Trong khi đó, những người đang sử dụng thẻ miễn phí bằng nhựa không gắn chip cũng cần lưu ý hoàn tất việc chuyển đổi trước ngày 1/8/2026 để tránh gián đoạn quyền lợi.

Theo Cổng thông tin điện tử Hà Nội, riêng trong năm 2025, Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã phục vụ khoảng 240 triệu lượt hành khách bằng xe buýt, tăng 25% so với năm trước. Điều này cho thấy lượng người chịu tác động từ việc chuyển đổi sang vé điện tử là rất lớn.

Để tiếp tục sử dụng vé tháng, hành khách có thể đăng ký hoặc gia hạn thẻ vé giao thông điện tử thông qua ứng dụng iHanoi hoặc ứng dụng "Thẻ vé giao thông HN". Người dùng có thể lựa chọn sử dụng thẻ vật lý gắn chip hoặc thẻ điện tử trên điện thoại.

Khi thực hiện đăng ký, người dân cần chuẩn bị căn cước công dân hoặc giấy tờ định danh, số điện thoại để xác thực, ảnh cá nhân nếu đăng ký mới và các giấy tờ chứng minh đối tượng ưu tiên (nếu có). Với những người không quen thao tác trên ứng dụng, việc chuyển đổi vẫn có thể thực hiện trực tiếp tại các điểm bán vé hoặc điểm hỗ trợ của hệ thống xe buýt.

Đáng chú ý, quy định mới chỉ áp dụng đối với hành khách đang sử dụng vé tháng giấy hoặc thẻ miễn phí nhựa cũ. Người đi xe buýt theo hình thức mua vé lượt, bao gồm khách vãng lai và du khách, vẫn tiếp tục mua vé trực tiếp trên xe theo quy định hiện hành, không bắt buộc phải đổi sang thẻ điện tử.

Quy định mới chỉ áp dụng đối với hành khách đang sử dụng vé tháng giấy hoặc thẻ miễn phí nhựa cũ. (Ảnh: Hanoibus - Xe buýt Hà Nội)

Việc chấm dứt sử dụng vé tháng giấy được xem là bước đi tiếp theo trong quá trình hiện đại hóa hệ thống vận tải công cộng của Hà Nội. Hệ thống vé điện tử không chỉ giúp người dân đăng ký, gia hạn và quản lý thông tin thuận tiện hơn mà còn hỗ trợ cơ quan vận hành quản lý dữ liệu hành khách, hạn chế gian lận và tạo nền tảng kết nối đồng bộ giữa xe buýt với các loại hình vận tải công cộng khác như đường sắt đô thị trong thời gian tới.

Theo Hanoibus - Xe buýt Hà Nội