Chiếc iPhone cũ được cho là “đáng mua nhất” hiện nay

Nhiều mẫu iPhone đời cũ vẫn được đánh giá rất đáng mua nhờ hiệu năng mạnh, camera tốt và thời gian hỗ trợ phần mềm dài.

Trong bối cảnh giá smartphone cao cấp ngày càng đắt đỏ, thị trường iPhone đã qua sử dụng tiếp tục thu hút người dùng nhờ mức giá dễ tiếp cận nhưng vẫn đảm bảo hiệu năng, camera và thời gian hỗ trợ phần mềm trong nhiều năm tới. Từ iPhone 12 Pro Max đến iPhone 15 Pro Max, mỗi model đều có những lợi thế riêng tùy theo nhu cầu và ngân sách.

iPhone 15 Pro Max cũ: Lựa chọn dành cho người muốn trải nghiệm flagship gần như mới

Nếu ưu tiên hiệu năng và trải nghiệm cao cấp nhưng chưa muốn chi hơn 30 triệu đồng cho một chiếc iPhone đời mới, iPhone 15 Pro Max đã qua sử dụng được xem là một trong những lựa chọn đáng cân nhắc nhất hiện nay.

iPhone 15 Pro Max

Trên thị trường, mẫu máy này có giá dao động từ khoảng 21-32 triệu đồng, tùy phiên bản bộ nhớ, ngoại hình và tình trạng pin.

Điểm mạnh lớn nhất của thiết bị nằm ở chip A17 Pro - bộ xử lý đầu tiên của Apple sản xuất trên tiến trình 3 nm. Con chip này vẫn đáp ứng tốt các tác vụ nặng như chơi game đồ họa cao, chỉnh sửa video 4K, xử lý ảnh hay làm việc đa nhiệm trong nhiều năm tới.

Ngoài hiệu năng, camera cũng là nâng cấp đáng giá với cảm biến chính 48 MP kết hợp công nghệ chống rung quang học, mang lại chất lượng ảnh tốt trong nhiều điều kiện ánh sáng, đặc biệt là chụp đêm. Bên cạnh đó, viên pin dung lượng lớn vẫn đáp ứng trọn vẹn một ngày sử dụng với cường độ cao.

iPhone 14 Pro Max: Giá mềm hơn nhưng vẫn rất mạnh

Ở phân khúc khoảng 15-22 triệu đồng, iPhone 14 Pro Max tiếp tục là mẫu máy được nhiều người lựa chọn.

iPhone 14 Pro Max

Thiết bị sử dụng chip A16 Bionic, vẫn nằm trong nhóm vi xử lý mạnh nhất trên smartphone hiện nay. Hiệu năng đồ họa được cải thiện đáng kể so với thế hệ trước, giúp máy xử lý tốt các tác vụ chỉnh sửa hình ảnh, dựng video hoặc chơi game cấu hình cao.

Máy cũng sở hữu màn hình OLED 120 Hz với Dynamic Island cùng hệ thống camera gồm cảm biến chính 48 MP, camera góc siêu rộng và camera telephoto 12 MP. Khả năng quay video 4K, chống rung quang học và chụp thiếu sáng vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sáng tạo nội dung.

iPhone 13 Pro Max: "Quốc dân" trong phân khúc iPhone cũ

Dù đã ra mắt nhiều năm, iPhone 13 Pro Max vẫn được xem là một trong những mẫu iPhone cũ đáng mua nhất nhờ sự cân bằng giữa giá bán, hiệu năng và thời lượng pin.

iPhone 14 Pro Max

Máy được trang bị chip A15 Bionic với CPU 6 nhân và GPU 5 nhân, đủ sức đáp ứng hầu hết nhu cầu từ lướt web, xem phim đến chơi game hay chỉnh sửa ảnh, video.

Một trong những điểm được người dùng đánh giá cao nhất là viên pin dung lượng khoảng 4.352 mAh, cho thời gian sử dụng bền bỉ hơn nhiều smartphone cùng phân khúc.

Ở thời điểm hiện tại, đây vẫn là lựa chọn phù hợp với những người muốn sở hữu một chiếc iPhone cao cấp nhưng không cần theo đuổi các công nghệ mới nhất.

iPhone 12 Pro Max: Mức giá dễ tiếp cận

Nếu ngân sách chỉ khoảng 10-16 triệu đồng, iPhone 12 Pro Max vẫn là cái tên đáng cân nhắc.

iPhone 12 Pro Max

Sau nhiều năm có mặt trên thị trường, giá bán của model này đã giảm mạnh nhưng vẫn giữ được nhiều ưu điểm vốn có. Thiết kế khung viền thép không gỉ kết hợp các cạnh vuông đặc trưng mang lại cảm giác cầm chắc chắn và cao cấp hơn so với các phiên bản dùng khung nhôm.

Máy sở hữu màn hình Super Retina XDR OLED, chip A14 Bionic vẫn hoạt động ổn định với hầu hết ứng dụng hiện nay. Hệ thống camera tích hợp cảm biến LiDAR tiếp tục hỗ trợ tốt cho chụp ảnh chân dung, chụp đêm và các ứng dụng thực tế tăng cường (AR).

Những lưu ý trước khi mua iPhone cũ

Dù giúp tiết kiệm đáng kể chi phí, việc mua iPhone đã qua sử dụng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro nếu người dùng không kiểm tra kỹ thiết bị.

Trước tiên, cần quan sát ngoại hình tổng thể để phát hiện các dấu hiệu va đập mạnh hoặc từng bị tháo sửa. Những vết xước nhẹ là điều bình thường đối với máy cũ, tuy nhiên các ốc vít bị trầy hoặc có dấu hiệu mở máy có thể cho thấy thiết bị từng thay linh kiện.

Màn hình cũng là bộ phận cần được kiểm tra kỹ. Người dùng nên thử cảm ứng trên toàn bộ bề mặt, quan sát điểm chết, hiện tượng ám màu hoặc sọc màn hình. Đồng thời kiểm tra loa ngoài, micro, cảm biến ánh sáng và cảm biến tiệm cận bằng cách thực hiện cuộc gọi thử.

Đối với camera, nên thử cả camera trước và sau, kiểm tra khả năng lấy nét, quay video và chụp trong điều kiện đủ sáng lẫn thiếu sáng. Face ID hoặc Touch ID cũng cần hoạt động bình thường bởi đây là những linh kiện có chi phí sửa chữa khá cao.

Pin là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm sử dụng. Người mua nên kiểm tra mục Tình trạng pin trong phần cài đặt để đánh giá mức dung lượng tối đa còn lại. Với những thiết bị đã sử dụng nhiều năm, pin dưới ngưỡng khuyến nghị có thể khiến thời lượng sử dụng giảm đáng kể.

Ngoài ra, cần yêu cầu người bán đăng xuất hoàn toàn tài khoản iCloud và khôi phục cài đặt gốc ngay tại chỗ. Nếu thiết bị vẫn yêu cầu tài khoản Apple ID cũ sau khi đặt lại, người mua nên từ chối giao dịch để tránh rủi ro khóa kích hoạt.

Cuối cùng, lựa chọn cửa hàng uy tín với chính sách bảo hành rõ ràng sẽ giúp hạn chế nguy cơ mua phải máy dựng, máy thay linh kiện hoặc thiết bị có nguồn gốc không minh bạch. Dù giá có thể cao hơn so với giao dịch cá nhân, đây vẫn là khoản đầu tư đáng cân nhắc để đảm bảo chất lượng và sự yên tâm trong quá trình sử dụng.

Tham khảo Slashgear