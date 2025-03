j-hope (BTS) tỏa sáng trong ngày trở lại

"Đã lâu lắm rồi BTS không biểu diễn cùng nhau", đó là câu nói đầu tiên của J-Hope khi bước lên sân khấu. "Bao lâu rồi nhỉ" - anh hướng về khán giả để tìm câu trả lời và tất cả đều hô vang "2 năm rưỡi".

Kể từ đó, 7 thành viên đã tập trung vào các dự án solo và thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc. j-hope đã hoàn thành thời gian nhập ngũ vào tháng 10 năm ngoái và hiện đã sẵn sàng bắt đầu chương tiếp theo của mình và chờ ngày tái hợp cùng BTS.

J-Hope đã có những màn trình diễn ấn tượng (Ảnh: BigHit)

Khoảng 12.500 khán giả đã có mặt tại buổi biểu diễn để chào đón sự trở lại của j-hope và anh đã không làm cho người hâm mộ thất vọng.

Chương trình được chia làm 2 phần, với những ca khúc được lựa chọn một cách đầy chủ đích tái hiện lại những chặng đường nghệ thuật của j-hope.

Phần đầu tiên là những ca khúc mang màu sắc khá u ám, như: Pandora's Box, Arson và STOP, tất cả đều nằm trong album solo đầu tay Jack In The Box, phát hành năm 2022. Phần này diễn tả sự mông lung cũng như nỗ lực của j-hope để tìm cho mình một hướng đi phù hợp.

Nam rapper một lần nữa chứng tỏ tài năng và sự nghiêm túc với nghệ thuật (Ảnh: BigHit)

Phần 2 mang tên Dream bao gồm những sáng tác mới nhất của anh nằm trong album Hope On The Street Vol. 1 ra mắt năm 2024. Khán giả được nghe lại những ca khúc như On the street và Lock/Unlock hợp tác với nhà sản xuất Benny Blanco và nhạc sĩ huyền thoại Nile Rodgers. Đối với j-hope, album này không chỉ đại diện cho sự chuyển mình trong âm nhạc, mà còn là sự trở lại với khởi điểm của anh, một vũ công đường phố trước khi ra mắt cùng BTS.

"Những bài hát trong Hope On The Street Vol. 1 có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Tôi nghĩ rằng mình là một trong số ít nghệ sĩ Kpop có thể biểu diễn ở thể loại nhảy đường phố. Đây là nền tảng cho sự nghiệp của tôi, cũng là cách tôi bước vào làng nhạc, rất lâu trước BTS", ca sĩ chia sẻ.

Trong buổi hòa nhạc, j-hope cũng tiết lộ đĩa đơn sắp ra mắt của mình mang tên Sweet Dream, hợp tác với ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ Miguel, dự kiến sẽ phát hành vào ngày 7/3. Ca khúc này đánh dấu bước đột phá của j-hope vào dòng nhạc R&B, với giai điệu và ca từ ngọt ngào. "Tình yêu là một cảm giác đơn giản, nhưng rất nhiều người lại coi đó là phức tạp. Tôi chưa từng phát hành một ca khúc nào về tình yêu vì vậy đây là bài hát dành cho tất cả các bạn".

Hơn 37 ngàn khán giả đã có mặt trong 3 đêm diễn của J-Hope tại Seoul (Ành: BigHit)

Đêm nhạc khép lại với các ca khúc Airplane trong album Love Yourself: Tear (2018) và Mic Drop từ album Love Yourself: Her (2017). Mặc dù j-hope đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, các thành viên khác của BTS là RM, Jimin, Jung Kook và V vẫn đang trong quân ngũ.

"Buổi biểu diễn chung cuối cùng của chúng tôi diễn ra vào năm 2022, tôi đã rất xúc động trước tình cảm và tiếng hô vang của ARMY. Tôi vô cùng tự hào về tất cả các bạn. Ước gì cả thế giới cảm nhận được nguồn năng lượng mà chúng ta đang cùng nhau lan tỏa lúc này", J-Hope nói.

Ba đêm diễn mở màn World tour Hope On The Stage tại Seoul đã khép lại với tổng cộng 37.500 khán giả tham dự. j-hope hiện đã sẵn sàng đến 15 thành phố trên toàn thế giới, bao gồm Chicago, New York, Mexico, Manila, Singapore, Jakarta, Đài Loan (Trung Quốc), Bangkok và nhiều địa điểm ở Nhật Bản. "Tôi sắp bắt đầu chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới đầu tiên của mình. Tôi hứa sẽ luôn giữ phong độ tốt nhất trong tất cả các buổi biểu diễn và trở về an toàn".