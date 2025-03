j-hope (BTS) sẽ phát hành thêm hai đĩa đơn trong năm 2025

Trong buổi nói chuyện trên nền tảng Weverse, j-hope cho biết sẽ phát hành thêm hai đĩa đơn solo trong năm nay - sau đĩa đơn kỹ thuật số mới nhất Sweet Dreams được anh phát hành vào tuần trước.

"Thật thú vị, cả ba bài hát đều có phong cách khác nhau" - j-hope nói - "Trong khi làm việc cho một album mới, tôi tự hỏi bạn sẽ thích thể loại nhạc nào và câu trả lời đơn giản là nhạc hay thôi".

j-hope giải thích rằng các đĩa đơn được phát hành trong năm nay, bao gồm cả những đĩa đơn chưa ra mắt, đang định hình hướng đi cho hành trình âm nhạc của anh và có khả năng sẽ ảnh hưởng đến album phòng thu solo tiếp theo của anh.

Thành viên của BTS đã tổ chức một buổi phát sóng trực tiếp kéo dài 12 giờ trên Weverse vào đêm trước khi phát hành đĩa đơn Sweet Dreams vào tuần trước. Vào ngày phát hành, anh đã tổ chức một sự kiện trực tuyến và ngoại tuyến có tên Sweet Dreamland. Tại đây, j-hope đã giao lưu với người hâm mộ. Sau đó, nam ca sĩ đã đến Mỹ - nơi anh tổ chức một sự kiện pop-up tại Genesis House ở New York vào ngày 9 và 10/3. Tại sự kiện, anh đã giới thiệu những bông hoa do chính anh lựa chọn và tặng những tấm thiệp viết tay cho người hâm mộ.

j-hope cũng đã hợp tác với tiệm bánh nổi tiếng của Mỹ Magnolia Bakery để ra mắt loại bánh nướng nhỏ và bánh pudding chuối lấy cảm hứng từ tâm trạng trong bài hát mới của anh. Anh cũng đã xuất hiện trên các chương trình tạp kỹ truyền hình Hàn Quốc, bao gồm I Live Alone của MBC và Please Take Care of My Refrigerator của JTBC.