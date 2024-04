IU nhận phản ứng trái chiều khi thay thế vị trí của Yoona

Với vai trò mới của mình, IU sẽ đại diện cho chiến dịch quảng bá sắp tới của Estée Lauder. Trong khi các fan đang rất hào hứng với dự án mới của nữ ca sĩ thì nhiều người lại cho rằng IU không phù hợp vì nhãn hàng hướng tới đối tượng khách hàng là những phụ nữ sang chảnh, thành đạt khác với hình ảnh ngọt ngào, trong sáng mà IU đang theo đuổi. Trước đó, khi trở thành gương mặt đại diện của hãng từ năm 2020, Yoona nhận được nhiều phản hồi tích cực vì vẻ đẹp đằm thắm, sang trọng và quyến rũ.

IU và Park Bo Gum sẽ mang tới một câu chuyện tình lãng mạn (Ảnh: Netflix)

Sau 6 năm kể từ Hotel Del Luna, sắp tới IU sẽ trở lại với bộ phim truyền hình When Life Gives You Tangerines. Bộ phim kể câu chuyện về cuộc đời của hai con người sinh ra và lớn lên trên đảo Jeju vào những năm 1950. IU vào vai Ae Sun, một cô gái thông minh, không chịu khuất phục trước khó khăn, luôn chiến đấu chống lại số phận. Park Bo Gum vào vai Gwan Sik, chàng thanh niên trầm tính và đáng tin cậy. Ảnh hậu Moon So Ri và ngôi sao phim The world of the married Park Hae Joon sẽ vào vai Ae Sun và Gwan Sik ở độ tuổi trung niên. When Life Gives You Tangerines dự kiến sẽ lên sóng năm 2025 trên Netflix.

Hiện tại IU đang rất bận rộn với chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới mang tên HER.