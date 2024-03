Lee Jun Ki gây sốt tại concert IU: Tái hợp tình màn ảnh sau 8 năm, tạo nên cả khung hình tinh hoa hội tụ với Park Bo Gum

Vào hôm 12/3, tờ News1 đưa tin “em gái quốc dân” IU vừa tổ chức đêm nhạc H.E.R đầy thành công ở Seoul (Hàn Quốc). Trong các ngôi sao tới xem concert, Lee Jun Ki nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả bởi nam diễn viên từng cùng IU hóa thân thành cặp đôi màn ảnh ở tác phẩm truyền hình kinh điển Moon Lovers hồi năm 2016.

Trong hậu trường, Lee Jun Ki - IU chụp hình lưu niệm đánh dấu màn hội ngộ sau 8 năm, chiêu đãi người hâm mộ 1 “bữa tiệc visual” mãn nhãn. Trên trang cá nhân, Lee Jun Ki còn gửi tới tình màn ảnh thông điệp ý nghĩa: “Anh rất biết ơn vì được làm đồng nghiệp với em. Em đã truyền cảm hứng và năng lượng tích cực cho anh. Mong em tổ chức tour diễn vòng quanh thế giới thật thành công, lan tỏa hạnh phúc đến mọi người tại những nơi mình đi qua và trở về thật mạnh khỏe nhé”. Trên các diễn đàn, netizen bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình bạn đẹp của Lee Jun Ki - IU, đồng thời hy vọng họ tiếp tục hợp tác trong tương lai.

Lee Jun Ki tới concert ủng hộ người đàn em IU. Trong hậu trường, cặp đôi màn ảnh 1 thời khoe nhan sắc cuốn hút, trẻ trung

Khung hình gấp đôi visual đánh dấu màn tái hợp của 2 ngôi sao sau 8 năm kể từ ngày Moon Lovers “làm mưa làm gió” khắp châu Á. Không chỉ trầm trồ trước nhan sắc của Lee Jun Ki - IU, netizen còn bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình bạn bền chặt giữa họ. Khán giả nhận xét rằng...

... cả Lee Jun Ki lẫn IU đều hack tuổi quá đỉnh, gần như không thay đổi so với thời điểm hồi năm 2016 khi Moon Lovers được phát sóng

Lee Jun Ki nổi bần bật ở hàng ghế khán giả trong đêm nhạc mới đây

Cũng trong hậu trường concert H.E.R, Lee Jun Ki còn tương tác với hậu bối Park Bo Gum, cùng đàn em tạo nên khung hình tinh hoa hội tụ gây sốt khắp cõi mạng. Trước ống kính, 2 tài tử hạng A tỏa ra sức hút riêng, đều khiến netizen khó lòng rời mắt. Đặc biệt, Lee Jun Ki hơn Park Bo Gum gần 1 giáp, song netizen lại không thể nhận ra được khoảng cách tuổi tác giữa 2 nam thần, âu cũng là bởi tài tử họ Lee quá trẻ trung ở ngưỡng U45.

Được biết, Park Bo Gum góp mặt trong concert H.E.R với tư cách khách mời để ủng hộ bạn diễn IU. Ở đêm nhạc mới đây, tài tử sinh năm 1993 không chỉ xuất hiện trên sân khấu giao lưu cùng người hâm mộ mà còn trình bày 2 ca khúc Not Spring, Love Or Cherry Blossoms và Let’s Go See The Stars.

Lee Jun Ki cùng Park Bo Gum tạo nên khung hình gấp đôi visual, khiến netizen xuýt xoa không ngớt. Trước ống kính, tài tử họ Lee “đốn gục” người hâm mộ với visual hack tuổi đỉnh cao chấp luôn cam thường. Trong khi đó, Park Bo Gum cũng nhận được nhiều lời khen cho diện mạo điển trai cùng nụ cười tỏa nắng

Park Bo Gum chinh phục người hâm mộ bằng giọng hát ấm áp khi trình diễn bản hit 1 thời Not Spring, Love Or Cherry Blossoms của IU

Park Bo Gum - IU hợp tác trong tác phẩm mang tên When Life Gives You Tangerines

Nguồn: Soompi