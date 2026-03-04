Iran sở hữu "kho báu thiên niên kỷ" trên đảo Hormuz

Nằm ở rìa phía nam của Iran, tỉnh Hormozgan là một bức tranh thiên nhiên đa sắc màu hiếm có, nơi sa mạc khô cằn, đồng muối lấp lánh, rừng ngập mặn xanh tươi, rạn san hô rực rỡ và những vùng đất khoáng sản đầy màu sắc hội tụ chỉ trong một không gian tương đối nhỏ gọn.

Sự hòa quyện kỳ diệu giữa khắc nghiệt và tuyệt mỹ này không chỉ thể hiện sức sống mãnh liệt của vùng đất miền nam Iran mà còn mở ra tiềm năng khổng lồ cho du lịch bền vững, khám phá thiên nhiên thuần khiết.

Đất Đỏ Rực Rỡ Và Đất Màu – Kiệt Tác Địa Chất

Một trong những điều mê hoặc nhất Hormozgan chính là những vùng đất khoáng sản rực rỡ màu sắc, đặc biệt trên đảo Hormuz với đất đỏ biểu tượng.

Hình thành qua hàng thiên niên kỷ, những lớp đất này không chỉ mang giá trị truyền thống và công nghiệp mà còn tạo nên cảnh quan ngoạn mục. Khi dạo bước trên những ngọn đồi đa sắc, bạn sẽ bị cuốn hút bởi dải màu đỏ, vàng, cam trải dài đối lập với biển xanh thẳm – sự kết hợp hoàn hảo giữa khoa học địa chất và vẻ đẹp thẩm mỹ.

Thung lũng Cầu Vồng trên đảo Hormuz.

Thung lũng Cầu Vồng (Rainbow Valley) và Bãi Biển Đỏ (Red Beach) trên đảo Hormuz là "kho báu" đầy mê hoặc ở Iran.

Sa Mạc Khô Cằn – Vùng Đất Của Sự Tĩnh Lặng Và Phiêu Lưu

Những vùng nội địa rộng lớn cùng nhiều hòn đảo tuyệt đẹp của Hormozgan được bao phủ bởi sa mạc khô hạn, ít mưa. Cồn cát mênh mông, đồng bằng đá sỏi và đường chân trời vô tận tạo nên khung cảnh hùng vĩ, tĩnh mịch. Dưới ánh nắng chói chang, sự im lặng sâu thẳm và bầu trời đầy sao khiến nơi đây trở thành thiên đường cho nhiếp ảnh gia, người yêu ngắm sao và những tín đồ phiêu lưu.

Du khách có thể lênh đênh trên lạc đà, lái xe địa hình băng qua địa hình gồ ghề hay cắm trại dưới bầu trời lấp lánh. Đặc biệt, sự tương phản ngoạn mục giữa sa mạc và biển cả – nơi đồi cát khô khan đổ thẳng xuống làn nước xanh ngọc – tạo nên trải nghiệm hiếm thấy ở bất kỳ đâu. Hãy khám phá tại trung tâm và phía bắc tỉnh Hormozgan, hoặc trên đảo Qeshm (vùng Chahkooh Canyon và đồng bằng phía tây) và đảo Hormuz – nơi những ngọn đồi khô cằn ôm trọn vịnh Ba Tư.

Cánh Đồng Muối Lấp Lánh – Những Mặt Gương Thiên Nhiên

Các đồng muối trải rộng dọc bờ biển và trên các đảo là một trong những nét đặc trưng mê hoặc nhất của Hormozgan. Hình thành từ quá trình bốc hơi nước biển dưới khí hậu khô hạn, những cánh đồng trắng xóa này phản chiếu ánh sáng, thay đổi màu sắc và kết cấu theo từng giờ trong ngày.

Một cánh đồng muối ở đảo Hormuz.

Ánh nắng lấp lánh trên bề mặt tạo nên khung cảnh siêu thực, gần như thuộc về một hành tinh khác. Đây là nơi lý tưởng để chụp ảnh, vẽ tranh, khám phá địa chất hoặc đơn giản là đạp xe, đi bộ giữa không gian tĩnh lặng tuyệt đối. Đừng bỏ lỡ đồng muối trung tâm đảo Qeshm, vùng ven biển gần Bandar Abbas, huyện Minab hay đồng muối nổi bật trên đảo Hormuz.

Rừng Ngập Mặn Hara – Lá Phổi Xanh Giữa Biển

Rừng ngập mặn Hara – hệ sinh thái quý giá và mong manh nhất của tỉnh – nằm chủ yếu quanh đảo Qeshm và các vùng ven biển lân cận. Những tán cây với hệ rễ chằng chịt tạo nên nơi trú ẩn an toàn cho chim di cư, cá và vô số loài sinh vật.

Rừng Hara trên đảo Qeshm.

Du khách có thể khám phá bằng thuyền hướng dẫn, chứng kiến khả năng thích nghi kỳ diệu của cây với nước mặn. Các chương trình giáo dục và du lịch sinh thái tại đây không chỉ nâng cao nhận thức bảo tồn mà còn biến rừng Hara thành điểm đến hàng đầu. Nổi bật nhất là khu vực giữa đảo Qeshm và đất liền, gần thị trấn Laft và Khamir – dễ dàng tiếp cận bằng thuyền và luôn nhộn nhịp du khách trong nước lẫn quốc tế.

Rạn San Hô – Thế Giới Dưới Lòng Đại Dương

Dọc bờ biển các đảo Hormozgan, đặc biệt trong vịnh Ba Tư, rạn san hô nuôi dưỡng hệ sinh thái biển phong phú bậc nhất. Nơi đây là nhà của hàng loạt loài cá sặc sỡ, động vật không xương sống và thực vật biển.

Du lịch lặn có trách nhiệm cho phép bạn khám phá thế giới dưới nước kỳ diệu này mà vẫn bảo vệ môi trường. Các điểm nóng bao gồm đảo Kish, Qeshm, Lavan và Hengam – với nước trong xanh, yên bình lý tưởng cho lặn ngắm san hô.