iPhone gập đầu tiên lộ mức giá không tưởng

Những rò rỉ mới xuất hiện cho thấy Apple đang chuẩn bị bước vào thị trường smartphone gập với một sản phẩm mang tên tạm gọi iPhone Fold. Apple dường như chọn cách "chậm nhưng chắc", hướng đến nhóm người dùng cao cấp với mức giá được dự báo vượt xa mặt bằng hiện tại.

Theo Fubon Research, iPhone gập nhiều khả năng sẽ mở bán tại Mỹ với giá khoảng 2.399 USD (gần 63 triệu đồng), cao hơn đáng kể so với mẫu máy gập đắt nhất hiện nay là Samsung Galaxy Z Fold 7 (1.999 USD). Nếu dự đoán này chính xác, iPhone Fold sẽ trở thành chiếc iPhone có giá khởi điểm cao nhất từ trước đến nay.

Nguồn tin cho biết chi phí linh kiện, đặc biệt là màn hình và bản lề, là hai yếu tố đẩy giá thành lên mức kỷ lục. Apple được cho là hướng tới một màn hình gập gần như không lộ nếp gấp khi mở, đòi hỏi công nghệ và quy trình sản xuất phức tạp hơn so với các đối thủ.

Dù giá cao, Fubon Research dự báo Apple có thể bán được khoảng 5,4 triệu máy trong năm đầu, trong bối cảnh thị trường di động toàn cầu có dấu hiệu chững lại và thiết bị gập trở thành điểm sáng hiếm hoi của năm 2026.

Theo các thông tin rò rỉ, Apple được cho là chọn thiết kế gập dạng sách, giống Galaxy Z Fold và Pixel Fold, thay vì dạng vỏ sò. Máy có độ dày khi gập khoảng 9 - 9,5 mm, và chỉ còn 4,5 - 4,8 mm khi mở ra.

iPhone Fold sẽ sở hữu màn hình OLED 7,8 inch ở bên trong và màn hình phụ OLED 5,5 inch bên ngoài, cả hai đều có tỷ lệ hiển thị rộng hơn thế hệ máy gập hiện nay. Thiết kế này hướng tới trải nghiệm gần với iPad mini khi mở ra.

iPhone Fold dự kiến trình làng cùng iPhone 18 Pro vào tháng 9/2026, như một phần trong chiến lược ra mắt iPhone hai lần mỗi năm.

Máy được đồn đoán dùng camera kép 48MP tương tự iPhone 17 tiêu chuẩn, cùng hai camera selfie: Một dưới màn hình và một dạng đục lỗ ở màn hình phụ. Thiết bị có thể chuyển sang Touch ID thay cho Face ID. Pin dự kiến tối thiểu 5.400 mAh, mức lớn nhất trên iPhone từ trước đến nay.

Nhiều khả năng iPhone Fold được cho là trang bị chip A20 Pro, tương tự dòng iPhone 18 Pro, 12GB RAM và tùy chọn bộ nhớ 256GB, 512GB và 1TB.