‘Mượn’ thông tin cá nhân, điện thoại của bạn bè rồi biến họ thành con nợ

Sau đó, Hoài sử dụng chính điện thoại của các bị hại để tải ứng dụng của Công ty Home Credit Việt Nam, nhập thông tin cá nhân và lập các hợp đồng vay với tổng số tiền hơn 350 triệu đồng. Khi Công ty giải ngân vào tài khoản của các nạn nhân, Hoài lập tức chuyển toàn bộ số tiền sang tài khoản cá nhân và chi tiêu hết.
Để che giấu hành vi phạm tội, Hoài tiếp tục vay mượn tiền để trả gốc và lãi cho Công ty cho đến khi mất khả năng chi trả, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương từ tháng 9/2025. Chỉ đến khi Công ty gửi thông báo chậm thanh toán, các nạn nhân mới phát hiện mình đã bị lợi dụng và trình báo cơ quan chức năng.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam Lò Thị Hoài theo khoản 2 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng theo quy định.