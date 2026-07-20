iPhone 18 Pro Max hé lộ với 3 màu sắc mới, có nâng cấp "ăn tiền"

Chỉ còn khoảng hai tháng trước thời điểm Apple dự kiến ra mắt thế hệ iPhone mới, iPhone 18 Pro Max đang trở thành tâm điểm chú ý của giới công nghệ.

Theo Mashable, iPhone 18 Pro Max được trông đợi sẽ sở hữu nhiều nâng cấp đáng giá về hiệu năng, thời lượng pin và camera, hứa hẹn mang đến trải nghiệm toàn diện hơn cho người dùng.

Màu sắc mới, thiết kế tinh chỉnh

Các nguồn tin cho biết Apple nhiều khả năng sẽ bổ sung một tùy chọn màu hoàn toàn mới cho dòng Pro, được đồn đoán là Dark Cherry (đỏ anh đào đậm). Ngoài ra, hãng vẫn duy trì những màu sắc quen thuộc như bạc, xám và xanh nhạt trên thế hệ năm nay.

3 màu sắc được trông đợi sẽ có trên iPhone 18 Pro/Pro Max. (Ảnh minh hoạ: X/@appleclus)

Về ngoại hình, iPhone 18 Pro Max được cho là không có cuộc "lột xác" lớn. Apple tiếp tục sử dụng ngôn ngữ thiết kế đã xuất hiện trên iPhone 17 Pro Max, nhưng tinh chỉnh phần Dynamic Island nhỏ hơn nhờ đưa một số linh kiện Face ID xuống dưới màn hình.

Chip A20 Pro tiến trình 2 nm

Điểm nâng cấp đáng chú ý nhất nằm ở phần cứng. Nhiều báo cáo cho rằng iPhone 18 Pro Max sẽ là mẫu iPhone đầu tiên sử dụng chip A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2 nm của TSMC.

iPhone 18 Pro Max nhiều khả năng là mẫu iPhone đầu tiên sử dụng chip Apple A20 Pro với tiến trình 2 nm, hứa hẹn tiết kiệm điện năng hơn tiến trình 3 nm. (Ảnh: MacRumors)

Việc chuyển từ tiến trình 3 nm sang 2 nm hứa hẹn giúp thiết bị tăng hiệu năng đồng thời giảm mức tiêu thụ điện năng. Đây cũng được xem là nền tảng để Apple mở rộng các tính năng AI xử lý trực tiếp trên thiết bị trong những năm tới.

Bên cạnh đó, Apple được cho là sẽ tiếp tục sử dụng modem C2 do hãng tự phát triển, thay thế dần modem Qualcomm trên nhiều thị trường. Modem mới được kỳ vọng mang lại tốc độ kết nối cao hơn và tiết kiệm pin hơn.

Pin lớn hơn, camera nâng cấp

Thời lượng pin cũng là điểm được nhắc đến nhiều trong các tin đồn gần đây. Một số nguồn cho biết iPhone 18 Pro Max có thể sở hữu viên pin khoảng 5.500 mAh, lớn nhất từ trước đến nay trên một mẫu iPhone.

Hệ thống camera trên iPhone 18 Pro Max được dự đoán sẽ có bước nâng cấp đáng kể. (Ảnh: X/@Saurav_DJ47)

Đổi lại, máy có thể dày và nặng hơn thế hệ tiền nhiệm để chứa viên pin dung lượng lớn.

Ở mảng camera, Apple được cho là sẽ trang bị ống kính có thể thay đổi khẩu độ (variable aperture) với camera chính 48 MP. Công nghệ này cho phép điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào cảm biến, cải thiện khả năng chụp thiếu sáng cũng như tạo hiệu ứng xóa phông tự nhiên hơn.

Ngoài ra, camera trước cũng được đồn đoán nâng lên độ phân giải 24 MP, hứa hẹn cải thiện chất lượng ảnh selfie và cuộc gọi video.

Hiện Apple chưa xác nhận bất kỳ thông tin nào liên quan đến dòng iPhone 18. Theo thông lệ nhiều năm, hãng nhiều khả năng sẽ tổ chức sự kiện giới thiệu sản phẩm mới vào tháng 9. Nếu các tin đồn trở thành hiện thực, iPhone 18 Pro Max sẽ tập trung vào những nâng cấp về hiệu năng, pin và camera hơn là thay đổi thiết kế, tiếp nối chiến lược hoàn thiện dần dòng Pro của Apple trong những năm gần đây.

Tham khảo Mashable