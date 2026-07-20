Tiết kiệm gần 20 triệu đồng tiền vé máy bay, người đàn ông mua xe tự lái về nhà: Cuối cùng mất hơn 90 triệu

Thay vì bỏ tiền mua vé máy bay cho cả gia đình sau chuyến du lịch, một người đàn ông ở Trung Quốc quyết định mua một chiếc xe minivan cũ để tự lái về nhà.

Người đàn ông có biệt danh Crab Brother, sống tại tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội sau khi chia sẻ câu chuyện về hành trình trở về từ Nội Mông cùng gia đình 5 người.

Ban đầu, gia đình dự định đi máy bay về nhà. Tuy nhiên, khi kiểm tra giá vé, anh phát hiện mức giá đã tăng từ hơn 300 NDT (1,1 triệu đồng) lên hơn 1.000 NDT (3,8 triệu đồng) mỗi người. Cho rằng tổng chi phí hơn 5.000 NDT (19,4 triệu đồng) cho cả gia đình là quá đắt, người đàn ông quyết định đổi kế hoạch.

Anh bỏ ra khoảng 3.000 NDT (hơn 11 triệu đồng) để mua một chiếc xe minivan cũ và tự lái về Hồ Bắc. Theo tính toán ban đầu, ngoài việc tiết kiệm tiền vé máy bay, chiếc xe còn có thể chở nhiều đặc sản địa phương, sau đó bán lại với giá cao hơn.

"Tôi mua xe và đã liên hệ sẵn một người quen ở Hồ Bắc đồng ý mua lại với giá 8.000 NDT (31 triệu đồng). Tôi nghĩ chỉ cần bán xe là đủ bù tiền xăng, phí cầu đường, lại còn mang được rất nhiều đặc sản về, đúng là một món hời", anh chia sẻ.

Thế nhưng, mọi việc nhanh chóng đi chệch khỏi kế hoạch. Khi xe chạy đến địa phận tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc), phương tiện bất ngờ hỏng nặng giữa đường. Gia đình phải gọi cứu hộ với chi phí kéo xe lên tới 8.000 NDT (31 triệu đồng), trong khi tiền sửa chữa tiêu tốn thêm hơn 2.000 NDT (7,7 triệu đồng).

Rắc rối chưa dừng lại ở đó. Do chiếc xe cũ không được trang bị điều hòa, giữa thời tiết nắng nóng mùa hè, toàn bộ số đặc sản mà gia đình mua ở Nội Mông, gồm hai con cừu, sữa chua, thịt bò khô cùng nhiều thực phẩm khác, đều bị hư hỏng và bốc mùi. Cộng thêm tiền xăng và phí cầu đường, tổng thiệt hại mà người đàn ông ước tính lên tới khoảng 24.000 NDT (93 triệu đồng).

Sau sự cố, những người còn lại trong gia đình quyết định chuyển sang đi tàu cao tốc để về nhà. Chỉ còn anh và một người khác tiếp tục lái chiếc xe cũ suốt hơn 30 giờ đồng hồ.

"Trên xe không có điều hòa, trời nóng khủng khiếp, không ai chịu nổi. Tay tôi cháy nắng, còn trở thành trò cười của cư dân mạng", anh kể.

Tuy nhiên, câu chuyện sau đó lại bất ngờ có diễn biến theo hướng tích cực. Sau khi vụ việc lan truyền trên mạng xã hội, một doanh nghiệp kinh doanh gạo đã chủ động liên hệ và đề nghị mua lại chiếc xe với giá cao hơn nhiều so với giá trị thực tế để sử dụng làm công cụ quảng bá.

Theo lời người đàn ông, bên mua sẵn sàng trả "hàng chục nghìn NDT" vì cho rằng chiếc xe đã trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội. Nhờ thương vụ này, anh không chỉ thu hồi toàn bộ số tiền đã bỏ ra mà còn bù được cả chi phí của chuyến đi.

Nhìn lại sự việc, người đàn ông cho biết khi đó anh rất thất vọng, nhưng giờ coi đây là một trải nghiệm đáng nhớ. "Nếu được làm lại, tôi vẫn sẽ mua xe. Nhưng chắc chắn lần này tôi sẽ kiểm tra tình trạng xe thật kỹ trước khi quyết định", anh nói.

Câu chuyện cũng tạo ra nhiều cuộc thảo luận trên mạng xã hội Trung Quốc về việc cân nhắc giữa tiết kiệm chi phí và những rủi ro tiềm ẩn. Nhiều người cho rằng đây là ví dụ điển hình của việc chỉ nhìn vào khoản tiền tiết kiệm trước mắt mà bỏ qua các chi phí phát sinh như nhiên liệu, phí cầu đường, cứu hộ, sửa chữa hay nguy cơ hỏng hóc phương tiện.

Theo nhiều ý kiến, với những chuyến đi đường dài, đặc biệt khi sử dụng xe cũ có nguồn gốc và tình trạng kỹ thuật chưa được kiểm chứng, người lái nên kiểm tra kỹ phương tiện, chuẩn bị đầy đủ vật dụng cần thiết, bố trí ít nhất hai người có thể thay nhau cầm lái và lên kế hoạch về các điểm dừng, trạm xăng cũng như cơ sở sửa chữa dọc đường. Việc tính toán đầy đủ cả chi phí trực tiếp lẫn chi phí tiềm ẩn sẽ giúp đưa ra lựa chọn hợp lý hơn, thay vì chỉ nhìn vào khoản tiền có thể tiết kiệm ban đầu.

Theo Toutiao