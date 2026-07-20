Lời khuyên cho những ai đang sử dụng tính năng ẩn cuộc trò chuyện trên Zalo

Nếu bạn là người thường sử dụng tính năng ẩn cuộc trò chuyện trên ứng dụng Zalo, đây là một vài điều cần lưu ý.

Ẩn cuộc trò chuyện trên Zalo là công cụ đắc lực để bảo vệ sự riêng tư, đặc biệt khi bạn thường xuyên phải cho người khác mượn điện thoại hoặc dùng chung thiết bị.

Tuy nhiên, nếu coi đây là "két sắt" để lưu trữ dữ liệu lâu dài hay lỡ tay quên mã PIN, người dùng hoàn toàn có thể rơi vào cảnh "dở khóc dở cười" vì mất sạch tin nhắn.

Dưới đây là 4 điều bạn cần lưu ý để sử dụng tính năng này an toàn.

Cần đặc biệt ghi nhớ mã PIN

Rủi ro lớn nhất của tính năng ẩn cuộc trò chuyện là việc bị xóa vĩnh viễn toàn bộ lịch sử tin nhắn nếu bạn lỡ quên mật khẩu. Theo cơ chế bảo mật của Zalo, khi quên mã PIN, thao tác duy nhất để đặt lại là "Xóa mã PIN cũ".

Đáng chú ý, việc làm này đồng nghĩa với toàn bộ cuộc trò chuyện đã ẩn sẽ bị xóa sạch và không thể khôi phục bằng bất cứ cách nào. Vì vậy, tuyệt đối không vội vàng thao tác xóa mã khi chưa kiểm tra kỹ, và nên chủ động dùng tùy chọn "Đổi mã PIN" định kỳ ngay khi bạn vẫn còn nhớ mật khẩu hiện tại.

Không nên chỉ lưu dữ liệu trong cuộc trò chuyện ẩn

Nhiều người có thói quen gửi ảnh, hóa đơn, số tài khoản hay hợp đồng công việc vào tin nhắn Zalo rồi ẩn đi để bảo mật.

Bản chất của tính năng này chỉ là giấu cuộc hội thoại khỏi màn hình danh sách tin nhắn thông thường, hoàn toàn không có tác dụng thay thế cho việc sao lưu dữ liệu.

Với những tài liệu quan trọng, bạn bắt buộc phải lưu thêm một bản trên bộ nhớ điện thoại, máy tính hoặc các dịch vụ lưu trữ đám mây để phòng trường hợp mất dữ liệu do quên mã PIN hoặc thao tác nhầm.

Biểu tượng kính lúp chuyển đỏ khi có tin nhắn ẩn mới

Không nên đặt mã PIN quá dễ đoán

Những dãy số quen thuộc như 0000, 1111, 1234 hay ngày tháng năm sinh mang lại sự tiện lợi vì dễ nhớ, nhưng cũng là đối tượng đầu tiên bị người khác thử khi cầm điện thoại của bạn.

Hãy chọn một mã PIN 4 số đủ mang tính cá nhân hóa để bạn không thể quên, nhưng không liên quan trực tiếp đến các thông tin công khai như số điện thoại hay ngày sinh. Đồng thời, không ghi chép mã này ở những nơi dễ bị nhìn thấy như ứng dụng ghi chú hoặc danh bạ trên chính chiếc điện thoại đó.

Chủ động hiện lại cuộc trò chuyện khi không còn nhu cầu

Việc để một cuộc hội thoại ở chế độ ẩn trong thời gian quá dài có thể khiến bạn quên tên người liên hệ, bỏ sót các tin nhắn quan trọng, hoặc thậm chí quên mất mình từng ẩn cuộc trò chuyện đó.

Khi một giao tiếp không còn yêu cầu độ bảo mật cao, bạn nên đưa chúng trở lại danh sách tin nhắn bình thường. Thao tác rất đơn giản: mở cuộc hội thoại, truy cập vào mục "Cài đặt" ở góc phải màn hình, chọn "Ẩn trò chuyện" và bấm "Hiện".

Tính năng ẩn trò chuyện là công cụ tuyệt vời để bảo vệ không gian riêng tư của bạn trên Zalo. Tuy nhiên, người dùng chỉ cần nhớ kỹ ba quy tắc: không đặt mã PIN quá đơn giản, tuyệt đối không được quên mã và không bao giờ coi đây là "két sắt" duy nhất để lưu trữ dữ liệu quan trọng.