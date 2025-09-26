iPhone 17 gặp lỗi bất thường

Ngay sau khi những chiếc iPhone 17 đầu tiên đến tay người dùng, các diễn đàn công nghệ và mạng xã hội đã ngập tràn những lời phàn nàn về tình trạng sóng yếu. Trên Reddit và các diễn đàn hỗ trợ của Apple nhiều người dùng cho biết đã gặp tình trạng chung là máy thường xuyên bị rớt wifi trong giây lát mỗi khi mở khóa màn hình. Vấn đề này xuất hiện khi khách hàng sử dụng dịch vụ các nhà mạng lớn như T-Mobile, AT&T đến Verizon, họ đều báo cáo rằng iPhone mới gặp vấn đề trong việc duy trì tín hiệu ổn định.

Ban đầu, nhiều người cho rằng đây chỉ là lỗi cá biệt. Tuy nhiên, số lượng phàn nàn ngày càng tăng đã biến nó thành một vấn đề đáng báo động. Điểm chung trong các báo cáo là những chiếc iPhone đời cũ hơn như iPhone 15 hay 16 vẫn bắt sóng căng đét tại cùng một vị trí, trong khi iPhone 17 lại "loay hoay tìm mạng".

Nhiều người dùng cho biết iPhone 17 bắt sóng wifi yếu hơn hẳn so với với thế hệ iPhone trước đó

Điều khiến người dùng bực bội nhất chính là sự đối lập giữa quảng cáo và thực tế. Apple đã quảng bá rầm rộ về hệ thống anten được thiết kế lại trên dòng iPhone 17 Pro, với một dải anten lớn bao quanh cụm camera, hứa hẹn cải thiện đáng kể khả năng thu sóng.

Thế nhưng, thực tế lại cho thấy kết quả trái ngược. Ở nhiều khu vực, mẫu Pro đắt tiền vẫn gặp tình trạng mất tín hiệu hoặc chất lượng sóng kém, khiến cộng đồng đặt câu hỏi về hiệu quả thực sự của "cải tiến" này.

Bên cạnh đó, một số người dùng iPhone 17 và iPhone Air cho biết sự cố này chỉ xảy ra khi họ đeo Apple Watch.

Hiện tại, nguyên nhân của sự cố vẫn chưa được xác định rõ ràng. Một số chuyên gia tin rằng đây có thể là lỗi phần mềm ngẫu nhiên và Apple có thể khắc phục thông qua một bản cập nhật firmware sắp tới. Giả thuyết này được củng cố bởi việc một bộ phận người dùng khẳng định iPhone 17 của họ hoạt động hoàn hảo, thậm chí cho tín hiệu mạnh hơn cả iPhone 16.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp nghiêm trọng, nhân viên hỗ trợ của Apple đã đề nghị khách hàng đổi trả máy, làm dấy lên nghi ngờ về một lỗi phần cứng tiềm ẩn.

Sự cố sóng yếu trên iPhone 17 không phải là vấn đề đơn lẻ. Nó xuất hiện trong bối cảnh Apple đang phải đối mặt với nhiều chỉ trích về chất lượng phần mềm gần đây. Hệ điều hành iOS 26 đi kèm máy đã dính nhiều lỗi vặt, trong khi bản cập nhật iPadOS 18 trước đó còn bị xem là "thảm họa" khi làm vô hiệu hóa một số mẫu iPad M4.

Những sự việc liên tiếp này khiến người dùng lo ngại rằng Apple đang gặp vấn đề trong khâu kiểm thử sản phẩm, đặc biệt khi hãng vẫn duy trì mức giá bán cao ngất ngưởng.

Dù vậy, iPhone 17 series vẫn ghi nhận doanh số vượt kỳ vọng, cho thấy sức hút thương hiệu của "Táo khuyết" vẫn còn rất mạnh mẽ.