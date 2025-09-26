Đừng vội "chốt đơn" iPhone 17 Pro Max Cam Vũ Trụ nếu bạn chưa biết điều này về phong thuỷ

Cơn sốt iPhone 17 Pro Max màu Cam Vũ Trụ đang khuấy đảo cộng đồng yêu công nghệ không chỉ bởi vẻ ngoài độc đáo mà còn vì sức hút khó cưỡng của nó. Apple đã thực sự tạo ra một tuyệt tác khi pha trộn nên sắc Cam Vũ Trụ trên iPhone 17 Pro Max. Đây không chỉ là một gam màu ấm áp, mà còn là một tuyên ngôn về sự sáng tạo, nhiệt huyết và năng lượng tích cực. Về mặt tâm lý, màu cam có khả năng kích thích tư duy, mang lại niềm vui và cảm hứng, biến mỗi lần tương tác với điện thoại trở thành một trải nghiệm thú vị hơn.

Sắc Cam Vũ Trụ đầy cuốn hút trên iPhone 17 Pro Max

Sự xuất hiện của màu Cam Vũ Trụ cũng giúp định vị giá trị của dòng sản phẩm cao cấp, giúp người dùng khẳng định phong cách cá nhân và gu thẩm mỹ tinh tế. Sự kết hợp giữa vẻ ngoài độc đáo và giá trị biểu tượng này chính là yếu tố tạo nên sức hút khó cưỡng cho phiên bản.

iPhone 17 Pro Max Cam Vũ Trụ hợp người mệnh nào?

Trong triết lý phong thuỷ, màu Cam thuộc hành Hoả, mang nguồn năng lượng ấm áp và mạnh mẽ. Dựa trên quy luật tương sinh, tương khắc, chúng ta có thể xác định được sự phù hợp của màu sắc này với từng bản mệnh.

"Cặp bài trùng" hoàn hảo cho người mệnh Hoả

Đối với người mệnh Hoả, việc sở hữu iPhone 17 Pro Max màu Cam Vũ Trụ chính là sự kết hợp hoàn hảo nhất. Đây là màu bản mệnh, tạo ra sự cộng hưởng năng lượng mạnh mẽ, giúp củng cố và phát huy tối đa thế mạnh của bạn. Nguồn năng lượng này sẽ giúp chủ sở hữu tăng cường sự tự tin, thu hút may mắn trong công việc và duy trì tinh thần lạc quan, phơi phới trong cuộc sống.

Các năm sinh thuộc mệnh Hoả: 1986 (Bính Dần), 1987 (Đinh Mão), 1994 (Giáp Tuất), 1995 (Ất Hợi)...

Theo Ngũ hành, chiếc điện thoại này phù hợp cho người mệnh Hỏa và mệnh Thổ

Lựa chọn "tương sinh" tuyệt vời cho người mệnh Thổ

Theo quy luật Ngũ hành, Hoả sinh Thổ (lửa cháy hết tạo thành tro, vun đắp nên đất đai). Vì vậy, iPhone 17 Pro Max màu cam là một lựa chọn tương sinh, mang lại nhiều vượng khí cho người mệnh Thổ. Năng lượng từ hành Hoả sẽ nuôi dưỡng và bồi đắp cho bản mệnh của bạn, giúp thúc đẩy con đường công danh, hỗ trợ tài lộc phát triển và mang lại một nền tảng sức khoẻ ổn định, vững chắc.

Các năm sinh thuộc mệnh Thổ: 1990 (Canh Ngọ), 1991 (Tân Mùi), 1998 (Mậu Dần), 1999 (Kỷ Mão)...

Người mệnh Kim và Thuỷ "trót yêu" màu Cam Vũ Trụ thì phải làm sao?

Vậy nếu bạn thuộc mệnh Kim hoặc Thuỷ nhưng lại không thể cưỡng lại sức hút của màu cam độc đáo này thì sao? Theo quy luật Tương khắc, Hoả khắc Kim (lửa nung chảy kim loại) và Thuỷ khắc Hoả (nước dập tắt lửa). Điều này có thể gây ra sự xung đột về năng lượng.

Tuy nhiên, vẫn có một giải pháp vô cùng đơn giản và hiệu quả. Bạn hoàn toàn có thể "hoá giải" yếu tố tương khắc bằng cách kết hợp iPhone 17 Pro Max màu Cam Vũ Trụ với một chiếc ốp lưng có màu sắc tương sinh với bản mệnh của mình.

Người mệnh Kim: Có thể chọn ốp lưng màu trắng, xám (thuộc hành Kim) hoặc vàng, nâu đất (thuộc hành Thổ, vì Thổ sinh Kim).

Người mệnh Thuỷ: Nên ưu tiên ốp lưng màu đen, xanh dương (thuộc hành Thuỷ) hoặc trắng, xám (thuộc hành Kim, vì Kim sinh Thuỷ).

Bằng cách này, bạn vừa có thể sở hữu chiếc điện thoại với màu sắc mình yêu thích, vừa cân bằng được năng lượng phong thuỷ để thu hút thêm nhiều may mắn và tài lộc.

Mức giá niêm yết để sở hữu một chiếc iPhone 17 Pro và Pro Max màu "Cam Vũ Trụ":

iPhone 17 Pro:

256GB: khoảng 34.990.000 VNĐ

512GB: khoảng 41.490.000 VNĐ

1TB: khoảng 47.990.000 VNĐ

iPhone 17 Pro Max:

256GB: khoảng 37.990.000 VNĐ

512GB: khoảng 44.490.000 VNĐ

1TB: khoảng 50.990.000 VNĐ

2TB: lên đến 63.990.000 VNĐ