Gala trao giải Better Choice Awards 2025 chính thức công bố: Sân khấu hoành tráng, dàn nghệ sĩ tài năng, hứa hẹn là bữa tiệc âm thanh ánh sáng đỉnh cao

Sau công cuộc bình chọn sôi động, hành trình Better Choice Awards 2025 đã chính thức khép lại giai đoạn vote của cộng đồng. Hàng chục nghìn lượt bình chọn từ người dùng trên khắp cả nước đã được ghi nhận, phản ánh sự quan tâm mạnh mẽ đối với các sản phẩm và dịch vụ đang hiện diện trong đời sống. Giờ đây, kết quả này sẽ được kết hợp với điểm số từ Hội đồng Thẩm định Chuyên môn để tạo nên bảng xếp hạng cuối cùng, bảo đảm tính công bằng và khách quan trước khi công bố trong đêm Gala.

Một số hạng mục năm nay đang thu hút sự chú ý đặc biệt. Ở nhóm Thiết bị di động bứt phá, OPPO ghi dấu ấn mạnh mẽ với lượng bình chọn vượt trội. Trong mảng Tài chính – Ngân hàng số, Vikki Digital Bank và HDBank đang cạnh tranh sát sao từng lượt vote. Cake by VPBank cũng tạo bất ngờ khi lọt vào danh sách đề cử với sức hút riêng trong giới trẻ. Ở lĩnh vực dịch vụ công nghệ, The Forum nhận nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng. Trong khi đó, Samsung và Apple tiếp tục đối đầu gay gắt ở nhiều hạng mục, với thương hiệu Hàn Quốc đang dẫn đầu, nhưng kết quả cuối cùng có thể đảo chiều nhờ điểm số từ Hội đồng Thẩm định.

Không chỉ hấp dẫn bởi cuộc đua thương hiệu, Gala năm nay còn được thiết kế như một đại tiệc trình diễn công nghệ – nghệ thuật. Sân khấu với sức chứa hơn 2.000 khách mời được bố trí theo hình dạng “Thành phố thông minh”, kết hợp các màn LED di chuyển linh hoạt. Khu vực trao giải lấy cảm hứng từ đường đại lộ, nơi ô tô có thể chạy thẳng lên sân khấu, tạo nên sự giao thoa độc đáo cùng các màn trình diễn nghệ sĩ. Bên cạnh đó, khán giả còn được chứng kiến sự xuất hiện của robot chó siêu đáng yêu mang tên Argos – một trải nghiệm hứa hẹn gây bùng nổ bất ngờ.

Đêm Gala sẽ càng thêm thăng hoa với loạt màn trình diễn từ những tên tuổi được khán giả yêu thích như Trúc Nhân, Trọng Hiếu, Han Sara. Sự kết hợp giữa âm nhạc, công nghệ và cảm xúc hứa hẹn biến Better Choice Awards 2025 trở thành một trong những sự kiện giải trí – công nghệ đáng nhớ nhất trong năm.