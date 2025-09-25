258 xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: Vi phạm cùng 1 lỗi có mức phạt lên tới 20 triệu đồng

Theo thông báo của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai, từ ngày 01/9/2025 đến 15/9/2025 đã phát hiện 68 trường hợp phương tiện vi phạm lỗi vượt đèn đỏ (không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông) qua hệ thống camera giám sát giao thông và phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. Danh sách cụ thể như sau:

61A-718.22

38A-355.52

61E-012.18

51H-753.38

93A-445.59

93C-170.04

93A-249.87

61K-195.37

61A-642.74

68A-243.33

51G-026.86

61K-536.97

93H-073.91

93A-378.82

51C-691.36

51G-963.21

93A-242.52

61K-174.66

54S-4499

61K-031.93

61C-570.64

70C-038.70

72A-796.43

61K-009.83

93A-381.31

93A-424.36

51A-240.74

93A-329.41

51K-408.56

50R-038.41

60H-323.71

61C-481.18

79A-491.96

52U-8883

51M-246.41

61K-206.47

50H-621.41

51D-994.04

61A-830.89

61A-179.40

51D-550.66

93A-207.72

93A-330.58

93H-073.91

93A-242.50

93A-471.01

93C-050.00

61K-353.13

51H-156.50

61A-639.62

93A-044.81

93A-405.43

93C-034.76

61K-302.85

61P4859

93A-039.60

51K-861.23

93A-173.68

61A-010.99

77F-000.27

61C-146.96

93C-178.75

51K-608.26

51A-934.52

51F-643.73

61A-367.04

51F-028.98

93A-535.52

Bên cạnh đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh cũng công bố danh sách phương tiện vi phạm giao thông đường bộ từ ngày từ ngày 12/9/2025 đến ngày 18/9/2025. Trong đó có nhiều trường hợp xe ô tô, xe máy vi phạm lỗi vượt đèn đỏ. Danh sách phương tiện cụ thể như sau:

1. Xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông: 45 trường hợp

99A-154.45; 99A-127.16; 98A-777.45; 97A-052.00; 99A-446.44; 30A-777.12; 20L-5787; 99A-730.18; 30L-717.89; 34A-830.51; 99A-249.34; 29A-481.78; 29E-113.44; 30H-107.28; 34A-471.55; 34A-852.46; 29A-391.30; 98A-250.40; 98A-488.97; 98A-310.85; 98A-856.97; 98A-348.01; 99E-006.89; 98A-863.30; 30F-427.44; 98A-124.86; 30L-889.69; 30E-082.85; 29E-028.21; 98A-576.27; 30A-877.68; 20B-123.04; 98A-752.87; 98C-281.40; 98A-491.00; 99A-971.75; 99A-523.18; 98A-757.36; 30K-472.01; 98A-116.97; 12C-108.20; 30U-9591; 98A-148.57; 98A-678.82; 29C-850.93.

2. Xe máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông: 117 trường hợp

99E1-369.76; 99E1-490.85; 99E1-297.06; 98H7-4532; 99E1-173.87; 99L5-0589; 99E1-500.65; 99V1-0536; 99S1-0222; 99G1-194.56; 37K2-550.36; 99E1-039.88; 17B4-099.08; 99AE-066.70; 89MĐ1-091.24; 99E1-478.27; 99MĐ5-048.95; 29E2-996.74; 99MĐ1-106.24; 99L2-2297; 99E1-173.87; 99G1-331.23; 99E1-160.80; 99E1-192.46; 99E1-117.93; 99H7-0987; 36AM-060.49; 99B1-236.88; 99Y1-1138; 99H2-5922; 98B3-874.59; 99F4-7005; 99F4-7005; 99H5-8388; 99AK-026.83; 99H2-5241; 99E1-360.90; 99G1-310.72; 99T2-4324; 99G1-428.66; 99E1-654.31; 99V2-2106; 99G1-093.89; 99E1-397.82; 99E1-458.93; 99E1-202.00; 99E1-13096; 99V14237; 99MĐ5-062.10; 99L1-4865; 99E1-218.47; 11B1-309.86; 99E1-413.23; 99S1-7739; 98Y1-0295; 60M9-8888; 98B2-354.20; 99E1-569.80; 99E1-365.87; 99V1-7101; 99E1-135.96; 99AA-029.82; 36AX-010.01; 99G1-676.96; 99F1-093.12; 99G1-149.74; 29F2-1521; 99E1-268.71; 99G1-499.77; 99H5-3071; 99F9-7679; 99MĐ1-098.96; 22YA-088.44; 99F14489; 99G1-133.80; 29X7-244.87; 99G1-190.38; 89M1-110.63; 37K2-550.36; 99Z1-0328; 36AM-060.49; 99H9-7966; 99AA-111.40; 89H7-3428; 98B3-253.62; 99E1-490.85; 99E1-666.87; 36E1-174.93; 29H9-3690; 99E1-154.54; 29N1-873.76; 99E1-129.32; 29Y7-2453; 99G1-026.22; 99E1-665.99; 11B1-309.86; 98B3-959.01; 98B2-665.31; 99V1-3576; 29U8-9114; 99F5-5717; 29E1-159.63; 99AA-079.24; 99G1-529.46; 99MĐ5-055.31; 98B3-216.26; 98K4-0046; 98Y3-2899; 98D1-208.49; 98F1-324.62; 98K9-0079; 98M1-108.46; 98D1-909.21; 98D1-957.92; 98F1-126.77; 98D1-883.42; 98D1-820.60; 98A-356.44; 98D1-026.92; 98B1-582.89; 98N3-8589; 98B2-957.03.

Phương tiện không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Ảnh: Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh

Ngày 24/9 vừa qua, Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên thông báo, trong thời gian từ ngày 15/9 đến ngày 21/9, lực lượng cảnh sát giao thông đã ghi nhận 28 trường hợp phương tiện vi phạm lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Cụ thể:

Theo Nghị định 168 có hiệu lực từ 1/1/2025, người điều khiển ôtô vượt đèn đỏ bị phạt 18 - 20 triệu đồng (trước là 4-6 triệu đồng). Đối với người điều khiển môtô, xe máy vượt đèn đỏ bị phạt 4-6 triệu đồng (trước là 800.000 - 1 triệu đồng).

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể thực hiện theo 3 cách dưới đây:

- Tra cứu trên website chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông:

Bước 1: Truy cập: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html

Bước 2: Nhập biển số xe, chọn loại phương tiện, nhập mã captcha → bấm Tra cứu.

Bước 3: Nếu có vi phạm sẽ hiện thời gian, địa điểm, lỗi, đơn vị xử lý.

- Tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.

Bước 1: Tải ứng dụng trên Google Play / App Store.

Bước 2: Đăng nhập bằng CCCD gắn chip hoặc số điện thoại.

Bước 3: Vào mục “Tra cứu vi phạm”, nhập biển số xe để xem vi phạm.