iOS 26 có loạt công cụ bảo vệ trẻ em, nhiều tính năng phụ huynh nên biết!

Đây là bước tiến tiếp theo trong cam kết lâu dài của Apple về việc tạo ra trải nghiệm công nghệ phong phú nhưng vẫn an toàn cho tất cả người dùng, đặc biệt là nhóm tuổi dễ tổn thương trong môi trường số.

Quản lý tài khoản trẻ em theo cách đơn giản hơn

Không phải ngẫu nhiên Apple luôn nằm trong top đầu những thương hiệu được phụ huynh tin tưởng. Với bản cập nhật iOS 18.4 và macOS Sequoia 15.4, quy trình tạo Tài Khoản Trẻ Em giờ đây đã đơn giản hơn rất nhiều: Chỉ cần vài bước, cha mẹ đã có thể kích hoạt các chế độ kiểm soát phù hợp mà không cần thiết lập thủ công. Quan trọng hơn, các cài đặt an toàn mặc định sẽ tự động bật lên ngay khi trẻ bắt đầu dùng thiết bị.

Cha mẹ sẽ có khả năng chia sẻ phạm vi độ tuổi của trẻ với ứng dụng cần dùng mà vẫn bảo vệ quyền riêng tư của con mình.

Một điểm mới rất đáng khen là khả năng chia sẻ phạm vi độ tuổi của trẻ với ứng dụng bên thứ ba, theo cách cực kỳ thông minh. Thay vì tiết lộ ngày sinh cụ thể, hệ thống chỉ chia sẻ nhóm tuổi tổng quát (ví dụ 13+ hay 16+), vừa đủ để ứng dụng cá nhân hóa nội dung mà vẫn tôn trọng quyền riêng tư.

Bên cạnh đó, trên App Store, các trang sản phẩm giờ đây sẽ hiển thị rõ khi ứng dụng có chứa nội dung do người dùng tạo, tính năng nhắn tin hay quảng cáo. Đồng thời, các ứng dụng cũng phải công khai nếu tích hợp công cụ kiểm soát nội dung như kiểm soát của phụ huynh hoặc xác minh độ tuổi. Đây là một thay đổi quan trọng, giúp phụ huynh biết rõ ứng dụng có "ẩn" những gì trước khi tải về máy cho con.

Bảo vệ thanh thiếu niên cũng được chú trọng

Không chỉ tập trung vào trẻ dưới 13 tuổi, lần này Apple mở rộng biện pháp bảo vệ cho cả nhóm tuổi 13 đến 17, bất kể loại tài khoản mà các em sử dụng. Điều này cho thấy Apple hiểu rằng thanh thiếu niên dù trưởng thành hơn nhưng vẫn dễ gặp rủi ro trên môi trường mạng. Các tính năng như bộ lọc nội dung web, giới hạn liên lạc và Liên Lạc An Toàn giờ đây đều được tự động kích hoạt, giúp phụ huynh an tâm mà không cần can thiệp quá sâu vào quyền riêng tư của con.

Trẻ em từ 13 đến 17 tuổi sẽ sở hữu các biện pháp bảo vệ phù hợp với lứa tuổi giống nhau, bao gồm bộ lọc nội dung web và Liên Lạc An Toàn, cũng như xếp hạng độ tuổi chi tiết hơn trên App Store.

Một thay đổi đáng chú ý khác là việc phân loại độ tuổi ứng dụng trên App Store sẽ chi tiết hơn, với ba mốc mới là 13+, 16+ và 18+. Nhờ đó, cha mẹ có thêm căn cứ rõ ràng để đồng hành cùng con trong hành trình khám phá thế giới số mà không lo "quá tay" hay bỏ sót.

Trong bối cảnh nhiều nền tảng áp dụng các biện pháp giới hạn khắt khe, Apple vẫn giữ cho mình một lối đi riêng: Kiểm soát có định hướng, không biến cha mẹ thành người giám sát cực đoan. Điều đó thể hiện rõ ở việc các tính năng đều đi kèm tùy chọn linh hoạt. Ngay cả quyền quyết định chia sẻ cũng có thể bật/tắt bất cứ lúc nào.

Loạt tính năng giúp kết nối an toàn

Tính năng Giới Hạn Liên Lạc trên iOS 26 cũng được nâng cấp để bảo vệ trẻ khỏi các liên hệ không rõ nguồn gốc. Giờ đây, khi một số điện thoại lạ muốn nhắn tin hay gọi FaceTime với trẻ, hệ thống sẽ yêu cầu sự cho phép từ cha mẹ. Chỉ một thao tác trên ứng dụng Tin Nhắn là đủ để phụ huynh quyết định. Hệ thống PermissionKit mới còn cho phép trẻ gửi yêu cầu kết bạn trong ứng dụng đến cha mẹ, thay vì tự ý kết nối.

Apple đã áp dụng nhiều tính năng an toàn trên iOS 26 nhằm bảo vệ trẻ em.

Khi cài đặt giới hạn độ tuổi trong phần Thời Gian Sử Dụng được bật, các ứng dụng vượt quá ngưỡng quy định sẽ tự động ẩn khỏi các mục như Hôm Nay, Trò Chơi và tab Ứng Dụng hay các story được biên tập bởi Apple. Nếu bật tính năng Hỏi Để Mua, phụ huynh có thể linh hoạt cho phép trẻ cài ứng dụng nằm ngoài phạm vi giới hạn, và cũng có thể thu hồi quyền truy cập bất kỳ lúc nào chỉ bằng một vài thao tác.

Tính năng Liên Lạc An Toàn cũng được nâng cấp để có thể can thiệp vào các cuộc gọi FaceTime, tự động phát hiện và làm mờ hình ảnh khỏa thân nếu xuất hiện trong video call. Ngoài ra, hình ảnh nhạy cảm trong Album Được Chia Sẻ cũng sẽ được làm mờ để bảo vệ trẻ trước các nội dung không phù hợp.

Sự tiện lợi, trực quan này giúp việc kiểm soát trở nên nhẹ nhàng, không tạo ra áp lực tâm lý cho trẻ mà vẫn đảm bảo ranh giới an toàn cần thiết.

Có thể nói, với loạt cập nhật lần này, Apple đang đặt nền móng cho một thế hệ công nghệ trưởng thành hơn, nơi quyền riêng tư, an toàn và trải nghiệm người dùng không phải là những lựa chọn loại trừ. "Táo khuyết" không chỉ tạo ra công cụ kiểm soát mà còn nâng cao tư duy đồng hành giữa phụ huynh và con cái, từ đó thiết lập niềm tin lẫn nhau thay vì đơn thuần là kiểm soát một chiều. Dù không thể thay thế hoàn toàn vai trò giáo dục của người lớn, nhưng những gì Apple đang làm chắc chắn là bước đi tích cực, thực tế và cần thiết trong thời đại số hóa sâu rộng như hiện nay.

Dự kiến các tính năng mới sẽ ra mắt vào cuối năm nay dưới dạng bản cập nhật phần mềm miễn phí trên các thiết bị hỗ trợ iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26, visionOS 26 và tvOS 26.