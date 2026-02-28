Inolab Derma ra mắt kem mụn không acid: Giải pháp hiệu quả cho làn da mụn nhạy cảm

Thấu hiểu điều đó, Inolab Derma chính thức ra mắt kem chấm mụn không acid (không chứa acid nhóm AHA và BHA), mở ra hướng đi mới trong chăm sóc da mụn an toàn, khoa học và bền vững.

Giải pháp dịu nhẹ free acid, bước tiến cho làn da nhạy cảm

Kem chấm mụn Inolab Derma FAC Spot Cream là giải pháp chăm sóc da mụn khoa học thế hệ mới theo cơ chế không chứa acid (không chứa acid nhóm AHA và BHA) nhưng vẫn đảm bảo khả năng hỗ trợ giảm mụn nhờ ứng dụng hoạt chất Peptide thông minh SP[AI]3™ và NanoActive-Sulfur tác động đồng thời lên ba yếu tố chính gây mụn: hỗ trợ kiểm soát bã nhờn, giảm tắc nghẽn lỗ chân lông và kiểm soát sự phát triển của vi khuẩn gây mụn C. acnes.

Bảng thành phần được nghiên cứu dựa trên những hoạt chất khoa học

NanoActive-Sulfur với kích thước nano (<100 nm) giúp lưu huỳnh thẩm thấu tốt qua da giúp giảm nguy cơ khô kích ứng so với lưu huỳnh truyền thống. Hỗ trợ giảm viêm, kiểm soát bã nhờn cũng như loại bỏ tế bào dày sừng trên da, giúp thông thoáng lỗ chân lông, từ đó hỗ trợ cải thiện tình trạng mụn.

SP[AI]3™ - Acetyl Hexapeptide-1 là một peptide thông minh có khả năng kiểm soát sự phát triển của vi khuẩn gây mụn C. acnes - yếu tố chính gây viêm và sinh mụn, từ đó giúp hỗ trợ giảm tình trạng mụn viêm, đồng thời hỗ trợ giảm tiết bã nhờn trên da và ngăn ngừa mụn.

4-Terpineol hỗ trợ kháng khuẩn, kháng viêm, giúp giảm dầu thừa và giúp làm sạch lỗ chân lông.

Hiệu quả của hoạt chất SP[AI]3™ được chứng minh qua thử nghiệm lâm sàng

Thành phần chủ đạo trong kem chấm mụn Inolab Derma FAC Spot Cream phải kể đến là SP[AI]3TM , một hoạt chất peptide thông minh được nghiên cứu và phát triển bởi Công ty Lipotrue (Tây Ban Nha).

Theo dữ liệu thử nghiệm In Vivo trên 40 phụ nữ châu Âu, có da mụn mức độ nhẹ đến trung bình, từ 18 đến 35 tuổi, sử dụng kem có nồng độ 2% SP[AI]3TM (nồng độ tương tự trong kem chấm mụn Inolab Derma FAC Spot Cream), kết quả ghi nhận sau 28 ngày sử dụng cho thấy:

- Giảm tới 56% mụn viêm

- Giảm 39% lượng bã nhờn chỉ sau 7 ngày

- Giảm tới 26% porphyrins là yếu tố liên quan đến vi khuẩn gây mụn

- Thu nhỏ lỗ chân lông 8–12% sau 4 tuần sử dụng

Kết quả nghiên cứu chứng minh SP[AI]3TM giúp điều tiết bã nhờn, giảm tình trạng mụn sưng viêm, và thu nhỏ lỗ chân lông sau 4 tuần.

Sự ra mắt của Inolab Derma FAC Spot Cream không chỉ là một sản phẩm mới, mà là một định hướng mới trong hỗ trợ điều trị mụn an toàn: hiệu quả - khoa học - lành tính. Đây hứa hẹn sẽ là lựa chọn tối ưu cho những ai tìm kiếm dòng kem chấm mụn an toàn, không lo bong tróc hay kích ứng cho làn da nhạy cảm.

