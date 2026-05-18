Idol Hàn Quốc có kiểu "ăn" chất xơ trước khi ăn thịt nướng để không lo tăng cân, tích mỡ: Có thực sự thần kỳ như lời đồn?

Trong show, nữ ca sĩ nhóm nhạc Davichi - Kang Minkyung, người nổi tiếng với vóc dáng "đồng hồ cát" quyến rũ - đã chia sẻ một bí quyết giữ dáng khá lạ: Cô luôn uống một loại thực phẩm chức năng có tên Chitosan ngay trước khi bước vào bàn tiệc thịt nướng hoặc các món nhiều dầu mỡ.

Theo lời chia sẻ, hoạt chất này đóng vai trò như một "nam châm" hút chất béo, hấp thụ rồi đào thải chúng ra ngoài, giúp giảm mỡ cơ thể và cải thiện lipid máu. Đoạn clip nhanh chóng viral và tạo nên một làn sóng tìm kiếm các viên uống "bẫy mỡ" trước bữa ăn.

Vậy dưới góc nhìn khoa học, Chitosan là gì? Cơ chế hoạt động của chất xơ đối với chất béo ra sao, và liệu "mẹo" của các ngôi sao xứ Hàn có thực sự mang lại hiệu quả thần kỳ như lời đồn?

Chitosan - Bản chất của "viên uống hút mỡ" là gì?

Thực chất, Chitosan là một loại chất xơ hòa tan đặc biệt, một polymer sinh học được sản xuất bằng cách xử lý vỏ của các loài giáp xác (như tôm, cua, ghẹ) với dung dịch kiềm.

Khác với các loại chất xơ thực vật thông thường, cấu trúc hóa học của Chitosan chứa các nhóm amino mang điện tích dương. Đây chính là chiếc chìa khóa tạo nên đặc tính "bẫy béo" độc nhất vô nhị của hoạt chất này khi đi vào hệ tiêu hóa của con người.

Bản chất Chitosan là một dạng chất xơ hòa tan liều cao. Khi đi vào đường ruột, nhóm chất xơ hòa tan nói chung và Chitosan nói riêng hoạt động như một màng bọc sinh học giúp quản lý lượng lipid (chất béo) nạp vào qua hai cơ chế chính:

Cơ chế 1: "Bẫy cơ học" cô lập chất béo

Ở môi trường axit của dạ dày, các nhóm amino của Chitosan tích điện dương mạnh. Trong khi đó, các axit béo tự do và axit mật trong thức ăn lại mang điện tích âm. Theo nguyên lý hút nhau của các điện tích trái dấu, Chitosan và các chất xơ hòa tan có độ nhớt cao sẽ nhanh chóng liên kết chặt chẽ với các giọt chất béo từ thức ăn (như thịt nướng, đồ chiên rán), tạo thành một khối gel polyme không hòa tan. Khối gel này bao bọc lấy chất béo, khiến enzyme lipase của tuyến tụy không thể tiếp cận để thủy phân và tiêu hóa mỡ được nữa.

Cơ chế 2: Ngăn chặn hấp thu Cholesterol và axit mật

Để tiêu hóa được chất béo, gan cần tiết ra axit mật (được tổng hợp từ cholesterol trong máu). Mạng lưới gel của chất xơ sẽ liên kết chặt chẽ với các axit mật này ở ruột non và mang chúng ra ngoài theo phân. Khi lượng axit mật bị thất thoát, gan bắt buộc phải rút Cholesterol từ trong máu để tổng hợp lại lượng axit mật mới. Quá trình này gián tiếp làm hạ nồng độ Cholesterol toàn phần và Cholesterol xấu lưu thông trong máu.

Chất xơ có tác dụng hạ mỡ máu và cản trở hấp thu lipid là có thật nhưng chưa đủ

Khả năng cải thiện lipid máu của chất xơ hòa tan đã được chứng minh qua nhiều nghiên cứu quy mô lớn.

Một phân tích gộp năm 2023 tổng hợp từ 181 nghiên cứu lâm sàng (công bố trên Dose-Response Meta-Analysis of RCTs) cho thấy: Việc bổ sung chất xơ hòa tan giúp giảm trung bình 10.82 mg/dL cholesterol toàn phần và 8.28 mg/dL cholesterol xấu (LDL). Cứ mỗi 5g chất xơ hòa tan tăng thêm mỗi ngày, LDL-Cholesterol lại giảm tiếp khoảng 5.57 mg/dL.

Vì vậy, việc uống viên xơ trước bữa ăn nhiều dầu mỡ hoàn toàn có cơ sở khoa học trong việc giảm bớt áp lực cho hệ mạch máu.

Mặc dù cơ chế hoạt động đúng như nữ ca sĩ mô tả, nhưng việc người xem kỳ vọng nó thành một "phép thuật" giúp ăn mỡ vô tội vạ mà không béo là sai lầm, bởi vì:

Tỷ lệ cản trở chất béo có giới hạn rất nhỏ: Chất xơ chỉ có một "sức tải" nhất định. Một viên thực phẩm chức năng bổ sung chất xơ thông thường chỉ chứa khoảng 1 - 3g chất xơ. Trong khi đó, một bữa tiệc thịt nướng có thể nạp vào cơ thể tới 50 - 100g chất béo.

Lượng chất xơ ít ỏi trong viên uống chỉ có thể "bẫy" được một phần rất nhỏ (khoảng vài gram chất béo). Lượng mỡ dư thừa khổng lồ còn lại vẫn sẽ được cơ thể hấp thụ hoàn toàn. Chất xơ giúp giảm bớt gánh nặng cho hệ tiêu hóa chứ không thể triệt tiêu calo của cả bữa ăn.

Nguy cơ giảm hấp thu vi chất thiết yếu khi lạm dụng: Nghiên cứu y học cảnh báo nếu bạn liên tục uống chất xơ đậm đặc ngay trước các bữa ăn chính, lớp gel đậm đặc này không chỉ bẫy chất béo xấu mà còn cản trở cơ thể hấp thu các vitamin hòa tan trong dầu cực kỳ quan trọng như Vitamin A, D, E, K và các khoáng chất như sắt, kẽm, canxi.

Tác dụng phụ đường ruột: Nạp một lượng lớn chất xơ cô đặc vào dạ dày ngay trước một bữa ăn đầy áp protein và lipid có thể làm chậm quá trình rỗng của dạ dày quá mức, dẫn đến tình trạng đầy hơi, chướng bụng, ấm ách hoặc đi ngoài phân mỡ do hệ vi sinh vật đường ruột bị quá tải đột ngột.

Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các viên uống thực phẩm chức năng, các tổ chức y tế lớn như Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) luôn khuyến nghị bạn nên nạp đều đặn 25-30g chất xơ từ thực phẩm tự nhiên (như rau xanh, yến mạch, các loại đậu, trái cây nguyên quả) trong thực đơn hàng ngày. Đó mới là chiến lược bền vững nhất để giữ gìn một vóc dáng thon gọn và một hệ mạch máu sạch khỏe. Trước khi bổ sung bất kỳ loại thực phẩm chức năng đậm đặc nào, hãy luôn tham khảo ý kiến từ các chuyên gia y tế.