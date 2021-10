Hyaluronic Acid mix với Vitamin C là nhất nhưng làm sai bước này thì da giãy đành đạch cho xem

Có lẽ không cần nói nhiều về Hyaluronic Acid khi "em nó" là một trong những thành phần đầu tiên chúng ta gặp trong lớp học skincare vỡ lòng. Được mệnh danh là "hoa hậu thân thiện" khi có thể kết đôi với hầu hết các chất khác, lại thêm khả năng cấp ẩm siêu đỉnh, bảo sao ai cũng mê như điếu đổ.

Một trong những chất hay được ghép đôi với Hyaluronic Acid để tạo thành combo sáng - ẩm - mượt là Vitamin C. Xịn xò là thế nhưng không ít người bị kích ứng khi dùng bộ đôi này, mà nguyên nhân xuất phát từ việc dùng sai thứ tự sản phẩm. Cụ thể, bác sĩ da liễu Rita Linkner (thành viên của Học viên da liễu Mỹ) cho biết nếu dùng Hyaluronic Acid trước rồi mới dùng Vitamin C, thì Hyaluronic Acid sẽ tăng nguy cơ gây kích ứng của Vitamin C. Vì thế chúng ta nên dùng Vitamin C trước rồi mới dùng Hyaluronic Acid, như thế vừa đảm bảo được công dụng của đôi bên, tăng cường hàng rào bảo vệ da cũng như khóa ẩm cho da.

L'Oréal Paris Derm Intensives 1.5% Pure Hyaluronic Acid Serum

Nếu bạn đang muốn tìm một chai serum Hyaluronic Acid hiệu quả, uy tín mà giá cả lại phải chăng thì chắc chắn chẳng thể nào bỏ qua được lọ serum Derm Intensives 1.5% Pure Hyaluronic Acid của nhà L'Oréal được đâu. Chỉ cần vài giọt thôi là bạn sẽ cảm nhận được làn da căng mọng và mềm mịn tức thời, đơn giản vì "em nó" chứa đến tận 1,5% Hyaluronic Acid nguyên chất cơ mà

Vichy Minéral 89 Face Serum with Hyaluronic Acid

Chứa nước khoáng từ vùng Vichy với độ đậm đặc lên đến 89%, lọ serum Minéral 89 vừa là khởi đầu hoàn hảo, duy trì làn da ẩm mịn cả ngày dài, vừa giúp nuôi dưỡng, vỗ về làn da mỗi tối để sáng hôm sau thức dậy, bạn không còn nỗi lo da kém sắc, mệt mỏi nữa

Maelove Glow Maker - giá khoảng 800k

Được tạo bởi nhóm các nhà khoa học của MIT, lọ serum của Maelove chứa công thức gồm Vitamin C, Ferulic Acid, chiết xuất từ các loại thực vật có đặc tính xoa dịu như nha đam, nho, chi mộc lan... để bảo vệ, cấp nước và nuôi dưỡng da. Không chỉ dừng lại ở một sản phẩm skincare thông thường, sản phẩm còn được hãng tạo ra để dùng như primer lót da trước khi makeup nữa đó

C.E.O. 15% Vitamin C Brightening Serum

Sunday Riley luôn là thương hiệu được tin tưởng nhất nhì ở trời tây, và dòng serum Vitamin C được xem là một trong những sản phẩm bán chạy nhất của hãng. Serum chứa tới 15% Vitamin C dạng THD ascorbate, thể vitamin ghi điểm nhờ hiệu quả mạnh mẽ mà lại bền vững, hạn chế tình trạng bị oxy hóa như nhiều dẫn xuất Vitamin C khác. Em này giúp tăng khả năng hấp thụ tối đa, thúc đẩy quá trình làm sáng, mờ thâm, cải thiện và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa, nếp nhăn

