Hy hữu sản phụ hạ sinh con ở tuổi 60

Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Hà Nội) vừa thực hiện thành công ca mổ lấy thai đặc biệt cho sản phụ 60 tuổi.

Sản phụ nhập viện khi thai 38 tuần 2 ngày, tình trạng toàn thân tạm ổn định nhưng thuộc nhóm nguy cơ rất cao. Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp đang điều trị, đái tháo đường thai kỳ phải kiểm soát bằng insulin hằng ngày, cùng hai lần phẫu thuật sản phụ khoa trước đó gồm mổ chửa ngoài tử cung và tách dính buồng tử cung.

Trước phẫu thuật, các chỉ số sinh tồn được duy trì trong giới hạn an toàn, huyết áp 125/80 mmHg, mạch 85 lần/phút, đường huyết kiểm soát bằng insulin. Ca mổ được chuẩn bị kỹ lưỡng do nguy cơ biến chứng cao.

Ê kíp phẫu thuật do GS-TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc bệnh viện, trực tiếp thực hiện. Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ vừa tập trung chuyên môn vừa trấn an tinh thần người bệnh.

Em bé chào đời ngày 20/3, nặng 2,8 kg, khóc to, phản xạ tốt. Sau sinh, bác sĩ thực hiện cắt dây rốn chậm nhằm giảm nguy cơ thiếu máu và hỗ trợ miễn dịch cho trẻ.

Theo các bác sĩ, thai kỳ ở tuổi 60 tiềm ẩn nhiều rủi ro như tai biến tim mạch, đột quỵ, rối loạn đường huyết, băng huyết sau sinh, nhiễm trùng và hồi phục chậm. Đặc biệt, tiền sử nhiều lần phẫu thuật làm tăng nguy cơ dính và chảy máu trong mổ, đòi hỏi thao tác chính xác tuyệt đối.

Hiện sức khỏe mẹ và bé ổn định, tiếp tục được theo dõi sau mổ. Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ mang thai ở tuổi rất cao cần được quản lý và theo dõi tại cơ sở y tế chuyên sâu để giảm thiểu rủi ro.