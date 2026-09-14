Hy hữu: Bé gái 16 tháng tuổi cứ ăn là nôn, bố mẹ hối hận khi nội soi phát hiện 1 "thứ đáng sợ"

Lúc đầu, thấy con mệt mỏi, cứ ăn đồ ăn đặc là nôn nhưng vẫn uống sữa và ngủ ngoan nên gia đình xem nhẹ. phải 26 giờ sau, bé mới được đưa vào phòng cấp cứu.

Cơn ác mộng ập đến với gia đình em bé 16 tháng tuổi tại Quảng Đông (Trung Quốc) từ những biểu hiện ban đầu tưởng chừng rất đỗi bình thường.

Sau bữa ăn, em bé đột ngột nôn thốc hai lần liên tiếp. Thế nhưng, điều khiến toàn bộ người nhà hoàn toàn mất cảnh giác là ngay sau đó em bé lại ngoan ngoãn đi ngủ, tinh thần vẫn khá tốt, vẫn chịu uống sữa và uống nước bình thường. Điểm bất thường duy nhất và rõ rệt nhất chỉ xuất hiện khi đút thức ăn dạng đặc: Em bé lập tức phản ứng, buồn nôn rồi nhè toàn bộ thức ăn ra ngoài.

Vì không tận mắt thấy con chơi đồ vật nhỏ hay nuốt bất kỳ dị vật nào, lại thấy em bé "vẫn ngủ ngoan, vẫn uống được sữa" mà không quấy khóc hay sốt cao, bố mẹ lầm tưởng con chỉ bị viêm dạ dày ruột hoặc rối loạn tiêu hóa nhẹ. Chính sự mất cảnh giác này đã vô tình khiến em bé phải ôm trong mình một mầm họa sinh tử suốt 26 tiếng đồng hồ. Phải sang ngày hôm sau, thấy biểu hiện bất thường kéo dài không dứt và tình trạng nôn trớ ngày càng nặng, gia đình mới hoảng hốt bế con đến phòng cấp cứu.

Tưởng con rối loạn tiêu hóa thông thường, bố mẹ hảong hốt khi thấy dị vật trong phim X-quang (Ảnh từ BV)

Tại Bệnh viện Sản Nhi Dương Giang (Quảng Đông, Trung Quốc), kết quả chụp X-quang lập tức làm toàn bộ ê kíp trực và cha mẹ em bé bàng hoàng. Một khối tròn phát sáng với mật độ đậm đặc đang găm chặt ngay giữa lòng thực quản của đứa trẻ. Đó là một viên pin cúc áo bị mắc kẹt suốt hơn một ngày đêm. Điều đáng nói là đến tận thời điểm này, cha mẹ em bé vẫn hoàn toàn không hay biết viên pin ấy từ đâu ra và con đã cho vào miệng từ lúc nào. Họ khóc òa hối hận vì bất cẩn lại chủ quan trước sự đau đớn của con.

Ca phẫu thuật nội soi cấp cứu dưới sự hỗ trợ của gây mê toàn thân được triển khai ngay lập tức để giành giật lại sự sống cho bệnh nhi. Nhưng khi gắp được dị vật ra ngoài, toàn bộ ê kíp mổ không khỏi rùng mình sợ hãi. Viên pin kim loại vốn sáng bóng nay đã bị hoại tử rỉ sét, đen ngòm và bám chặt dịch mô khô. Ngay vị trí viên pin găm vào suốt 26 tiếng, lớp niêm mạc thực quản mềm mại của em bé đã bị bỏng hóa chất và hoại tử vô cùng nghiêm trọng.

Bác sĩ Lương Mẫn Mẫn của bệnh viện mô tả việc để một viên pin cúc áo nằm trong cổ họng em bé suốt 26 giờ đồng hồ không khác nào nhét một thanh sắt nung đỏ liên tục nhả độc vào cơ thể non nớt của trẻ. Pin cúc áo tuyệt đối không phải là một dị vật cơ học thông thường mà là một "vũ khí hóa học" cực kỳ tàn khốc.

Nuốt phải pin cúc áo nguy hiểm hơn rất nhiều so với nhiều người nghĩ, có thể gây tử vong (Ảnh từ BV)

Khi nằm trong môi trường ẩm ướt của niêm mạc thực quản, viên pin sẽ tự động tạo ra một dòng điện siêu nhỏ. Dòng điện này nhanh chóng điện phân các mô xung quanh và liên tục giải phóng chất kiềm natri hydroxit, một hóa chất có khả năng ăn mòn da thịt khủng khiếp. Gây ra các hiểm họa:

- Chỉ sau 2 giờ bị mắc kẹt, chất kiềm cực mạnh này đã bắt đầu hóa lỏng và hoại tử lớp niêm mạc thực quản.

- Sau 6 giờ, vết bỏng tiến triển nhanh chóng thành những ổ loét sâu.

- Đến 12 giờ, các mô cấu trúc sâu bên trong bị tàn phá nặng nề.

- Từ khi chạm mốc 24 giờ, viên pin có thể đục thủng hoàn toàn thực quản, rò sang khí quản hoặc ăn mòn động mạch chủ, gây ra thảm kịch xuất huyết tử vong chỉ trong vài phút.

Sự nguy hiểm tột cùng của tai nạn này nằm ở "giai đoạn yên tĩnh giả tạo". Sau vài phản ứng khó chịu ban đầu, em bé vẫn có thể uống sữa và ngủ ngoan khiến cha mẹ dễ bị đánh lừa rằng con chỉ ốm nhẹ, vô tình để thời gian vàng cấp cứu trôi qua trong vô vọng.

"Chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật nội soi cấp cứu dưới sự hỗ trợ của gây mê toàn thân và thành công gắp viên pin cúc áo ra khỏi thực quản bệnh nhi. Tuy nhiên, do viên pin đã nằm lại suốt 26 tiếng gây bỏng hóa chất và hoại tử niêm mạc thực quản nghiêm trọng, bệnh nhi cần tiếp tục điều trị chống nhiễm trùng, theo dõi sát sao nguy cơ sẹo hẹp thực quản và phục hồi chức năng ăn uống sau phẫu thuật", bác sĩ Lương cho biết.

3 việc phụ huynh KHÔNG NÊN LÀM khi nghi trẻ nuốt dị vật

Để tránh những hậu quả đau lòng tương tự, các bác sĩ cấp cứu tại Bệnh viện Sản Nhi Dương Giang cảnh báo phụ huynh hết sức cẩn trọng khi dùng pin cúc áo trong nhà, tránh xa tầm tay của trẻ hoặc niêm phong kín tránh trẻ lấy được pin ra ngoài.

Đặc biệt, tuyệt đối không áp dụng các mẹo dân gian nguy hiểm khi nghi ngờ trẻ nuốt dị vật như:

- Không móc họng gây nôn: Hành động này có thể khiến viên pin dịch chuyển, găm sâu hơn vào niêm mạc thực quản hoặc rơi vào đường thở gây ngạt thở cấp tính.

- Không cho trẻ uống giấm: Axit trong giấm hoàn toàn không thể hòa tan vỏ kim loại của pin, ngược lại phản ứng hóa học càng làm kích ứng và tăng độ bỏng nặng nề cho vùng niêm mạc đang tổn thương.

Phụ huynh không được chủ quan khi trẻ đột nhiên quấy khóc nhiều, nôn mửa, khó ăn uống (Ảnh minh họa)

- Không nuốt cơm nóng hay bánh trôi: Khối thức ăn lớn khi đi qua sẽ nén chặt viên pin xuống dưới, tạo ra lực ép làm rách hoặc thủng trực tiếp thành thực quản.

Khi thấy trẻ xuất hiện các triệu chứng bất thường như đột ngột từ chối ăn đồ cứng, chảy nước dãi liên tục, ôm ngực khóc hoặc khàn tiếng, cha mẹ cần lập tức ngừng cho ăn uống và đưa bé đến các cơ sở y tế có chuyên khoa Tai Mũi Họng hoặc Nội soi nhi để xử lý kịp thời.

Nguồn và ảnh: QQ, China News