Hwang Jung Eum xác nhận chồng ngoại tình, tiện "flex" luôn khối tài sản gấp 1000 lần đại gia ngành thép

Vụ việc Hwang Jung Eum đâm đơn ly hôn chồng sau 8 năm kết hôn đang là tâm điểm của truyền thông xứ Hàn. Dù công ty quản lý không xác nhận lý do ly hôn nhưng netizen không ngừng đồn đoán nguyên nhân là bởi chồng Hwang Jung Eum ngoại tình. Trên mạng xã hội, mỹ nhân She Was Pretty đã có màn đáp trả cư dân mạng, gián tiếp xác nhận chồng Lee Young Don ngoại tình.

Cụ thể, 1 cư dân mạng đã bình luận: "Tôi có thể thông cảm cho anh Young Don. Nói thật, nếu đàn ông có năng lực và giàu có thì họ không chỉ yêu 1 người phụ nữ đâu. Nếu cô không hiểu được quy luật đàn ông nhiều tiền sẽ đi ngoại tình thì cô không nên gặp họ". Hwang Jung Eum đã mạnh mẽ đáp trả lại bình luận "xà lơ" này, đồng thời "flex" luôn khối tài sản cực khủng: "Tiền tôi kiếm được còn nhiều gấp 1000 lần. Bạn biết gì mà nói? Như bạn nói thì tôi kiếm được nhiều tiền và thành công hơn nên sẽ ngoại tình đúng không? Chẳng lẽ tôi biết anh ta ngoại tình mà vẫn hẹn hò sao? Vì không biết nên tôi mới hẹn hò với anh ta đấy".

Hwang Jung Eum gián tiếp xác nhận Lee Young Don ngoại tình

Bị cư dân mạng bình luận "dạy đời",...

... Hwang Jung Eum không ngại đáp trả và "flex" khối tài sản khổng lồ

Màn đáp trả của Hwang Jung Eum nhận được nhiều sự ủng hộ của netizen. Thay vì để những bình luận "xà lơ" liên tục công kích mình, Hwang Jung Eum đã thẳng thắn đáp trả. Đồng thời nữ diễn viên cũng làm rõ luôn cô mới là người giàu hơn trong gia đình. Điều này không phải không có cơ sở bởi Hwang Jung Eum là nữ diễn viên cực kỳ thành công, có cát xê khủng và được nhiều thương hiệu, tạp chí săn đón.

Hwang Jung Eum kết hôn với Lee Young Don năm 2016, chỉ sau thời gian ngắn tìm hiểu. Vợ chồng cô có 1 con trai trước khi ly hôn lần đầu vào năm 2020. Chỉ 1 năm sau đó, nữ diễn viên tái hợp với chồng và còn sinh thêm con thứ 2. Tuy nhiên đến năm 2024, cuộc hôn nhân này đã chính thức "đứt gánh giữa đường".

Hwang Jung Eum có sự nghiệp thành công nhưng hạnh phúc gia đình không được trọn vẹn

Nguồn: Instagram, SPOTV News