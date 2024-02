Phía Hwang Jung Eum lên tiếng về nghi vấn ly hôn vì chồng đại gia ngoại tình

Tin đồn Hwang Jung Eum ly hôn đại gia ngành thép Lee Young Don vì bị phản bội hiện là chủ đề gây xôn xao dư luận châu Á. Tới trưa 22/2, phía nữ diễn viên đình đám đã chính thức lên tiếng sau vụ ồn ào mới đây. Theo đó, đại diện xác nhận thông tin mỹ nhân She Was Pretty đệ đơn ly hôn do truyền thông đăng tải nhưng không công bố nguyên nhân khiến cặp đôi 1 thời tan vỡ. Đồng thời, đại diện bày tỏ hy vọng công chúng không lan truyền những tin đồn chưa được kiểm chứng về vụ ly hôn của Hwang Jung Eum, gián tiếp bày tỏ quan điểm về tin đồn ngoại tình.

Thông báo từ công ty chủ quản của Hwang Jung Eum như sau:

“Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Hwang Jung Eum nhận thấy không thể tiếp tục cuộc hôn nhân với Lee Young Don. Vậy nên, nữ diễn viên quyết định đệ đơn ly dị. Chúng tôi không thể tiết lộ chi tiết về vụ ly hôn chẳng hạn như nguyên nhân cặp đôi tan vỡ vì đây là vấn đề riêng tư. Đồng thời, chúng tôi hy vọng mọi người không lan truyền những tin đồn chưa được kiểm chứng, gây ảnh hưởng xấu tới các con và danh tiếng của nữ diễn viên”.

Đại diện chính thức lên tiếng sau khi Hwang Jung Eum dính nghi vấn ly hôn chồng đại gia vì ngoại tình

Trước đó, tin đồn Hwang Jung Eum quyết đệ đơn ly dị sau khi phát hiện chồng đại gia quan hệ ngoài luồng đã gây chấn động mạng xã hội. Theo nguồn tin, nữ diễn viên sinh năm 1984 được cho là ẩn ý tố chồng đại gia được tiểu tam tặng socola. Chưa hết, Hwang Jung Eum còn để lại nhiều chú thích và bình luận ám chỉ ông xã vui vẻ với người phụ nữ khác sau lưng cô.

Hwang Jung Eum bỗng nhiên xả ảnh ông xã trên trang cá nhân. Đặc biệt, ở 1 bài đăng, nữ diễn viên công khai bức hình Lee Young Don cười rạng rỡ kèm chú thích: “Chồng tôi sinh năm 1982 các bạn ạ. Thế mà vẫn trông tràn đầy hạnh phúc khi được tặng socola cơ đấy”. Từ đây, Koreaboo đặt nghi vấn nữ diễn viên tố chồng ngoại tình, được tiểu tam tặng quà

Chưa hết, mỹ nhân 8X còn để lại nhiều bình luận, chú thích úp mở tố Lee Young Don có nhân tình bên ngoài: “Chồng tôi bận rộn tận hưởng cuộc sống sau khi kết hôn. Đến giờ vẫn bận lắm. Giờ thì cứ thoải mái mà tận hưởng đi nhé”, “À tôi nhớ không lầm anh ấy đã gặp gỡ khoảng 400 người rồi thì phải”, “Chồng tôi cứ liên tục bận rộn kể từ sau khi kết hôn như vậy đấy”...

Nghi vấn Hwang Jung Eum và đại gia ngành thép rạn nứt hôn nhân từng rộ lên hồi tháng 10 năm ngoái khi cô bất ngờ chia sẻ trong chương trình My Little Old Boy rằng: “Bây giờ tôi không còn thấy chồng mình đẹp trai như ngày xưa, cũng chẳng thấy rung động trước anh ấy nữa. Kết hôn là điều hối tiếc nhất trong đời tôi. Ngay cả ông xã cũng đã đổi thay. Lúc trước Young Don toàn khen tôi giống búp bê, còn bây giờ anh ấy lại gọi tôi là búp bê mặt quỷ”.

Cuộc hôn nhân của Hwang Jung Eum với Lee Young Don từ lâu đã trở thành đề tài thu hút được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Cặp đôi chính thức tổ chức hôn lễ hồi năm 2016. Tháng 9/2020, họ bất ngờ tuyên bố ly hôn nhưng lại quyết định tái hợp vào năm 2021. Trong thời gian chung sống, Hwang Jung Eum và đại gia họ Lee có với nhau 2 người con.

Cuộc hôn nhân của nữ diễn viên khiến báo chí tốn nhiều giấy mực trong suốt những năm qua

Nguồn: Sport Today