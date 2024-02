Nóng: Hwang Jung Eum đệ đơn ly hôn chồng đại gia chỉ sau 3 năm tái hợp

Sáng 22/2, tờ The Fact đưa tin nữ diễn viên nổi tiếng Hwang Jung Eum đã chia tay đại gia ngành thép Lee Young Don ngay đầu năm mới. Theo nguồn tin, người quen xác nhận mỹ nhân She Was Pretty đã đệ đơn ly hôn lên tòa án, chính thức đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân kéo dài 8 năm. Đến nay, đại diện chưa chính thức lên tiếng về thông tin do truyền thông Hàn đăng tải.

Truyền thông Hàn đưa tin Hwang Jung Eum chính thức ly hôn

Trước đó, tin đồn Hwang Jung Eum - Lee Young Don ly dị xuất hiện rầm rộ trên mạng xã hội xứ Hàn vào tối 21/2 bắt nguồn từ loạt bài đăng kỳ lạ trên Instagram cá nhân của nữ diễn viên She Was Pretty. Cụ thể, mỹ nhân họ Hwang lần đầu tiên chia sẻ ảnh về ông xã lên trang cá nhân.

Đáng nói, chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ, cô bỗng đăng lên hàng loạt bức hình của Lee Young Don kèm những dòng chú thích được cho là kỳ lạ như: “Chồng tôi vô cùng bận rộn sau khi kết hôn. Anh ấy bận rộn tới tận thời điểm này nhưng bây giờ anh ấy có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống được rồi”, “Đây là giai đoạn giống Shin bút chì của anh ấy. Thật đáng yêu. Tôi như được hồi tưởng về quá khứ”...

Loạt bài đăng kỳ lạ của Hwang Jung Eum làm dấy lên tin đồn ly hôn vào tối 21/2

Nghi vấn Hwang Jung Eum và đại gia ngành thép rạn nứt hôn nhân từng rộ lên hồi tháng 10 năm ngoái khi cô bất ngờ chia sẻ trong chương trình My Little Old Boy rằng: “Bây giờ tôi không còn thấy chồng mình đẹp trai như ngày xưa, cũng chẳng thấy rung động trước anh ấy nữa. Kết hôn là điều hối tiếc nhất trong đời tôi. Ngay cả ông xã cũng đã đổi thay. Lúc trước Young Don toàn khen tôi giống búp bê, còn bây giờ anh ấy lại gọi tôi là búp bê mặt quỷ”.

Hwang Jung Eum khiến công chúng xôn xao khi bất ngờ tuyên bố kết hôn là điều làm cô thấy hối hận nhất trong cuộc đời

Cuộc hôn nhân của Hwang Jung Eum với Lee Young Don từ lâu đã trở thành đề tài thu hút được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Cặp đôi chính thức tổ chức hôn lễ hồi năm 2016. Tháng 9/2020, họ bất ngờ tuyên bố ly hôn nhưng lại quyết định tái hợp vào năm 2021. Trong thời gian chung sống, Hwang Jung Eum và đại gia họ Lee có với nhau 2 người con.

Hwang Jung Eum từng dính tin đồn rạn nứt trong thời gian còn chung sống với đại gia họ Lee

