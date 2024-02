Hwang Jung Eum đỏ bạc đen tình: Giàu gấp triệu lần nhờ Gia Đình Là Số 1, chuyện tình 10 năm và hôn nhân với đại gia đều toang

Vào ngày 22/2, Hwang Jung Eum đã chính thức đệ đơn ly hôn đại gia ngành thép Lee Young Don sau 8 năm kết hôn. Thông tin này khiến nhiều người bất ngờ bởi cách đây 3 năm, vợ chồng cô từng chia tay nhưng nhanh chóng tái hợp, chung sống hạnh phúc và thậm chí còn sinh thêm con thứ 2.

Nhưng đến nay, không còn gì có thể cứu vãn được cuộc hôn nhân này. Dựa trên những ẩn ý của Hwang Jung Eum trên trang cá nhân, netizen nghi ngờ Lee Young Don ngoại tình. Nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối Hwang Jung Eum có sự nghiệp thành công nhưng đời tư trắc trở, đúng "đen tình đỏ bạc".

Từng làm nền trong nhóm nhạc thần tượng trước khi giàu gấp 2 triệu lần nhờ Gia Đình Là Số 1

Nhiều khán giả biết đến Hwang Jung Eum là diễn viên, nhưng ít người biết rằng cô khởi đầu sự nghiệp với tư cách idol. Hwang Jung Eum sinh năm 1984, cô ra mắt vào năm 2001 với nhóm nữ Sugar - nhóm nhạc từng có cả Park Soo Jin, bà xã của tài tử quyền lực Bae Yong Joon. Vào thời điểm đó, Sugar là nhóm nhạc được yêu thích, nhưng Hwang Jung Eum chỉ là nhân vật mờ nhạt làm nền cho Ayumi Lee. Ayumi tỏa sáng và được yêu thích đến nỗi Sugar bị gọi là "nhóm nhạc của Ayumi và những người bạn".

Hwang Jung Eum (ngoài cùng bên trái) khá mờ nhạt thời làm idol

Chỉ sau khi tách nhóm và chuyển sang đóng phim, Hwang Jung Eum mới thực sự trở thành ngôi sao. Sau nhiều năm miệt mài đóng vai phụ với mức thù lao khiêm tốn, Hwang Jung Eum đã có được vai diễn trong bộ phim quốc dân Gia đình là số 1. Bằng nét diễn xuất duyên dáng và hài hước, nữ diễn viên nhanh chóng được khán giả yêu thích. Tác phẩm này chính là bước ngoặt giúp sự nghiệp của mỹ nhân sinh năm 1984 bước lên tầm cao mới.

Nữ diễn viên chia sẻ trước khi tham gia bộ phim, cô có cuộc sống vô cùng khó khăn, nợ nần ngập đầu. Trong tài khoản ngân hàng của Hwang Jung Eum lúc đó chỉ có vỏn vẹn 487 won (9 ngàn đồng), nhưng sau khi Gia đình là số 1 đóng máy, số tiền trong tài khoản lúc này đã lên đến 1,2 tỷ won (22 tỷ đồng). Có thể nói rằng, đây là bộ phim giúp nữ diễn viên đổi đời, tài sản tăng lên hơn gấp 2 triệu lần.

Vai diễn trong Gia đình là số 1 đã giúp Hwang Jung Eun đổi đời

Thành công của Gia đình là số 1 cũng giúp Hwang Jung Eum có được nhiều hợp đồng quảng cáo và lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn. Cựu idol khi đó đã được mệnh danh là "nữ hoàng rom-com" (phim tình cảm hài) và "nữ hoàng phim bi" sau thành công vang dội của loạt tác phẩm đình đám Secret, She was pretty, Endless love, Kill me heal me.

Mối tình 10 năm dài đằng đẵng đau khổ với nam ca sĩ vô tâm

Cột mốc 10 năm là rất dài đối với 1 chuyện tình bình thường, thậm chí thành "của hiếm" giữa showbiz Hàn đầy rẫy chuyện tình sớm nở tối tàn. Trước khi kết hôn với đại gia ngành thép, Hwang Jung Eum từng có mối tình kéo dài cả thập kỷ với nam ca sĩ Kim Yong Joon, thành viên nhóm SG Wannabe.

Cặp đôi bắt đầu hẹn hò từ năm 2006, sau đó Hwang Jung Eum - Kim Yong Joon cùng tham gia We got married. 2 ngôi sao nhanh chóng gây sốt bởi họ là 1 cặp "hàng thật giá thật" giữa những cặp vợ chồng hờ của chương trình hẹn hò ảo. Dù được công chúng ngưỡng mộ vì tình yêu lâu bền nhưng thực chất mối tình này lại đem đến cho Hwang Jung Eum nhiều nước mắt. Nữ diễn viên từng không ít lần phải đau lòng vì tính cách vô tâm, thói ghen tuông, ích kỷ của bạn trai.

Hwang Jung Eum và bạn trai cũ hẹn hò tới 10 năm

Trong khoảng thời gian Hwang Jung Eum quay phim Gia Đình Là Số 1, Kim Yong Joon từng vô cùng giận dữ khi thấy bạn gái đóng cảnh hôn nhau với bạn diễn nam. Khi Hwang Jung Eum và bạn diễn Choi Daniel dính tin đồn "phim giả tình thật", Kim Yong Joon đã nhất quyết đòi chia tay, làm những điều khiến cô tổn thương. Trong một cuộc phỏng vấn, mỹ nhân She was pretty trải lòng về bạn trai: "Có những lúc anh ấy khiến tôi mệt mỏi nhưng anh ấy vẫn là người duy nhất ở bên tôi. Chúng tôi cứ chia tay rồi lại làm lành, dù vậy chẳng lần nào quá được 1 tuần".

Chuyện bạn trai ghen tuông với bạn diễn lại 1 lần nữa khiến Hwang Jung Eum đau lòng. Trong buổi họp báo ra mắt phim Kill me heal me, nữ diễn viên đã buồn bã chia sẻ rằng cô và Kim Yong Joon đang chiến tranh lạnh. Việc 2 người giận dỗi, không liên lạc khiến nữ diễn viên rất buồn và xuống tinh thần. Nam ca sĩ hoàn toàn không thích chuyện bạn gái đóng cảnh thân mật với tài tử Ji Sung, dù đó chỉ là công việc.

Kim Yong Joon không thích Hwang Jung Eum thân thiết với các bạn diễn nam, dù đó chỉ là công việc

Kim Yong Joon còn là người vô tâm. Khi Hwang Jung Eum đang quay phim rất bận rộn, mệt mỏi và còn bị cảm lạnh, cô đã nhờ bạn trai đặt chỗ tại nhà hàng để cùng đi ăn tối. Nhưng Kim Yong Joon hoàn toàn quên mất và mặc kệ bạn gái, và điều đó đã khiến nữ diễn viên vô cùng thất vọng.

Hwang Jung Eum bộc bạch: "Tôi không ưa những việc Yong Joon làm, nhưng tôi lại thích con người anh ấy". Cứ thế, cặp đôi cứ gương vỡ lại lành, ở bên nhau đằng đẵng 10 năm với vô số tổn thương, nước mắt. Dù yêu nhau lâu là vậy nhưng cặp đôi không hề tính đến chuyện kết hôn, họ luôn nói với nhau rằng đối phương không phải đối tượng phù hợp để kết hôn. Hwang Jung Eum mệt mỏi, hoài nghi về mối quan hệ sau gần 10 năm bên nhau. Cuối cùng, nữ diễn viên đã quyết định buông tay. Vào tháng 5/2015, cặp đôi bền chặt nhất nhì showbiz Hàn Quốc chính thức tuyên bố "đường ai nấy đi".

Tưởng như tìm được hạnh phúc bên chồng đại gia, nhưng hóa ra lại là cái kết buồn

Sau 5 tháng chia tay Kim Yong Joon, Hwang Jung Eum bất ngờ công khai mối quan hệ với tay golf chuyên nghiệp kiêm CEO công ty thép Lee Young Don. Và nhanh không kém thời gian quên đi người cũ, chỉ 6 tháng sau đó, cô quyết định lên xe hoa và trở thành vợ đại gia ngành thép. Yêu người cũ đến 10 năm không cưới, Hwang Jung Eum đã nhận lời làm "vợ người ta" chỉ sau vài tháng quen biết vì cảm động trước sự chân thành, sâu sắc của người đàn ông này.

Đám cưới của cặp đôi diễn ra tại khách sạn hạng sang ở Seoul vào tháng 2/2016 với sự tham gia của dàn khách mời quyền lực toàn những ngôi sao hàng đầu Kbiz. Trong đám cưới, cô dâu khoác lên mình chiếc váy cưới lộng lẫy, cười rạng rỡ khi cuối cùng cũng đã tìm được người đàn ông của cuộc đời mình.

Mỹ nhân sinh năm 1984 rạng rỡ trong ngày cưới

Điều giúp Lee Young Don giành được trái tim người đẹp và khiến cô nhanh chóng gật đầu đồng ý đó chính là sự quan tâm chân thành. Khác với Kim Yong Joon vô tâm, Lee Young Don luôn quan tâm, ân cần chăm sóc nữ diễn viên từ những chi tiết nhỏ nhất. Vị đại gia ngành thép này cũng ủng hộ sự nghiệp diễn xuất của Hwang Jung Eum chứ không ghen tuông, cấm đoán như người cũ.

1 năm sau khi kết hôn, hạnh phúc viên mãn đã đến với Hwang Jung Eum khi cô hạ sinh quý tử đầu lòng. Sau hơn 1 năm vắng bóng, nữ diễn viên tái xuất màn ảnh và khiến dân tình phát sốt với nhan sắc đỉnh cao, vóc dáng thon gọn chuẩn "gái 1 con trông mòn con mắt". Cô cũng chia sẻ cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên chồng, thường xuyên đăng ảnh trên trang cá nhân.

Xinh đẹp, giàu có, có sự nghiệp thành công và gia đình nhỏ hạnh phúc viên mãn, Hwang Jung Eum có tất cả những gì một người phụ nữ mong muốn. Thế nhưng vào tháng 9/2020, Hwang Jung Eum bất ngờ tuyên bố ly hôn chồng đại gia sau 4 năm chung sống. Công chúng bị sốc nặng bởi cặp đôi không hề có dấu hiệu gì rạn nứt trước đó. Lý do cặp đôi "đường ai nấy đi" sau hơn 4 năm chung sống và có 1 cậu con trai cũng không được hé lộ.

Nhưng gây sốc hơn cả là đến năm 2021, nữ diễn viên bất ngờ tuyên bố đã tái hợp với chồng cũ. Phía công ty của nữ diễn viên cho biết: "Hwang Jung Eum đã thấu hiểu sự khác biệt với chồng trong quá trình ly hôn, và quyết định tiếp tục mối quan hệ sau 1 cuộc nói chuyện sâu sắc". Lần này, cặp đôi trở về tình tứ như ngày mới yêu, còn sinh thêm con trai thứ 2 làm công chúng cũng mừng thay cho Hwang Jung Eum.

Hwang Jung Eum tái hợp chồng và còn sinh thêm con thứ 2

Bẵng đi 3 năm, gia đình Hwang Jung Eum lại có nguy cơ tan vỡ. Vào cuối năm 2023, nữ diễn viên gây xôn xao khi lên truyền hình và nói: “Bây giờ tôi không còn thấy chồng mình đẹp trai như ngày xưa, cũng chẳng thấy rung động trước anh ấy nữa. Kết hôn là điều hối tiếc nhất trong đời tôi. Ngay cả ông xã cũng đã đổi thay. Lúc trước Young Don toàn khen tôi giống búp bê, còn bây giờ anh ấy lại gọi tôi là búp bê mặt quỷ”.

Hwang Jung Eum thừa nhận mình từng bị tình yêu làm cho mù quáng: “Chúng tôi kết hôn với nhau chỉ sau 10 tháng hẹn hò. Lúc đó, tôi thật sự mù quáng khi yêu và cảm thấy mọi thứ về Young Don đều rất tuyệt”. Mỹ nhân She was pretty còn tiết lộ câu chuyện đằng sau màn tái hợp với chồng đại gia: “Tôi kể với bố mẹ chuyện ly hôn trước khi truyền thông đưa tin. Khi ấy tôi rất ngỡ ngàng vì bố mẹ mình chỉ lo lắng cho mỗi con rể. Tôi quyết định tái hợp do vẫn còn tình cảm với ông xã. Sau đó, tôi để ý thấy Young Don cũng không còn làm một số việc mà tôi chán ghét”, người đẹp họ Hwang hé lộ nguyên nhân khiến cô quyết định “gương vỡ lại lành” với chồng đại gia.

Nữ diễn viên buồn bã chia sẻ bị chồng gọi là búp bê mặt quỷ

Nhiều người không khỏi lo lắng cho tổ ấm của Hwang Jung Eum. Và việc gì đến cũng phải đến, nữ diễn viên đã tuyên bố ly hôn vào ngày 22/2. The Fact dẫn lời 1 người quen của mỹ nhân She was pretty cho hay Lee Young Don đã phạm phải lỗi lầm khiến hôn nhân đổ vỡ.

Nghiêm trọng hơn cả, Hwang Jung Eum dường như đang úp mở tố cáo chồng ngoại tình qua những bài đăng trên trang cá nhân. Cô liên tục đăng ảnh ông xã cùng chú thích ẩn ý: “Chồng tôi bận rộn tận hưởng cuộc sống sau khi kết hôn. Đến giờ vẫn bận lắm. Giờ thì cứ thoải mái mà tận hưởng đi nhé”, “Chồng tôi cứ liên tục bận rộn kể từ sau khi kết hôn như vậy đấy”...

Chưa hết, nữ diễn viên sinh năm 1984 cũng úp mở chuyện ông xã không chung thủy, được nhân tình tặng socola khi tương tác cùng khán giả trên trang cá nhân. Khi 1 fan đặt câu hỏi: “Chồng chị trông như thế này ấy à?”, Hwang Jung Eum đã có câu trả lời gây xôn xao: “Anh ấy là kiểu người rất khó để nhớ mặt. À tôi nhớ không lầm anh ấy đã gặp gỡ khoảng 400 người rồi thì phải”.

Hwang Jung Eum đăng nhiều bài ẩn ý ám chỉ chồng ngoại tình

Tuy nhiên đây mới chỉ là những suy đoán được được xác thực. Dù phía nữ diễn viên bày tỏ hy vọng công chúng không lan truyền những tin đồn chưa được kiểm chứng, nhưng nghi vấn Lee Young Don ngoại tình vẫn là chủ đề gây xôn xao dư luận khắp châu Á.