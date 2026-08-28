Từng bán 60 tỷ đồng thịt trâu gác bếp, nhận deal 25 tỷ trên Shark Tank, Huyền Huho hiện tại ra sao?

Huyền Huho tên thật là Nguyễn Thị Ngọc Huyền, sinh năm 1988, quê Lào Cai. Cô từng nổi tiếng trên TikTok nhờ những video về ẩm thực, cuộc sống và đặc sản vùng Tây Bắc. Điểm khiến nội dung của Huyền Huho được chú ý là hình ảnh khá đời thường, không ngần ngại chia sẻ về cuộc sống xoay quanh căn bếp, khu vườn ở quê nhà.

Ngoài ra, Huyền Huho được biết đến nhiều nhất với những video về đặc sản Tây Bắc, trong đó thịt trâu gác bếp là sản phẩm gắn liền với tên tuổi của cô. Từ việc chia sẻ cách làm món ăn này trên TikTok, Huyền sau đó phát triển thành hoạt động kinh doanh và xây dựng thương hiệu Huho Food.

Huyền Huho bắt đầu được biết đến qua những clip về cuộc sống, ẩm thực Tây Bắc (Ảnh: FB Ngọc Huyền/Huyền Huho)

Ở thời điểm hiện tại, nội dung trên các kênh của Huyền Huho đã có nhiều thay đổi.

Theo đó, các sản phẩm thịt trâu gác bếp Huho không còn xuất hiện trên các sàn thương mại điện tử; Fanpage "Thịt trâu gác bếp Huyền Huho" cũng đã khóa. Ngoài ra, Huyền Huho từ khoảng 1 năm nay cũng đã không còn đăng tải các video liên quan đến sản phẩm này.

Trên 2 TikTok của Huyền Huho, một tài khoản gồm 382,3k người theo dõi và một tài khoản có 1,1 triệu người theo dõi cũng đều không có giỏ hàng liên quan đến thịt trâu gác bếp. Các video, livestream trước đó của Huyền Huho về sản phẩm này cũng không hiển thị trên 2 trang TikTok của cô.

Thay vì tập trung vào quảng bá, livestream bán sản phẩm như trước, Huyền Huho hiện chuyển sang các nội dung về sinh hoạt hàng ngày, nấu ăn những món đặc sản vùng cao, chia sẻ các clip đi làm đẹp. Cô cũng làm thêm công việc affiliate, gắn link quảng cáo một số sản phẩm mà mình sử dụng.

2 kênh TikTok của Huyền Huho hiện chủ yếu đăng tải về cuộc sống đời thường, gắn link sản phẩm affiliate (Ảnh chụp màn hình)

Những nội dung hiện tại của Huyền Huho chủ yếu xoay quanh cuộc sống thường ngày. Cô vẫn duy trì hoạt động trên mạng xã hội nhưng không còn xuất hiện thường xuyên, liên tục với hình ảnh người bán hàng như giai đoạn trước.

Trước khi thay đổi nội dung trên các nền tảng, Huyền Huho từng có thời gian được biết đến rộng rãi nhờ những video về cuộc sống và ẩm thực Tây Bắc.

Sau khi có lượng người theo dõi ổn định, Huyền bắt đầu chuyển từ làm nội dung đời thường sang kinh doanh. Tháng 5/2022, cô chính thức bán các sản phẩm đặc sản Tây Bắc, trong đó nổi bật nhất là thịt trâu gác bếp, thông qua livestream TikTok và các sàn thương mại điện tử.

Huho Food được Huyền cùng người đồng sáng lập Hoàng Chung Học xây dựng. Thương hiệu cũng đầu tư mạnh vào KOL, TikTok và livestream. Năm 2024, Huyền Huho đưa thương hiệu của mình xuất hiện trên Shark Tank Việt Nam mùa 6 để gọi vốn. Sau quá trình thương lượng, startup nhận được cam kết đầu tư 25 tỷ đồng cho 20% cổ phần.

Theo phần giới thiệu của đội ngũ sáng lập trên chương trình, chỉ sau khoảng 5 tháng hoạt động, doanh số Huho tăng gấp 10 lần, đạt 15 tỷ đồng. Năm 2022, doanh thu được công bố ở mức khoảng 60 tỷ đồng, với biên lợi nhuận ròng sau thuế 20%. Đến tháng 10/2023, doanh số lũy kế đạt khoảng 70 tỷ đồng và mục tiêu cả năm là 150 tỷ đồng.

Sau giai đoạn bùng nổ, tình hình của Huyền Huho cũng như thương hiệu thịt trâu gác bếp của cô có nhiều thay đổi. Hiện các kênh bán hàng của Huho không còn hoạt động như trước, trong khi Huyền Huho duy trì các nội dung đời thường và nấu ăn trên mạng xã hội. Cùng với đó, so với giai đoạn được biết đến chủ yếu qua những phiên livestream và các video bán đặc sản Tây Bắc, cuộc sống hiện tại của Huyền Huho trên mạng xã hội có phần kín tiếng.