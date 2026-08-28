NESCAFÉ và câu chuyện đồng hành cùng người Việt tạo dựng giá trị từ hạt cà phê

Concert Tổ Quốc Trong Tim đã khép lại với 40.000 khán giả, nhưng dư âm của đêm nhạc ấy vẫn còn mãi trong những hoạt động thường nhật. Tình yêu nước của người trẻ hôm nay không chỉ thể hiện qua những hành động đẹp, mà còn được tiếp nối qua cách các doanh nghiệp chọn tạo dựng giá trị ngay trên mảnh đất quê hương.

Hai ngày 22 và 23/8, phố đi bộ Nguyễn Huệ chật kín người trẻ. Họ đến với khu trải nghiệm của dự án Fandom Yêu Nước 2026, xếp hàng chụp ảnh bên 42 photoframe nghệ sĩ Việt, trả lời các câu đố về âm nhạc và chủ đề đất nước, rồi cùng hướng lên màn hình LED nơi 45 fan project được trình chiếu.

Những "fan project" này chính là điểm nhấn đặc biệt. Toàn bộ đều là tâm huyết từ cộng đồng người hâm mộ, gửi gắm tình yêu đất nước qua ngôn ngữ của người trẻ. Khi sự tự hào dân tộc được chuyển hóa thành những sản phẩm trình chiếu nghệ thuật, sức lan tỏa của nó trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Hàng nghìn bạn trẻ đến với khu trải nghiệm Fandom Yêu Nước 2026 trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

Câu chuyện bắt đầu từ rẫy cà phê

Ít ai biết rằng, hành trình của ly cà phê trên tay người trẻ ấy đã bắt đầu từ rất xa, tại những vùng đất như Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đắk Nông hay Gia Lai. Từ năm 2011, chương trình NESCAFÉ Plan ra đời không chỉ để thu mua nguyên liệu, mà còn để "tái sinh" những vườn cà phê già cỗi và chuyển giao kỹ thuật canh tác bền vững.

Theo Nestlé Việt Nam, chương trình đã hỗ trợ hơn 23.000 hộ nông dân trồng cà phê, phân phối hơn 100 triệu cây giống kháng bệnh và góp phần tái canh khoảng 86.000 ha diện tích cà phê già cỗi. Hơn 492.000 lượt tập huấn đã được tổ chức, cùng 274 nhóm nông dân được thành lập, trong đó 30% do phụ nữ dẫn dắt.

NESCAFÉ Plan được Nestlé Việt Nam triển khai tại bốn tỉnh Tây Nguyên từ năm 2011

Những thay đổi kỹ thuật cho kết quả đo được. Kỹ thuật tưới tiết kiệm giúp giảm 40 đến 60% lượng nước tưới, tương đương lượng nước uống cho một triệu người mỗi năm, trong khi lượng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật giảm khoảng 20%. Sổ tay nông hộ điện tử cũng thay dần cho cách ghi chép trên giấy.

Phần thay đổi rõ nhất lại nằm ở thu nhập. Mô hình xen canh giúp thu nhập của các hộ tham gia tăng từ 30% đến 150%, tùy vùng và tùy loại cây trồng xen. Hiện 86% nông hộ trong chương trình trồng xen canh với trung bình ba loại cây trên cùng diện tích, thay vì độc canh cà phê như trước.

Những con số biết nói ấy đã chuyển hóa thành thay đổi thực tế: kỹ thuật tưới tiết kiệm giúp giảm 40-60% lượng nước, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật giảm 20%. Quan trọng hơn cả, thu nhập của người nông dân tăng từ 30% đến 150% nhờ mô hình xen canh thông minh. Giờ đây, 86% nông hộ đã chuyển sang canh tác đa dạng, không còn độc canh như trước.

Cà phê từ chương trình không chỉ đạt chuẩn quốc tế 4C để xuất khẩu đến 29 thị trường, mà còn giữ trọn vẹn "hồn cốt" của mảnh đất Tây Nguyên. Với NESCAFÉ, đồng hành cùng người Việt không chỉ là hiện diện trong những dịp trọng đại, mà là chuỗi ngày bền bỉ trên hơn hai chục nghìn rẫy cà phê, lặng lẽ nhưng đầy tâm huyết.

Trở lại phố đi bộ Nguyễn Huệ, ly cà phê sữa đá ướp lạnh mà các bạn trẻ thưởng thức chính là kết tinh của cả hành trình dài ấy: từ những rẫy cà phê Tây Nguyên, qua quy trình sản xuất tỉ mỉ, để rồi trở thành năng lượng tươi mới trong một ngày hội đậm chất Việt.

Trở lại phố đi bộ Nguyễn Huệ hai ngày cuối tuần vừa qua, quầy NESCAFÉ tại khu trải nghiệm Fandom Yêu Nước phục vụ khán giả những ly cà phê sữa đá ướp lạnh, pha từ NESCAFÉ 3in1 Vị Nguyên Bản công thức cải tiến với thêm cà phê, thêm sữa cho vị đậm thơm hài hòa. Ly cà phê ấy bắt đầu từ những rẫy cà phê ở Tây Nguyên, đi qua nhà máy, rồi quay lại tay người trẻ Việt trong một ngày hội về đất nước.